CIO COUNCIL NATIONAL CONFERENCE „The Artificial Intelligence Revolution. Connecting Business with Future Technologies”

Conferința Directorilor de IT din România, organizată de către Asociația CIO Council România și Revista CARIERE, va avea loc pe 25 octombrie 2023, între orele 8.00-17.00, la Palatul Băncii Naționale a României din București.

Asociația CIO Council România organizează în fiecare an, începând din 2013, CIO Council National Conference, cel mai reprezentativ eveniment pentru comunitatea de Directori IT care pune în discuție cele mai importante teme de pe agenda CIO, problematicile din sfera comunității de afaceri din România, noile trenduri din tehnologie și aplicarea acestora în afaceri precum și problematicile de securitate cibernetică.

Un eveniment exclusivist dedicat comunității de CIOs/Head of IT, ce oferă participanților o platformă unică de discutii si schimb de experiente. Acest eveniment este gandit ca o ocazie excelentă pentru ca peste 150 de decidenți din managementul IT, CxO (CIO, CTO, COO, CRO), CISO să se intalneasca şi să dezbată aspecte cruciale în materie de tehnologie și business, un forum transparent de identificare și soluționare a problematicilor reale ale CIOs și ale departamentelor IT alături de membrii asociatiei și de comunitatea de CIO.

Cea de a 11-a ediție a Conferinței Naționale CIO Council Romania are ca temă centrală Inteligenta Artificiala si felul în care se aplică ea în business, in cybersecurity sau în viata de zi cu zi.

Audiența în sală va fi formată din membrii Asociatiei CIO Council România, CIOs ai companiilor românești și străine, lideri ai mediului de business IT, reprezentanți ai mediului public și guvernamental.

Asociația Directorilor de IT și Comunicatii “CIO Council” este o asociație non profit, voluntară și independentă fată de furnizorii de solutii IT(vendor IT), care reuneste un grup important de CIOs și fosti CIOs din Romania.

Speakeri confirmati in acest moment:

ANDREEA IONIȚĂ , Chief Digital Technology Officer, E.ON România, CIO Council Member

, Chief Digital Technology Officer, E.ON România, CIO Council Member IONUȚ DRĂGOI , Senior Solutions Architect, AWS

, Senior Solutions Architect, AWS RADEK MOC , Executive Partner, Gartner

, Executive Partner, Gartner GABRIELA STĂNICĂ , Chief Information, Data Officer and E-commerce Director, Carrefour Romania, CIO Council Member

, Chief Information, Data Officer and E-commerce Director, Carrefour Romania, CIO Council Member CĂLIN RANGU , Vice President, CIO Council

, Vice President, CIO Council RĂZVAN BUTUCARU , Partner, Financial Services & Advisory Leader, Mazars

, Partner, Financial Services & Advisory Leader, Mazars EMILIA CIUREA , Enterprise Account Executive, Google Cloud

, Enterprise Account Executive, Google Cloud IURIE COJOCARU , Partner, NNDKP

, Partner, NNDKP BOGDAN TUDOR , Board Member, CIO Council

, Board Member, CIO Council DRAGOȘ STĂNESCU , CIO Syngenta, CIO Council Member

, CIO Syngenta, CIO Council Member GABRIEL HERBEI , CTO First Bank, CIO Council Member

, CTO First Bank, CIO Council Member MARTIN LOHNERT , Managing Director Void SOC Cybersecurity Operations Center of Soitron Group

, Managing Director Void SOC Cybersecurity Operations Center of Soitron Group LAURENȚIU MANDU , Board Member, CIO Council Romania

, Board Member, CIO Council Romania LAURENȚIU BOGDAN , Digital & IS Director, Servier Pharma, CIO Council Member

, Digital & IS Director, Servier Pharma, CIO Council Member IONUȚ ROȘCA , Data Protection Solutions Specialist, Dell Technologies

, Data Protection Solutions Specialist, Dell Technologies REMIK SIEMINSKI , Regional Sales Manager, SolarWinds

, Regional Sales Manager, SolarWinds BOGDAN ȘTEFĂNESCU , CEE Channel Sales Specialist | Unstructured Data Solutions, Dell Technologies

, CEE Channel Sales Specialist | Unstructured Data Solutions, Dell Technologies ANDREI PARASCHIV , Director within the Consulting practice, Deloitte Romania

, Director within the Consulting practice, Deloitte Romania SERGIU ZAHARIA, Cyber Strategy Advisory Director, Deloitte Romania

Cyber Strategy Advisory Director, Deloitte Romania ION IONUȚ GEORGIAN, Head of OMV Petrom Global Solutions IT

Head of OMV Petrom Global Solutions IT CRISTIAN CUCU, CIO Council Member

CIO Council Member ADRIAN GRIGORAȘ, Lead Enterprise Architect & Intelligent Automation Technology Lead, EY Romania

Lead Enterprise Architect & Intelligent Automation Technology Lead, EY Romania EUGEN SCHWAB-CHESARU, Vice President for Romania and Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants

Vice President for Romania and Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants ALFRED BRUJBAN, CIO Baker Hughes

Moderatorul întregului eveniment: YUGO NEUMORNI, Președinte CIO Council

În cadrul acestei editii, principalele teme de dezbatere sunt:

Principalele tendinte in 2024. Cum va arata viitorul?

Cum se aplica Inteligenta Artificiala in Business si in viata de zi cu zi

Care este rolul CIO în economia AI?

Cazuri de utilizare pentru LLM în afaceri

Robotic Process Automation (RPA) și AI pentru a vă reproiecta procesele de afaceri

Viitorul aplicațiilor de Business Intelligence se bazează pe inteligență artificială și învățarea automata

Provocări de securitate cibernetică în lumea AI

Cum să implementezi o apărare cibernetică AI pentru compania ta?

Confidențialitatea datelor. Protejarea datelor. O schimbare culturală majoră.

Securitate cibernetică pentru SCADA și sisteme de control industrial

Centrul de operațiuni de securitate al viitorului

Cum își creează organizațiile propriul viitor AI?

Whitepapers pentru soluții AI

Inteligență artificială pentru durabilitate

AI înseamnă o cantitate imensă de date. Cum ne antrenăm algoritmii IA?

Cum va schimba IA piața muncii?

Supporting Partners: DELL Technologies, Intel, AWS

Partners: Google Cloud, Datanet Systems, EY Romania, OMV Petrom, NNDKP, Powernet, Solarwinds, Mazars, Eviden, Deloitte Romania

Networking Partners: Fort, Tru, Plaut

Organizing Partners: Translation Partner – Traduce.re;

Community Partners: ISACA Romania Chapter, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), PWN Romania

Parteneri media: Revista HR Manager, Jurnalul de Afaceri, Biz, Doingbusiness.ro, Portal HR, HR Club, Softlead, Market Watch, Financial Intelligence, Learning Network, Spot, Hipo, Geeki, TechCafe, Wall-Street, Business Review

Mai multe informații despre speakeri, agenda și înregistrare puteți găsi pe website-ul oficial: www.cioconference.ro