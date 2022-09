Al 11-lea sezon din Chicago Fire are premiera pe 21 septembrie a acestui an. În acest fel, pentru a-i face pe fanii francizei One Chicago și mai îngrijorați de ceea ce urmează, NBC a lansat un promo fără precedent care conține scene din următoarele episoade ale producției.

Pe lângă această serie , este posibil să vizionați și câteva dintre primele imagini din cel de-al 8-lea sezon al lui Chicago Med împreună cu cel de-al 10-lea sezon al lui Chicago PD , care va avea premiera și pe 21 septembrie.

Promo-ul poate fi vizionat mai jos:

După cum arată videoclipul, după o căsnicie romantică și fericită, Kelly Severide (Taylor Kinney) și Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) vor avea o lună de miere tulbure. Izolându-se de lume într-o atmosferă confortabilă, cuplul va fi hărțuit de vizitatori nedoriți care invadează reședința în care se află.

Dar, se pare, publicul poate sta liniștit, deoarece sinopsisul oficial pentru cel de-al 11-lea sezon din Chicago Fire subliniază că atât Kidd, cât și Severide vor avea alte probleme de care să-și facă griji pe parcursul noilor episoade.

Chicago Fire:la ce să vă așteptați de la premiera celui de-al 11-lea sezon al serialului?

Episodul în premieră din Chicago Fire , intitulat „Hold On Tight”, și-a lansat deja sinopsisul oficial. Potrivit anunțului de NBC , luna de miere a lui Kidd și Severide va fi într-adevăr întreruptă într-un mod neașteptat. Cu toate acestea, această vizită surprinzătoare este direct legată de cineva din trecutul lor.

În ciuda acestui fapt, imaginile dezvăluie doar doi bărbați care încearcă să deschidă ușa. Acest lucru ar putea sugera că această persoană misterioasă are aliați sau acoliți care lucrează în numele lor. Oricum cine ar putea fi? Sinopsisul nu oferă prea multe detalii despre alții implicați în situație și nici alte informații despre mai multe intrigi din același episod.

În acest context, este de remarcat faptul că NBC Wednesdays va fi din nou plină de emoție din 21 septembrie. La ora 20, sezonul 8 din Chicago Med promite să aducă conflicte majore telespectatorilor. În secvență, în programare vor fi evidențiați pompierii Escadrilei 51 din Chicago. Și, în sfârșit, la ora 22, este rândul comploturilor intense ale poliției cu cel de-al 10-lea sezon din Chicago PD .