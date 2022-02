Chiar si tu poti fi in trend cu ajutorul Smarwatch-urilor de la iUni

Ritmul tot mai alert al vietii de zi cu zi ne face sa nu mai putem tine evidenta tuturor factorilor care sunt esentiali atunci cand vrei sa beneficiezi de o viata sanatoasa si echilibrata. Pentru a mentine controlul asupra rutinei, tehnologia ceasurilor smart sunt exact ce ai nevoie.

De multe ori ajungem ca la final de zi sa nu putem spune cu precizie cata miscare am facut, ce mesaje am ratat, cat de bine am dormit sau ce plati am mai facut. Ne lasam purtati de fluxul de activitati si nu mai tinem contabilitatea timpului. Recapata controlul aspura vietii tale si foloseste smartwatch-urile propuse de iUni.

Multitudinea de functii pe care le indeplineste un smartwatch prin comparatie cu unul obisnuit, este impresionanta. Acesta nu doar ca iti spune cat e ora, dar te ajuta sa iti pui ordine in rutina zilnica, fara a depune un efort prea mare. Astfel, acesta este ideal pentru cei care au un ritm mai haotic, dar si pentru cei care isi tin agenda pe aproape.

Pentru orice stil de viata

Multi dintre noi ne aflam in ipostaza unei vieti sedentare, iar de cele mai multe ori constientizam asta destul de tarziu. Cu ajutorul unui smartwatch poti monitoriza activitatea fizica, intensitatea si frecventa cu care faci sport. Poti seta alarme care sa iti notifice de fiecare data cand ai o perioada de timp prea lunga fara sa faci miscare. Totodata, beneficiezi de un pedometru care te va incuraja sa depasesti mereu numarul de pasi pe care ii faci zilnic.

Pentru cei care fac sport constant, aceste ceasuri pot fi partenerul perfect care va inregistra toate datele antrenamentelor pe care le realizezi. Numarul de calorii arse, tipul de antrenament, intensitatea si viteza sunt doar cativa din parametrii pe care ii vei putea analiza pentru a-ti imbunatati tehnica si calitatea programelor pe care le urmezi.

Cei care sunt pasionati de calatorii se pot bucura de ajutor in expeditiile pe care le pun la cale. Ceasurile inteligente sunt dispuse cu sisteme GPS care te ajuta sa te orietenzi oriunde te-ai afla, poti obtine indicatii despre viteza si durata de deplasare, poti afla cat mai este pana la destinatia finala sau locatia exacta in care te afli. Sunt ideale pentru orice tip de traseul, montan sau litoral, deoarece iti masoara temperatura corpului si a mediului exterior, astfel te incurajeaza sa fii prudent in alegerile pe care le faci.

Ideal pentru rutina de zi cu zi

Cand a fost ultima data cand te-ai gandit la calitatea somnului tau? Desi este un factor foarte important care ne permite sa functionam in parametri normali, somnul este tratat foarte superficial de cele mai multe ori. Cu ajutorul ceasurilor smart poti monitoriza somnul, astfel incat sa observi procentele corespunzatoare fiecarui stadiu din timpul noptii.

O alta functionalitate foarte practica a acestor ceasuri este posibilitatea de a prelua apeluri sau de a raspunde la mesaje in timp record. Este mult mai rapid si mai usor sa preiei apelurile dintr-o apasare de buton, atunci cand ai ceasul la mana, decat atunci cand trebuie sa iti cauti telefonul prin toate buzunare sau in geanta. Totodata, plata in magazine se poate face in doar cateva secunde, fara a fi necesar sa scoti cardul din portofel.

Cei mici nu au fost uitati, descopera oferta de ceasuri smart iUni pentru copii, prevazute cu jocuri si localizare GPS pentru a te asigura ca sunt in siguranta si nu prea departe de tine. Astfel, gama de smartwatch-uri de la iUni este potrivit pentru toata familia si prezinta nenumarate avantaje pentru care va deveni indispensabil in rutina de zi cu zi.