CMF by Nothing Lansează Trei Produse Inovatoare – Buds Pro, Watch Pro și Încărcător 65W GaN!

Brandul Nothing a anunțat recent lansarea a trei produse noi sub marca CMF, acronim pentru color, material, finish (culoare, material, finisaj). Această sub-marca are ca scop oferirea de produse mai accesibile la prețuri mai mici, fără a compromite designul și calitatea caracteristice brandului principal.

CMF Buds Pro

CMF Buds Pro

Primul produs, CMF Buds Pro, se remarcă prin funcția de anulare activă a zgomotului, promițând o reducere de 45dB într-un spectru larg de 5000Hz. Acestea dispun de cea mai mare baterie dintre toate produsele audio Nothing și oferă 6,5 ore de utilizare cu ANC și 11 ore fără ANC. Driverele audio sunt realizate din LCP+PU și dispun de ajustare în timp real a basului. CMF Buds Pro vor fi disponibile în trei culori: gri închis, gri deschis și portocaliu, la prețul de aproximativ 42 de dolari.

CMF Watch Pro

CMF Watch Pro

Al doilea produs, CMF Watch Pro, impresionează prin ecranul AMOLED de 1,96 inch cu o rezoluție de 410×502 și o luminozitate de peste 600 de nits. Ceasul include GPS integrat, monitorizare în timp real a ritmului cardiac și a saturației de oxigen în sânge, precum și funcții de urmărire a somnului și a stresului. CMF Watch Pro va fi disponibil în două finisaje și culori, la prețuri începând de la aproximativ 54 de dolari.

Încărcătorul CMF Power 65W GaN

CMF Power 65W GaN

Ultimul produs prezentat este încărcătorul CMF Power 65W GaN, care dispune de două porturi USB-C și un port USB-A, permițând încărcarea simultană a mai multor dispozitive. Încărcătorul suportă majoritatea protocoalelor de încărcare rapide și va fi disponibil la prețul de aproximativ 36 de dolari.

Aceste lansări marchează angajamentul continuu al Nothing de a oferi produse inovatoare și accesibile, consolidându-și astfel poziția pe piața tehnologică. Cu un design atrăgător și caracteristici impresionante, noile produse CMF by Nothing sunt fără îndoială o adăugare valoroasă în portofoliul brandului.

Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, Nothing reușește să se distingă prin inovație și accesibilitate. Cu lansarea noilor produse sub marca CMF, compania își propune să satisfacă nevoile consumatorilor de tehnologie de calitate, la prețuri competitive. Fie că este vorba de căști, ceasuri inteligente sau încărcătoare, Nothing promite performanță și design de excepție.