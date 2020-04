Coduri si parole GTA V (5) pe care le puteti folosi in 2020 pe PC, Xbox One si PlayStation 4, despre asta vom vorbi astazi si am sa va prezint lista completa a acestora pentru a va putea folosi in jocuri pentru a va face viata mai usoara sau pur si simplu pentru a va distra.

Chiar daca in GTA V avem mai putine coduri/parole decat in editiile precedente, astazi am sa va prezint cele mai interesante si bune coduri pe care le puteti folosi in timp ce va jucati. Noi am incercat sa oferim mai jos toate codurile posibile, totusi nu este exclus sa fi ratat cateva, te rugam posteaza la rubrica de comentarii daca vezi ceva neinregula cu informatiile din acest articol. Sa incepem! PAROLE GTA V.

Coduri si parole GTA V comune

Coduri GTA V

Mod bețiv

Îți mărește beția, făcându-te stângaci.

PS3 / PS4 – Triunghi, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, pătrat, O, stânga

– Triunghi, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, pătrat, O, stânga Xbox One / Xbox 360 – Y, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, X, B, stânga

– Y, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, X, B, stânga PC – LIQUOR

– LIQUOR Telefon mobil – 1-999-547867

Înot rapid

Crește viteza de înot.

PS3 / PS4 – stânga, stânga, L1, dreapta, dreapta, R2, stânga, L2, dreapta

– stânga, stânga, L1, dreapta, dreapta, R2, stânga, L2, dreapta Xbox One / Xbox 360 – stânga, stânga, LB, dreapta, dreapta, RT, stânga, LT, dreapta

– stânga, stânga, LB, dreapta, dreapta, RT, stânga, LT, dreapta PC – GOTGILLS

– GOTGILLS Telefon mobil – 1-999-46844557

Sprint rapid

Crește viteza de sprint.

PS3 / PS4 – Triunghi, stânga, dreapta, dreapta, L2, L1, pătrat

– Triunghi, stânga, dreapta, dreapta, L2, L1, pătrat Xbox One / Xbox 360 – Y, Stânga, dreapta, dreapta, LT, LB, X

– Y, Stânga, dreapta, dreapta, LT, LB, X PC – CATCHME

– CATCHME Telefon mobil – 1-999-228-2463

Sănătate maximă și armură

Îți oferă armură completă și sănătate.

PS3 / PS4 – O, L1, triunghi, R2, X, pătrat, O, dreapta, pătrat, L1, L1, L1

– O, L1, triunghi, R2, X, pătrat, O, dreapta, pătrat, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Y, RT, A, X, B, Dreapta, X, LB, LB, LB

– B, LB, Y, RT, A, X, B, Dreapta, X, LB, LB, LB PC – TURTLE

– TURTLE Telefon mobil – 1-999-887-853

Super saritura

Îți oferă un salt mult mai mare.

PS3 / PS4 – L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X

– L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Xbox One / Xbox 360 – stânga, stânga, Y, Y, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, X, RB, RT

– stânga, stânga, Y, Y, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, X, RB, RT PC – HOPTOIT

– HOPTOIT Telefon mobil – 1-999-467-8648

Invincibilitate

PS3 / PS4 – dreapta, X, dreapta, stânga, dreapta, R1, dreapta, stânga, X, triunghi

– dreapta, X, dreapta, stânga, dreapta, R1, dreapta, stânga, X, triunghi Xbox One / Xbox 360 – Dreapta, A, dreapta, stânga, dreapta, RB, dreapta, stânga, A, Y

– Dreapta, A, dreapta, stânga, dreapta, RB, dreapta, stânga, A, Y PC – PAINKILLER

– PAINKILLER Telefon mobil – 1-999-724-6545537

Capacitate specială de reîncărcare

Îți oferă o bară completă de energie pentru abilitatea personajului tău.

PS3 / PS4 – X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X

– X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X Xbox One / Xbox 360 – A, A, X, RB, LB, A, dreapta, stânga, A

– A, A, X, RB, LB, A, dreapta, stânga, A PC – POWERUP

– POWERUP Telefon mobil – 1-999-769-3787

Obiectele cad lent

PS3 / PS4 – Pătrat, L2, R1, triunghi, stânga, pătrat, L2, dreapta, X

– Pătrat, L2, R1, triunghi, stânga, pătrat, L2, dreapta, X Xbox One / Xbox 360 – X, LT, RB, Y, Stânga, X, LT, Dreapta, A

– X, LT, RB, Y, Stânga, X, LT, Dreapta, A PC – DEZVOLTAT

– DEZVOLTAT Telefon mobil – 1-999-332-3393

Ofera parasuta

PS3 / PS4 – Stânga, dreapta, L1, L2, R1, R2, R2, Stânga, Stânga, dreapta, L1

– Stânga, dreapta, L1, L2, R1, R2, R2, Stânga, Stânga, dreapta, L1 Xbox One / Xbox 360 – stânga, dreapta, LB, LT, RB, RT, RT, stânga, stânga, dreapta, LB

