Cele mai simple si practice solutii pentru redecorarea casei

Daca ai fost inspirata de vreo revista specialitate sau pur si simplu vrei sa aduci un suflu nou in locuinta ta, o rede corare rapida este oricand o idee binevenita. Cateva schimbari mici, dar de efect sunt de ajuns, fara a fi nevoie sa investesti prea mult intr-o renovare completa a spatiului. Nu te lasa abatuta din drum de teama unor investitii costisitoare. Ai nevoie doar de cateva idei inspirate si solutii simple, pentru a obtine un decor cu totul nou. Solutiile sunt mai accesibile decat ai crede, cu ajutorul unor trucuri la indemana.

Iată ce strategii rapide poti adopta pentru infrumusetarea si redecorarea casei tale, in doar cativa pasi simpli si folosind cateva solutii practice.

1. Schimba covorul cu unul modern.

Una din cele mai la indemana solutii pentru a da un aspect cu totul nou unei incaperi din locuinta este sa schimbi covorul. Alege unul cu un design modern, cu motive geometrice sau desene abstracte, care va imprima un vibe nou si fresh in orice incapere.

Tendintele curente mizeaza pe covoare cat mai practice, care pot fi intretinute cu usurinta. In acest sens ai la dispozitie modele cu fir scurt sau mediu, care au avantajul ca pot fi curatate si ingrijite usor. Alte variante sunt cele din materiale naturale, sau un mic covor tesut, care vor imprima o nota aparte oricarei incaperi in care sunt amplasate.

In plus, poti alege un covor de dimensiuni mai reduse. Aceasta este una din tendintele ultimilor ani in designul interior, deoarece permite intretinerea cu usurinta atat a covorului cat si a pardoseliii, si in plus va pune in evidenta mai bine atat parchetul, cat si dimensiunea incaperii.

2. Inlocuieste scaunele.

Pentru a redecora cu usurinta livingul sau sufrageria din locuinta ta, pastreaza doar masa de la mobilierul clasic si inlocuieste scaunele cu unele moderne. Incaperea va avea astfel o nota inedita, si va capata un aspect cu totul nou.

In general scaunele cu design modern au o curbură fina si eleganta, si sunt realizate astfel incat sa ofere confort maxim la sedere. Prin inlocuirea scaunelor vechi aduci astfel un element de noutate, fara sa renunți la anumite piese de mobilier cum este de exemplu masa din living sau din bucatarie. In plus, texturile diferite ale scaunelor creeaza, la randul lor, o atmosfera diferita fata de cea clasica cu care erai obișnuita.

Ai insa grija cum alegi noile piese de mobilier, pentru ca toate elementele din incapere sa se ”lege” în mod armonios si sa creeze un tot unitar.

3. Achizitionează textile si perdele noi.

Orice tip de materiale textile care isi gasesc loc intr-o incapere vor încălzi automat atmosfera si vor imprima o nota de intimitate spatiului respectiv. Pernele sau paturile decorative de pe pat sau canapea sunt pete de culoare care vor schimba imediat atmosfera dintr-o incapere. In funcție de incaperea unde le amplasezi, alege modele colorate pentru living, sau tonuri reconfortante pentru dormitor.

O alta schimbare de efect, dar cu efort financiar minim este sa redecorezi simplu cu un set nou de perdele. Atmosfera creata va fi una cu totul noua, iar culorile alese vor pune in evidenta mobilierul și stilul de amenajare din fiecare incapere.

4. Foloseste tablouri si lampadare moderne.

Alte cateva schimbări simple, dar de efect care pot aduce un aspect nou si infrumusetat incaperilor din locuinta ta, fie ca e vorba de dormitor, sufragerie sau living sunt utilizarea de accesorii noi. Fie ca decorezi unele tablouri din living cu rame noi, simple si monocrome, fie ca amplasezi obiecte decorative cu o nota moderna pe perete, toate acestea sunt solutii simple, practice, care vor aduce un look nou intr-o incapere. In functe de camera in care le amplasezi, foloseste o oglinda mare cu rama simpla, rotunda sau ovala, in living, sau un set de decoratiuni interesante de perete pentru birou sau dormitor. Oricare dintre aceste elemente decorative vor deveni punctele focale de interes din incapere.

In plus, unul sau doua lampadare sic pot inviora imediat decorul unei camere si ii vor conferi o nota moderna, fie ca e vorba de un ambient clasic sau unul nou, aranjat minimalist sau industrial. Alte schimbari de efect sunt cactusii sau orice fel de plante minuscule decorative, amplasati in ghivece sau vase mici de sticla in diferite locuri din incapere.

Inspirația ta poate crea cele mai frumoase cadre, deci nu ezita sa te joci cu texturi, culori si materiale pentru a aduce o nota moderna, proaspata, si pentru a infrumuseta rapid orice incapere din locuinta ta.