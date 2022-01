Târgul CES 2022, unde participarea față în față a fost foarte limitată din cauza pandemiei, a fost așadar scena unor promoții fragmentare. Din cauza lipsei de prototipuri complete, producătorii au amânat unele dintre produsele lor pentru lunile următoare.

Procesoare Intel Alder Lake H

Desigur, procesoarele Core H sunt membrii arhitecturii Alder Lake care vor fi cele mai ambițioase din domeniul mobil în acest an. Există 8 procesoare în seria Core H, care vor oferi jucătorilor opțiuni diferite cu nuclee de performanță și eficiență.

ADVERTISEMENT

În vârful seriei se află modelul Intel Core i9-12900HK . Procesorul, care are 6 nuclee de performanță și 8 de eficiență, are și 8 unități de thread-uri. Astfel, sunt 20 de unități de cale în total. Procesorul, care atinge limita de 5GHz cu Turbo, are ca bază un consum de energie de 45W.

ADVERTISEMENT

Procesorul Intel Core i9-12900H are aceleași specificații, dar nu este overclockat. Procesoarele Intel Core i7-12800H și Intel Core i7-12700H au viteze turbo mai mici. În timp ce procesorul Intel Core i7-12650H se află în structura 6+4, aceste structuri continuă să scadă la modelele Core i5.

Există, de asemenea, procesoare din seria P și U în familia de mobil Intel Alder Lake. Cu 2 nuclee de performanță și 8 de eficiență, seria Alder Lake P va crea o competiție interesantă împotriva seriei Ryzen 6000U, care va avea până la 8 nuclee. Intel nu a introdus încă aceste procesoare.