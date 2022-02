CIO TALKS – Cybersecurity and Digital Resilience

Miercuri, 16 februarie 2022, între orele 14:00-16:30

CIO Council și Revista CARIERE continuă seria de evenimente online, CIO TALKS – Powered by CIO Council, și organizează miercuri, 16 februarie, între orele 14:00-16:30, o nouă ediție: „Cybersecurity and Digital Resilience”.

Crizele sanitare au afectat grav economia globală și au forțat organizațiile să adopte munca de la distanță și să-și schimbe modelele de afaceri. În timp ce organizațiile au migrat către lumea digitală, riscul atacurilor cibernetice a crescut semnificativ. Au fost observate creșteri uriașe ale atacurilor de tip phishing, malware, spam și atacuri ransomware în întreaga lume. Veștile bune aduse de această criză sunt legate de faptul că lumea devine digitală și adoptă cu rapiditate strategiile de transformare digitală, dar și de noul Centru European de Securitate Cibernetică care va avea sediul în București.

În cadrul acestei ediții a evenimentului se va discuta despre problemele acute ale proceselor de securitate cibernetică, despre spectrul amenințărilor de tip ransomware, despre terorism cybernetic și despre cum se pot proteja departamentele IT și companiile prin implementarea programelor de contingență, reziliență cibernetică și business continuity.

Invitați speakeri ai evenimentului:

Daniel Olkowski – Solution Engineer, Data Protection Solutions, Dell Technologies

“Lumea IT devine din ce în ce mai mult un câmp de luptă. Ce strategii avem pentru a ne asigura că vom câștiga constant lupta?” spune Daniel Olkowski, Solution Engineer, Data Protection Solutions, Dell Technologies si lansează invitația la o scurtă discuție în cadrul sesiunii pe care o va sustine: „Cyber attack – What after?”

Horia Niculescu – Customer Engineer, Smart Analytics, Google

“Odată cu accelerarea foarte vizibilă a proiectelor de migrare în Cloud din ultimii ani, industria a înregistrat și o creștere a adopției tehnologiilor Open Source. Acest lucru se poate traduce și prin faptul că odată cu o mare putere vin mari vulnerabilități” spune Horia Niculescu, Customer Engineer, Smart Analytics, Google. El va trece in revista unele dintre evenimentele de securitate de anul trecut și felul în care Google le-a abordat și le abordează, in cadrul sesiunii intitulate: “Open Source, Vulnerabilities and ’21 în review”

Discuțiile în panel vor aduce opiniile experților despre tendințe și tehnologii actuale în securitate cibernetică și cum trebuie protejate eficient organizațiile în condițiile noilor amenințări și provocări induse de implementarea masivă a noilor tehnologii.

Invitați speakeri in panel sunt:

Dan Bogdan – ISG Technology Consulting Manager, Dell Technologies

Cristian Cucu – CIO Council Member

Moderator al evenimentului este Yugo NEUMORNI, Președintele CIO Council România.

Asociația Directorilor de IT și Comunicații “CIO Council” reprezintă România în cadrul asociației pan-europene European CIO Association – EUROCIO începând din 2017. EUROCIO este o asociație non-profit înregistrată în Bruxelles și are în componentă peste 1000 de membrii din 16 țări europene care reprezintă peste 700.000 de angajați din domeniul IT. EuroCIO este unica entitate care reprezintă funcția CIO în față autorităților europene. Asociația Directorilor de IT și Comunicații „CIO Council” este o asociație non profit, voluntară și independența față de furnizorii de servicii și soluții IT, care reunește un grup important de CIOs și foști CIOs din România.

