CES 2022 este chiar după colț. Spectacolul din Las Vegas se va desfășura în format hibrid (offline+online) în perioada 5-8 ianuarie, în puțin mai puțin de două săptămâni. Cu o zi înainte, AMD va susține o conferință virtuală și CTO, Mark Papermaster, promite anunturi grele, foarte grele.

Într-un interviu acordat pentru Forbes, Papermaster a vorbit despre prezentarea următoarei generații de procesoare a mărcii, bazate pe arhitectura Zen 4. Procesoare care, după toată logica, ar trebui să fie gravate în 5 nm și să aducă o performanță semnificativă de câștig. Detaliile vor fi oferite în cadrul conferinței CES.

Totuși, aceasta nu va fi o prezentare completă a noului Ryzen, avertizează Papermaster, ci pur și simplu o „previzualizare” a ceea ce urmează. Lansarea ar trebui într-adevăr să sosească mai târziu în cursul anului:

„Mă gândesc la CES din ianuarie. Abia așteptăm să dezvăluim câteva detalii despre noile noastre produse care vor oferi experiențe fenomenale și am spus-o: vom acoperi detalii despre Zen 4 mai târziu în acest an, cu câteva dezvăluiri la CES. Va fi un an foarte interesant pentru AMD.”

Deci abia așteptăm să vedem asta. Ca o reamintire, generația anterioară de procesoare Ryzen (5000) a fost lansată în noiembrie 2020. Prin urmare, ianuarie 2021 este puțin devreme pentru o lansare. Mark Papermaster vorbește și despre lipsurile care afectează toate sectoarele tehnologiei. El afirmă că AMD lucrează din greu pentru a îmbunătăți liniile de producție și, astfel, reduce drastic timpii de producție pentru 2022. O prognoză optimistă, deoarece concurentul său Intel vede că deficitul va dura încă câțiva ani.

CES-ul din acest an ar trebui să fie special. Odată un eveniment emblematic tehnologic, a fost complet redus în 2021 din cauza masurilor de COVID. Această ediție din 2022 ar trebui să încerce să reia legătura cu tradiția cu un format hibrid, dar varianta Omicron para sa intreuneze lucrurile. Mulți producători își anulează vizita în ultimul moment.