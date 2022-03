CIO Talks – Artificial Intelligence. Machine Learning and Complex algorithms

Webcast, Miercuri, 6 aprilie 2022, între orele 14:00-16:30

Organizat de CIO Council și Revista CARIERE

Inteligența artificială isi consolideaza pozitia de forță motrice și inovație în multe industrii din întreaga lume. Tehnologiile de tip Inteligenta Artificiala si Machine Learning revoluționeza deja industrii precum asistența medicală, telecomunicațiile, tehnologia informației și lanțul de aprovizionare și, fără semne de încetinire, industria AI este pregătită să revoluționeze și să dezvolte multe alte domenii ale vieții și în viitor.

În cadrul acestei ediții a evenimentului se va discuta despre:

Tendințe și tehnologii în IA. Nivelul de maturitate al Inteligenței Artificiale.

Infrastructuri pentru soluții de inteligență artificială. Unde să rulați algoritmi complexi AI și modele AI?

Democratizarea inteligenței artificiale: crearea bazelor pentru inteligența generală

Cum pot AI, ML și algoritmii complecși să susțină creșterea companiilor?

RPA și AI?

studii de caz: Inteligenta artificiala si Machine Learning în energie, financiar, retail, sănătate sau producție

Inteligență artificială. Ultimul nivel de apărare al securității cibernetice.

Inteligență artificială și etică. Va înlocui AI pe oameni?

Cum să începeți un proiect AI?

Invitați speakeri ai evenimentului:

Paul Brook, EMEA Director Data Analytics & AI, Dell Technologies

EMEA Director Data Analytics & AI, Dell Technologies Taisiya (Taya) Doroshina, Oracle Systems Engineer, Dell Technologies,

Oracle Systems Engineer, Dell Technologies, Dorian Hodorogea, Customer Engineer for Smart Analytics, Google CEE

Discuțiile în panel vor aduce opiniile experților despre tendințe și tehnologii în IA. Având în vedere dezvoltarea rapidă a fenomenului IA și existența unor studii de caz în comunitatea de afaceri, tema panelului va fi utilizarea IA si ML în afaceri pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, pentru dezvoltarea proceselor companiei.

Invitați speakeri in panel sunt:

Vladimir Ester, CTO Cluster Power

Dorian Hodorogea, Customer Engineer for Smart Analytics, Google CEE

Customer Engineer for Smart Analytics, Google CEE Călin Rangu, Decan Universitatea Danubius Galați, VP CIO Council

Moderator al evenimentului este Yugo NEUMORNI, Președintele CIO Council România.

Asociația Directorilor de IT și Comunicații “CIO Council” reprezintă România în cadrul asociației pan-europene European CIO Association – EUROCIO începând din 2017. EUROCIO este o asociație non-profit înregistrată în Bruxelles și are în componentă peste 1000 de membrii din 16 țări europene care reprezintă peste 700.000 de angajați din domeniul IT. EuroCIO este unica entitate care reprezintă funcția CIO în față autorităților europene. Asociația Directorilor de IT și Comunicații „CIO Council” este o asociație non profit, voluntară și independența față de furnizorii de servicii și soluții IT, care reunește un grup important de CIOs și foști CIOs din România.

Participarea la eveniment este gratuită și se face pe baza confirmării înregistrării.

Înregistrarea se poate face accesând pagina evenimentului, unde se găsesc toate detaliile privind temele de discuție și vorbitorii acestei ediții.

Adresa de contact pentru informații organizatorice este: [email protected].

