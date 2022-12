Webcast, Miercuri, 14 Decembrie 2022, între orele 14:00-16:30

Organizat de CIO Council și Revista CARIERE

În cadrul evenimentului dedicat profesioniștilor din domeniul IT, vorbim despre migrarea în cloud si ecosistemul digital al business-urilor. Infrastructuri IT complexe, departamente întregi au fost „transferate” în cloud. Din câte se pare, securitatea cloud nu mai constituie o piedică în calea adoptării soluției cloud, iar sistemele Legacy existente ar putea fi și ele transferate. Sistemele BIG Data, camerele de securitate, soluțiile ERP majore sau sistemele tranzacționale esențiale devin practici obișnuite în cloud.

Printre subiectele abordate:

Situația Cloud computing. Tendințe și tehnologii

Soluții de cloud public, hibrid și privat

Strategia Edge Computing și Cloud

AI, streaming-ul video, soluțiile ERP – totul migrează către cloud

Soluții de securitate cibernetică în cloud

Cum putem satisface nevoia de resurse de know- how prin intermediul soluțiilor cloud PaaS

Cum să „transferăm” o întreagă organizație într-un weekend?

Aplicații Legacy. Sunt acestea încă limitative, când vine vorba despre adoptarea soluției cloud?

Soluții cloud pentru continuitatea afacerilor și pentru recuperarea în caz de dezastru

Studii de caz privind migrarea în cloud

Scrierea unui cod nativ în cloud

Soluții pentru sectorul public. Situația soluției cloud în mediul guvernamental.

Invitați speakeri ai evenimentului:

Daniel Gruia , CIO Council Member

, CIO Council Member George Lazăr , CIO Council Member

, CIO Council Member Ionuț Roșca , Data Protection Solutions Specialist, Dell EMC

, Data Protection Solutions Specialist, Dell EMC Alexandru Ticamera, Corporate Account Executive CEE, Google Cloud

Moderator al evenimentului este Yugo NEUMORNI, Președintele CIO Council România.

Asociația Directorilor de IT și Comunicații “CIO Council” reprezintă România în cadrul asociației pan-europene European CIO Association – EUROCIO începând din 2017. EUROCIO este o asociație non-profit înregistrată în Bruxelles și are în componentă peste 1000 de membrii din 16 țări europene care reprezintă peste 700.000 de angajați din domeniul IT. EuroCIO este unica entitate care reprezintă funcția CIO în față autorităților europene. Asociația Directorilor de IT și Comunicații „CIO Council” este o asociație non profit, voluntară și independența față de furnizorii de servicii și soluții IT, care reunește un grup important de CIOs și foști CIOs din România.

SUPORTING PARTNERS: Dell Technologies, Google Cloud

Community Partners: ISACA, PWN

Media Partners: Revista HR Manager, Biz, CONAF, Doing Business, Financial Intelligence, HR Club, Hipo, Jurnalul de Afaceri, Learning Network, GEEKI, Market Watch, GEEKI, Techcafé, Revista Patronatului Român, SoftLead, Spot, Wall-Street, Traduce.re