Belkin a anunțat la CES 2022 o nouă pereche de casti fără fir care acceptă rețeaua Find My de la Apple. Denumite Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds, caracteristicile sale cheie includ anularea activă a zgomotului (ANC) și o durată bună de viață a bateriei.

Noul model are capacitatea de a se conecta la mai multe dispozitive și are suport audio AptX HD pe 24 de biți . Fiecare casca are un driver dinamic cu două straturi de 12 mm și trei microfoane. Să presupunem că durata de viață a bateriei este de 8 ore. Cu carcasa de încărcare, este posibil să adăugați încă 28 de ore la acest timp.

După cum am menționat în introducere, principala caracteristică a căștilor Belkin Soundform Immerse cu anulare a zgomotului este că acceptă serviciul de localizare geografică de la Apple. Utilizatorii pot urmări opțional locația căștilor adăugându-l la profilul ID-ului Apple.

Noile căști fără fir de la Belkin oferă protecție împotriva stropilor de apă și transpirației datorită gradului lor IPX5 . Suportul de încărcare fără fir și portul USB-C sunt disponibile în cutia de încărcare Prețul produsului, care va intra în vânzare în al doilea trimestru al anului 2022, este de 180 de dolari.