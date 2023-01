Elon Musk a spus recent că își poate părăsi postul de CEO prin votul utilizatorilor, dar este încă în fruntea Twitter. Deci, dacă cineva îl va înlocui, cine va fi? Iată cele mai potrivite nume pentru postul de CEO pe Twitter:

Musk a spus că, după ce l-a găsit pe noul CEO al Twitter, va gestiona echipele de software și server; ceea ce înseamnă practic conducerea întregii companii. Musk va părăsi funcția de CEO mai devreme sau mai târziu. Deci cine îl va înlocui? Iată nominalizații:

Se spune că dacă Musk va continua să conducă echipa de ingineri după ce a numit un nou CEO pe Twitter, Sheryl Sandberg îl va înlocui . Sandberg are reprezentantul pentru agenții de publicitate și conexiunile de care Musk va avea nevoie pentru ca compania să se dezvolte și a părăsit Meta anul trecut și în prezent nu mai are activitate.

Emmett Shear – CEO și co-fondator al Twitch

Emmett Shear , co-fondatorul Twitch și actualul CEO, a vândut cu succes compania de social media unui gigant tehnologic și are experiența de care are nevoie Musk pentru planul său de a transforma Twitter într-o platformă video pentru creatori. Cu toate acestea, Shear nu are experiență în conducerea unei companii publice. Musk plănuiește să ducă Twitter înapoi la public în câțiva ani. Pe de altă parte, Twitch nu putea depăși o platformă în care jucătorii transmit live.

Vanessa Pappas – COO al TikTok

Vanessa Pappas are experiența de care are nevoie Musk, care a ajutat la menținerea primului program de generare de conținut al YouTube pe linia de plutire și a devenit recent COO al TikTok. Se spune că Pappas se gândește să părăsească TikTok. Musk caută pe cineva care să conducă Twitter, care îi cunoaște în principal pe marii agenți de publicitate. Pappas poate să nu fie cea mai bună alegere pentru Musk, deoarece se concentrează pe produse și producători.

Jim Lanzone – CEO Yahoo

Jim Lanzone este un manager de scurtă durată al Tinder, interesat mai ales de media și publicitate. Numele care conduce în prezent Yahoo are experiență operațională și se leagă de comunitatea de publicitate pe care o poate folosi Musk. Cu toate acestea, nu este clar dacă Lanzone vrea să lucreze pentru Musk.

Kevin Systrom – co-fondatorul Instagram

Cofondatorul Instagram și fostul CEO Kevin Systrom este una dintre alegerile de top. El a rămas tăcut de când a părăsit Instagram/Facebook în 2018, după un dezacord cu Mark Zuckerberg. Anul trecut, pe podcastul lui Lex Fridman, a menționat interesul său față de modelul de social media TikTok (separând recomandările de stream de graficul social al utilizatorului); tocmai asta vrea să se concentreze Musk.

Nume precum Adam Bain, Susan Wojcicki, Sarah Friar, Kayvon Beykpour și Kevin Weil sunt, de asemenea, vorbite în calitate de CEO Twitter.

[SURSA]