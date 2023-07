Cine a inventat jocurile de cărți? 

Jocurile de cărți se joacă din cele mai vechi timpuri. Sau cel puțin așa ne arată istoria, care ne-a învățat că lucrurile sunt făcute să evolueze și să devină tot mai bune. Fie că este vorba despre cărțile folosite la ghicirea destinului sau despre acelea care se folosesc ca distracție în diverse jocuri, cărțile de joc sunt acum disponibile și în versiuni digitale, așa cum ne permite tehnologia din prezent. Te-ai întrebat vreodată cum a început totul? Cum s-a gândit cineva să le inventeze și cum să le folosească, de ce pachetele moderne de cărți au 52 de cărți în pachet? Dacă ți-ai pus aceste întrebări atunci acesta a fost pentru că ai avut contact cu cărțile de joc – ori pentru divertisment, ori pentru hobby, pentru o seară de distracție cu prietenii sau cu familia.

Începuturile jocurilor de cărți

Jocurile de noroc se bazează fix pe asta: pe noroc, pe șansă. Nimic nu este planificat, nimic nu are la bază o strategie, așa cum poți observa și dacă încerci pentru prima oară un bonus fără depunere. În ceea ce privește jocurile de cărți, care pot servi suport pentru multe jocuri acestea au, conform istoricilor, originea în Tibet, din China sau din india, oricum ar fi din zonele orientale, de unde par să aibă origini jocurile de domino sau șahul. Prima referință de un joc cu cărți, respectiv “leaf game” datează din 868 și este pusă pe seama prințesei Tongchang.

Se pare că nici reprezentațiile cărților nu erau la început așa cum le știm noi astăzi, pentru că inițial arătau ca niște bani de hârtie, pentru ca în timp să aibă câteva reprezentații mai cu impact – fie că este vorba despre figuri inspirate de istorie sau din viața de zi cu zi, cum ar fi regină, valet sau împărat, pentru ca ulterior să se pună reprezentări ale celor mai mari regi ai lumii. Ulterior, de-a lungul timpului s-au inventat diverse jocuri, mai mult sau mai puțin populare.

Și totuși, în ciuda disputei dintre savanți și istorici cu privire la originile exacte ale acestora cărțile s-au răspândit de la Est la Vest. Urmărirea locului unde au fost făcute prima dată cărțile de joc ar putea fi o sarcină plictisitoare dar o să vezi că lucrurile nu sunt chiar atât de banale, dacă se ia totul pe regiuni.

Jocurile de cărți în Asia

Există un concept care relatează că în Asia ar fi fost făcute și descoperite primele forme de cărți de joc, cele mai multe urme fiind undeva de prin secolul al XII-lea sau chiar mai devreme, în regiuni din China, India, Coreea și Persia. Așa cum precizam la început, unii istorici cred că aceste cărți de joc au fost fabricate pentru prima dată în China în perioada dinastiei Tang, mai exact în perioada secolului al IX-lea d.Hr.

Înregistrări ale jocurilor care implică cărți de joc au fost găsite într-un text din secolul al IX-lea cunoscut sub numele de „‘Collection of Miscellanea at Duyang”, scris de scriitorul Su E. Totodată, cea mai veche dată care implică jocurile cu cărți, este din 17 iulie 1294. Unul dintre jocurile cu istorie se numește madison și este descris ca un joc de trucuri cu 38 de cărți cu bani împărțite în patru culori.

Jocurile de cărți în Egipt

Până pe la început de secol al XI-lea, jocul cu cărțile se răspândește deja pe continentul Asia și mai târziu ajungea și în Egipt. Cea mai veche urmă de joc de cărți datează din secolele 12 și 13. Un pachet aproape complet de cărți de joc pentru Mamluk care datează din secolul al XV-lea a fost găsit și în Palatul Topkapi din Istanbul, fără însă să se fi păstrat și regulile. Experții sunt de părere că arabii au fost cei care au introdus cărțile de joc în Europa prin export din Cairo, Alexandria și Damasc.

Jocurile de cărți în Europa

Printre primele relatări, de după emigrarea din Europa este o menționare oficială, prin care se interziceau în orașul Berna, în Elveția, în anul 1367. Ulterior, în 1377, un călugăr german scria în legătură cu cărțile de joc și despre diferitele jocuri care se puteau face cu acestea, urmând ulterior să fie tot mai multe observații privind interzicerea lor din motive religioase. Până în 1400 exista deja primele semnalări în ceea ce privește pachete de cărți de joc cu 52 de bucăți, care se pare că deja se foloseau și utilizau de ceva timp.

Primul pachet de cărți european a fost compus din patru semne de culoare: săbii, bâte, cupe și monede, despre care se crede acum că ar fi fost derivate din omologul jocului mameluc. În intervalul 1418 – 1450 se fac primele cărți tipărite, care se răspândesc apoi în Italia și în țările germanice unde se înlocuiesc și semnele de pe acestea. În jurul anului 1480, francezii produc primele pachete de cărți cu două roșii și două negre – mulțumită succesului său s-au produs modelele mai standardizate cu care suntem cel mai familiarizați astăzi.

Jocurile de cărți în America

Ajungem acum la primele jocuri populare, printre care amintim despre 21 și poker, inventat și apărut prima oară în SUA, în secolul al XIX-lea. Nativii americani și-au făcut pachetele cu simboluri și modele originale de design, după ce au învățat jocurile de cărți în primele zile ale colonizării. Mai târziu, producătorii americani început să publice cărți de joc în 1832, tot aceștia fiind responsabili de introducerea cărții joker.

Concluzie

Nenumărate modificări s-au tot făcut de-a lungul timpului în ceea ce privește jocurile de cărți. Având în vedere istoria extinsă și tipurile de cărți de joc din întreaga lume este destul de dificil de identificat primul pachet de cărți de joc sau chiar primul joc de cărți inventat. Cu toate că poate la început scopul lor era altul, acum motivația și existența lor este singura: pariurile și distracția – eea ce ar trebui să fie motivații suficiente pentru a dori să le cunoști și să vrei să joci cu ele. Asta fără să fie neapărat piesele de artă care se făceau în urmă cu câteva secole, când artiștii le pictau de mână. Credem că doar asta ar trebui să conteze pentru tine: ideea de distracție, de voie bună, de perspectivă de câștiguri apoi!