Cerinţe de sistem Modern Warfare 2 Beta

Testarea beta va începe în curând pentru Call of Duty: Modern Warfare 2, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului. Cerințele de sistem pentru programul beta au fost dezvăluite și nu sunt foarte diferite de Modern Warfare 2019.

De multă vreme, Activision are seria Call of Duty construită de un alt studio în fiecare an. Call of Duty Modern Warfare 2, care va fi lansat în lunile următoare, este dezvoltat de Infinity Ward, unul dintre cele mai populare studiouri Call of Duty . Modern Warfare 2, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului, va intra în testare beta foarte curând. Cerințele de sistem PC pentru beta au fost lansate.

Cerințe de sistem pentru Call of Duty: Modern Warfare 2

Minim

Sistem de operare: Windows 10 pe 64 de biți (ultima actualizare)

Procesor: Intel Core i5-3570 sau AMD Ryzen 5 1600X

Placa video: Nvidia GeForce GTX 960 sau AMD Radeox RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB

Stocare: 25 GB (pentru că este beta)

Placă de sunet: compatibil DirectX

Drivere recomandate: Nvidia 516.79 sau AMD 21.9.

Recomandat

Sistem de operare: Windows 10 pe 64 de biți (ultima actualizare)

Procesor: Intel Core i7-4770K sau AMD Ryzen 7 1800X

Placa video: Nvidia GeForce GTX 1060 sau AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB

Stocare: 25 GB

Placă de sunet: compatibil DirectX

Drivere recomandate: Nvidia 516.79 sau AMD 21.9.

Beta pentru PC a lui Modern Warfare 2 se va deschide pe 22 septembrie pentru cei care precomandă, iar pe 24 septembrie pentru toți cei care au mai rămas. Versiunea beta se va desfășura până pe 26 septembrie. În timp ce cerințele de sistem anunțate sunt pentru beta, versiunea finală a jocului va cere și cerințe destul de similare. Call of Duty Modern Warfare 2 va fi lansat pe 28 octombrie.