– stânga, dreapta, LB, LT, RB, RT, RT, stânga, stânga, dreapta, LB PC – SKYDIVE

– SKYDIVE Telefon mobil – 1-999-759-3483

Vreme rea

PS3 / PS4 – L1, L2, R1, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta, L1, L2, R1, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta

– L1, L2, R1, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta, L1, L2, R1, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta Xbox One / Xbox 360 – LB, LT, RB, RT, Stânga, dreapta, stânga, dreapta, LB, LT, RB, RT, stânga, dreapta, stânga, dreapta

– LB, LT, RB, RT, Stânga, dreapta, stânga, dreapta, LB, LT, RB, RT, stânga, dreapta, stânga, dreapta PC – SKYFALL

– SKYFALL Telefon mobil – 1-999-759-3255

Creste nivelul de urmarire cu o stea

PS3 / PS4 – R1, R1, O, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta

– R1, R1, O, R2, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta

– RB, RB, B, RT, Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta PC – FUGITIVE

– FUGITIVE Telefon mobil – 1-999-384-48483

Scade nivelul de urmarire la o singură stea.

PS3 / PS4 – R1, R1, O, R2, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga

– R1, R1, O, R2, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga Xbox One / Xbox 360 – RB, RB, B, RT, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga

– RB, RB, B, RT, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga PC – ÎNCHIRIAT

– ÎNCHIRIAT Telefon mobil – 1-999-529-93787

Ofera arme și muniție

PS3 / PS4 – Triunghi, R2, Stânga, L1, X, Dreapta, Triunghi, Jos, Pătrat, L1, L1, L1

– Triunghi, R2, Stânga, L1, X, Dreapta, Triunghi, Jos, Pătrat, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – Y, RT, Stânga, LB, A, Dreapta, Y, Jos, X, LB, LB, LB

– Y, RT, Stânga, LB, A, Dreapta, Y, Jos, X, LB, LB, LB PC – TOOLUP

– TOOLUP Telefon mobil – 1-999-866-587

Pumnii fac ca lucrurile să explodeze.

PS3 / PS4 – dreapta, stânga, X, triunghi, R1, O, O, O, L2

– dreapta, stânga, X, triunghi, R1, O, O, O, L2 Xbox One / Xbox 360 – Dreapta, Stânga, A, Y, RB, B, B, B, LT

– Dreapta, Stânga, A, Y, RB, B, B, B, LT PC – HOTHANDS

– HOTHANDS Telefon mobil – 1-999-468-42637

Fotografierea lucrurilor le face să explodeze.

PS3 / PS4 – dreapta, pătrat, X, stânga, R1, R2, stânga, dreapta, dreapta, L1, L1, L1

– dreapta, pătrat, X, stânga, R1, R2, stânga, dreapta, dreapta, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – dreapta, X, A, stânga, RB, RT, stânga, dreapta, dreapta, LB, LB, LB

– dreapta, X, A, stânga, RB, RT, stânga, dreapta, dreapta, LB, LB, LB PC – HIGHEX

– HIGHEX Telefon mobil – 1-999-444-439

Împușcarea lucrurilor le aprinde.

PS3 / PS4 – L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1

– L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1 Xbox One / Xbox 360 – LB, RB, X, RB, Stânga, RT, RB, Stânga, X, dreapta, LB, LB

– LB, RB, X, RB, Stânga, RT, RB, Stânga, X, dreapta, LB, LB PC – INCENDIAR

– INCENDIAR Telefon mobil – 1-999-4623-634279

Schimba vremea.

PS3 / PS4 – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

– R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square Xbox One / Xbox 360 – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

– RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X PC – MAKEITRAIN

– MAKEITRAIN Telefon mobil – 1-999-625-348-7246

Schimbă gravitația (gravitatia lunii)

PS3 / PS4 – Stânga, Stânga, L1, R1, L1, Dreapta, Stânga, L1, Stânga

– Stânga, Stânga, L1, R1, L1, Dreapta, Stânga, L1, Stânga Xbox One / Xbox 360 – Stânga, Stânga, LB, RB, LB, Dreapta, Stânga, LB, Stânga

– Stânga, Stânga, LB, RB, LB, Dreapta, Stânga, LB, Stânga PC – FLOATER

– FLOATER Telefon mobil – 1-999-356-2837

Masinile aluneca

PS3 / PS4 – Triunghi, R1, R1, Stânga, R1, L1, R2, L1

– Triunghi, R1, R1, Stânga, R1, L1, R2, L1 Xbox One / Xbox 360 – Y, RB, RB, Stânga, RB, LB, RT, LB

– Y, RB, RB, Stânga, RB, LB, RT, LB PC – SNOWDAY

– SNOWDAY Telefon mobil – 1-999-766-9329

Slow Motion

PS3 / PS4 – Tunghi, stânga, dreapta, dreapta, pătrat, R2, R1

– Tunghi, stânga, dreapta, dreapta, pătrat, R2, R1 Xbox One / Xbox 360 – Y, Stânga, dreapta, dreapta, X, RT, RB

– Y, Stânga, dreapta, dreapta, X, RT, RB PC – SLOWMO

– SLOWMO Telefon mobil – 1-999-756-96

Coduri si parole GTA 5 pentru masini si alte autovehicule

Coduri GTA V

Vehicul Caddy

Ofera o masina de golf.

