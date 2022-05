CIO Talks – Digital Transformation. Digital twin, AI and Business Intelligence Webcast

În cadrul evenimentului dedicat profesioniștilor din domeniul IT, vorbim despre noua realitate în lumea digital: Totul se mută în cloud, de la sistemele de bază tranzacționale, la PBX și CCTV. Analytics și BI devin instrumente obișnuite pentru C-level, instrumentele de inteligență artificială reprezintă noul standard, în timp ce construirea în platformele Digital Twin pentru optimizarea proceselelor operaționale repezinta noua realitate.

Este un moment favorabil pentru CIO, care își poate transforma semnificativ rolul tradițional, devenind totodată un partener de business proactiv și strategic, care generează valoare și crește cifra de afaceri.

Printre subiectele abordate:

∙ Cum beneficiază companiile și CIOs de pe urmă adoptării celor mai noi trenduri tehnologice;

∙ Există vreun sistem IT care nu poate fi migrat în cloud?;

∙ Cum construiești o strategie de Cloud și infrastructură;

∙ Soluții de transformare digitală. Cum pot companiile să dezvolte noua agendă a întreprinderilor digitale și cum pot organizațiile să dezvolte reziliența digitală?;

∙ Digital Twin. Cum să reproduc o fabrică sau o clădire?;

∙ Generăm zilnic un depozit uriaș de date:cum pot instrumentele de Business Intelligence să îi ajute pe manageri să ia decizii de afaceri?;

∙ De la colectarea datelor, stocare, analiză și raportarea lor până la deciziile de afaceri;

∙ Inteligență artificială aplicată și analiză avansată.

Invitați speakeri ai evenimentului:

Iulia Malioukis , Principal, Horváth Romania

, Principal, Horváth Romania Marc Hollyoak , Head of Technology Strategy, Softelligence

, Head of Technology Strategy, Softelligence Andrei Negulescu , Product Evangelist, Matricia

, Product Evangelist, Matricia Dorian Hodorogea , Customer Engineer for Smart Analytics, Google CEE

, Customer Engineer for Smart Analytics, Google CEE Serban Zirnovan, Senior Director, ISG Solutions DCS EMEA.

Moderator al evenimentului este Yugo NEUMORNI, Președintele CIO Council România.

Asociația Directorilor de IT și Comunicații “CIO Council” reprezintă România în cadrul asociației pan-europene European CIO Association – EUROCIO începând din 2017. EUROCIO este o asociație non-profit înregistrată în Bruxelles și are în componentă peste 1000 de membrii din 16 țări europene care reprezintă peste 700.000 de angajați din domeniul IT. EuroCIO este unica entitate care reprezintă funcția CIO în față autorităților europene. Asociația Directorilor de IT și Comunicații „CIO Council” este o asociație non profit, voluntară și independența față de furnizorii de servicii și soluții IT, care reunește un grup important de CIOs și foști CIOs din România.

