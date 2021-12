În ultimul an, în umbra pandemiei, mulți oameni au petrecut mai mult timp în medii digitale. Multe platforme și-au crescut foarte mult numărul de utilizatori în această perioadă. Nu există nicio îndoială că YouTube este una dintre cele mai mari platforme de conținut din lume în acest domeniu. Platforma a anunțat cele mai vizionate 10 videoclipuri în 2021.

În fruntea listei se află YouTuber-ul MrBeast.

YouTuber-ul a ajuns pe locul 1 pe listă cu videoclipul său intitulat I Spent 50 Hours Buried Alive. Videoclipul, lansat în martie, a fost vizionat de peste 147 de milioane de ori de atunci. YouTuber-ul petrece 50 de ore sub pământ în conținutul său de 13 minute.

MrBeast și-a făcut un nume în SUA cu conținutul său despre serialul popular Netflix Squid Game. Acesta a încărcat conținutul pe care l-a adaptat pentru jocul „green light, red light” din serial pe 25 noiembrie, a atins 129 de milioane de vizualizări în 5 zile. După acest conținut, MrBeast și-a crescut numărul de abonați de la 75,7 milioane la 82,3 milioane.

Conținutul canalului YouTube Dream ocupă locul al doilea în listă. Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters se află în prezent pe locul al doilea, cu 62 de milioane de vizualizări. Cele mai vizionate 10 videoclipuri pe YouTube în SUA sunt următoarele;

MrBeast: I Spent 50 Hours Buried Alive

Dream: Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters

Mark Rober: Glitterbomb Trap Catches Phone Scammer (who gets arrested)

NFL: The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show

CoryxKenshin: Friday Night Funkin’ KEEPS GETTING BETTER AND BETTER (Part 2)

Dhar Mann: Kids MAKE FUN OF Boy With AUTISM, They Instantly Regret It

America’s Got Talent: Golden Buzzer: Nightbirde’s Original Song Makes Simon Cowell Emotional

Biden Inaugural Committee: The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021

Forge Labs: I Spent 100 Days in a Zombie Apocalypse in Minecraft… Here’s What Happened

Dude Perfect: Game Night Stereotypes

Squid Game adaptarea lui MrBeast ce are ca premiu $ 456,000 pentru primul loc in jocul Squid Game In Real Life! este de așteptat să fie în fruntea listei până la sfârșitul lunii decembrie.