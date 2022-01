Tehnologiile de ecran OLED, care nu pot reduce costurile așa cum era de așteptat, atrag și astăzi un public limitat. În timp ce producția OLED de consum de lux continuă pentru acest public limitat, vedem alternative precum QLED pentru masele orientate spre costuri mai mici.

Televizor LG OLED de 97 inch

Continuându-și studiile pe OLED la viteză maximă, LG a anunțat cel mai mare televizor OLED din lume la târgul CES 2022. Modelul LG G2 de 97 de inchi are rezoluție 4K. Anterior, acest record aparținea modelului LG G2 cu ecran 8K de 88 de inci

Mai există un model OLED de 42 de inchi lângă acest televizor uriaș de 97 de inchi, care se va potrivi cu siguranță în fiecare cameră, iar acesta are titlul de cel mai mic televizor OLED. Pe lângă televizorul cu ecran gigant, care va fi lansat mai târziu în acest an, LG G2 are și dimensiuni ale ecranului între 55 și 83 de inci. Modelul de 97 de inchi este de așteptat să coste în jur de 40.000 USD.