PS3 / PS4 – O, L1, Stânga, R1, L2, X, R1, L1, O, X

Xbox One / Xbox 360 – B, LB, Stânga, RB, LT, A, RB, LB, B, A

PC – HOLEIN1

Telefon mobil – 1-999-4653-461

Vehicul Comet

Ofera o mașină „Cometă”.

PS3 / PS4 – R1, O, R2, dreapta, L1, L2, X, X, pătrat, R1

Xbox One / Xbox 360 – RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

PC – COMET

Telefon mobil – 1-999-266-38

Rapid GT

Ofera o mașină „Rapid GT”.

PS3 / PS4 – R2, L1, O, dreapta, L1, R1, dreapta, stânga, O, R2

Xbox One / Xbox 360 – RT, LB, B, dreapta, LB, RB, dreapta, stânga, B, RT

PC – RAPIDGT

Telefon mobil – 1-999-727-4348

Stretch Limo

Ofera un Limo Stretch.

PS3 / PS4 – R2, dreapta, L2, stânga, stânga, R1, L1, O, dreapta

Xbox One / Xbox 360 – RT, dreapta, LT, stânga, stânga, RB, LB, B, dreapta

PC – VINEWOOD

Telefon mobil – 1-999-846-39663

Camion de gunoi

Ofera un camion de gunoi.

PS3 / PS4 – Cerc, R1, Cerc, R1, Stânga, Stânga, R1, L1, Cerc, Dreapta

Xbox One / Xbox 360 – B, RB, B, RB, Stânga, Stânga, RB, LB, B, Dreapta

PC – TRASHED

Telefon mobil – 1-999-872-7433

Bicicleta BMX

Ofera un BMX.

PS3 / PS4 – Stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, pătrat, O, triunghi, R1, R2

Xbox One / Xbox 360 – stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, X, B, Y, RB, RT

PC – BANDIT

Telefon mobil – 1-999-226-348

Maibatsu Sanches

Ofera un Maibatsu Sanchez.

PS3 / PS4 – Stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, dreapta, pătrat, O, triunghi, R1, R2

Xbox One / Xbox 360 – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

PC – OFFROAD

Telefon mobil – 1-999-633-7623

Shitzu PCJ 600

Ofera un Shitzu PCJ 600.

PS3 / PS4 – R1, dreapta, stânga, dreapta, R2, stânga, dreapta, pătrat, dreapta, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – RB, dreapta, stânga, dreapta, RT, stânga, dreapta, X, dreapta, LT, LB, LB

PC – ROCKET

Telefon mobil – 1-999-762-538

Elicopterul Buzzard

PS3 / PS4 – O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triunghi, O, Triunghi

Xbox One / Xbox 360 – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PC – BUZZOFF

Telefon mobil – 1-999-289-9633

Duster Plane

Vei primi un avion Duster.

PS3 / PS4 – dreapta, stânga, R1, R1, R1, stânga, triunghi, triunghi, X, O, L1, L1

Xbox One / Xbox 360 – Dreapta, Stânga, RB, RB, RB, Stânga, Y, Y, A, B, LB, LB

PC – FLYSPRAY

Telefon mobil – 1-999-359-77729

Avion de cascadorie

Ofera un avion de cascadorie.

PS3 / PS4 – O, dreapta, L1, L2, stânga, R1, L1, L1, stânga, stânga, X, triunghi

Xbox One / Xbox 360 – B, dreapta, LB, LT, stânga, RB, LB, LB, stânga, stânga, A, Y

PC – BARNSTORM

Telefon mobil – 1-999-227-678-676

Mașina Duke O’Death

PS3 / PS4 – Apelează 1-999-332-84227

Xbox One / Xbox 360 – Dial 1-999-332-84227

PC – DEATHCAR

Telefon mobil – 1-999-332-84227

Kraken Sub in GTA V

Creează un submarin Kraken, dar numai după terminarea „Wildlife Photography Challenge”.

PS3 / PS4 – Dial 1-999-282-2537

Xbox One / Xbox 360 – Dial 1-999-282-2537

PC – BUBBLES

Telefon mobil – 1-999-282-2537

Avion Dodo

Ofera un avion Dodo, dar numai după finalizarea evenimentului „Avionul Mării”.

PS3 / PS4 – Dial 1-999-398-4628

Xbox One / Xbox 360 – Dial 1-999-398-4628

PC – EXTINCT

Telefon mobil – 1-999-398-4628

Mai jos aveti si un video explicativ in care vi se arata cum puteti folosi codurile in GTA V.