Colantari auto, campanii publicitare de succes

Din fericire, exista produse care mascheaza imperfectiunile atat la om, cat si la obiectele aflate in posesia sa. De pilda, mamele tinere fac cearcane. Nu dorm noptile, in special cand au copiii si sotii bolnavi si asa apar cercurile vinete din jurul ochilor, paloarea si ridurile.

Pentru asta au inventat insa specialistii fondul de ten si anticearcanul. Domnitele care cunosc regulile elementare de machiaj acopera urmele noptilor nedormite si pe cele ale grijilor.

Pentru telefoanele mobile exista huse. Ca sa nu fie zgariate de unghiile ascutite, sa nu apara fisuri cand sunt scapate din mana pe gresie exista sisteme de protectie menite sa le pastreze suprafetele perfecte ca la cumparare.

Dar pentru masinile la care familia tine asa de mult ce exista? In zilele ploioase si pentru cele de iarna, cand precipitatiile cad in cantitati uriase peste caroserie se pune o prelata, asta daca masina nu sta in garaj, cand nu ruleaza pe drumurile publice. Dar prelata se uda si ea sau sub ea apare condensul din cauza aerului protector si a diferentelor de temperatura. Fondul de ten se asaza pe fata si alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate, oferind o imagine mult imbunatatita a chipului.

Din fericire si pentru masini s-au descoperit colantarile, servicii oferite la superlativ de Carbonsystems.ro.

Ce inseamna colantare? Aplicarea unei folii autocolante de calitate superioara pe suprafata masinii. Indiferent care sunt motivele pentru care posesorul masinii a solicitat colantarea, ea are in primul rand un rol protector. Razele soarelui se opresc pe aceasta suprafata, neputand sa afecteze in niciun fel vopseaua de pe caroserie. Acelasi lucru se intampla cu ploaia sau ninsoarea.

Precipitatiile de astazi nu mai sunt la fel cu cele de acum un deceniu sau doua. De multe ori, apa de ploaie asa de dorita este acida si ingalbeneste hainele. Poluarea face ca precipitatiile sa contina substante care pot dauna si metalelor.

Folia tine departe de masina ploaia acida. Fiind de calitate, nu se deterioreaza nici ea pentru ca materialele utilizate in atelierul de colantari prezentat mai sus sunt garantate oficial un an.

De multe ori masinile sunt parcate sub pomi, iar in pomi se adapostesc pasari: porumbei salbatici, ciori, randunele si vrabiute. Cunoscatorii spun ca excrementele de pasare contin substante atat de nocive, incat pot ingauri caroseria. Folia autocolanta suporta ea consecintele interactiunii cu acest produs.

Dar lista avantajelor foliei autocolante nu se opreste aici. Uneori soferul nu este atent si circula cu masina foarte aproape de gardul viu, iar crengile ascutite si subtiri lovesc din viteza masina. In mod normal, pe caroserie ar ramane urmele interactiunii sub forma unor zgarieturi fine, folia insa nu permite ca acest lucru sa se intample.

Anumiti proprietari aleg colantarea in scop estetic. Considera ca este mult mai frumoasa o masina ce pare tunata, avand pe suprafata ei eroi de film sau diferite inscrisuri. Caroseria luceste si iese din anonimat, iar lumea admira frumusetea masinii, dar si originalitatea ei.

Scopul estetic nu poate minimaliza in niciun caz actiunile protective ale foliei autocolante care sunt mult mai importante. Oamenii sunt interesati cu precadere sa isi protejeze bunurile scumpe de socuri si sa le prelungeasca viata, fiindca au investit enorm in ele. O masina, un telefon performant, un laptop sau o casa inseamna ani de munca, economii si renuntari.

Avandu-se in vedere scumpirile actuale, lumea ar trebui sa recurga la colantarea masinilor pentru reducerea cheltuielilor legate de vopsirea caroseriei si pentru impiedicarea ruginirii acesteia.

Colantarea este utila si eficienta si in scop publicitar. Se poate promova o afacere de succes in zonele in care trece masina respectiva, fiindca oamenii sunt curiosi si citesc de regula inscrisurile de pe aceasta.

Rezultatul colantarilor elegante realizate in cadrul atelierului prezentat sunt adunate in galerie. Se pot vedea acolo masini cu dungi galbene stralucitoare, cu caroserii stralucitoare, cu aspect argintat sau de camuflaj.

Materialul utilizat la colantari este din seria 651 sau 970, Oracal sau 3M, fiind garantat 5 ani.

Masinile sunt agenti publicitari neobositi. Ele duc pe unde trec imaginea si sloganul respectiv, iar mesajul purtat de ele se intipareste in minte. Aceasta metoda este una dintre cele mai eficiente: posesorul unei masini sa o protejeze, sa o infrumuseteze, dar sa isi faca si gratuit publicitate cu ajutorul ei.

La ce se poate face publicitate prin intermediul colantarii?

1. La firmele ce asigura servicii de transport persoane. Multi oameni au nevoie urgenta de o masina, in special cand au intarziat si au de rezolvat o problema presanta. Un numar de telefon si un tarif puse la loc vizibil pe masina pot fi salvatoare. Sunt persoane carora nu le place sa intarzie la examene, la programarile de la dentist sau de la medicul curant.

2. La firmele ce distribuie mancare la domiciliu. O mancare calda si buna este binevenita, iar oamenii sunt dispusi sa o cumpere gata facuta vara, fiindca in acest mod nu se mai coc in bucatarie si nu mai consuma gaze.

3. Agentii de turism si cele mai tentante oferte ale acestora, plus poze tematice cu plaje cu nisipul alb si marea de culoare turcoaz.

4. Brokeri de asigurari, plus tarifele si un rezumat al avantajelor fiecarei asigurari.

Exemplele pot continua cu organizatorii de evenimente, cu specialisti in amenajarea gradinilor sau a serelor, lucrul cel mai important este ca acest filon publicitar se impune sa fie explorat eficient.

