Combinație inedită: concurs de breakdance și Street Fighter 6 la Red Bull BC One

Pe 27 septembrie, la Londra, va avea loc un eveniment inedit, în care dansul se va îmbina cu muzica și cu sporturile electronice. Red Bull a semnat un parteneriat cu Street Fighter 6 (SF6), prin care aduce jocul din universul FGC (Fighting Game Community) în fața fanilor, în timpul competiției anuale de breakdance Red Bull BC One.

În cartierul Shoreditch din capitala Angliei, vor fi amenajate standuri de joc cu SF6, în timp ce cei mai buni 16 B-Boys și 16 B-Girls vor concura pentru supremația în breakdance și pentru șansa de a reprezenta Marea Britanie la finala mondială din Japonia, care va avea loc în luna noiembrie.

Competiția pentru Finala Mondială Red Bull BC One este formată din dansatori care au primit wildcard și campionii Red Bull BC One Cyphers. Wildcard-urile merg direct în top 16, în timp ce campionii naționali din Cyphers vor concura în Last Chance Cypher pentru a câștiga un loc între cei mai buni 16 concurenți.

Pe lângă duelurile captivante dintre dansatori, evenimentul Red Bull BC One va include și un spectacol special în pauza competiției, susținut de artistul de muzică grime D Double E. Printre melodiile interpretate se va regăsi și „Street Fighter”. Cu siguranță, în public vor fi mulți amatori de betting esports.

20 de ani de Red Bull BC One

Red Bull BC One 2025 sărbătorește peste 20 de ani de promovare a celor mai talentați practicați de breakdance. Acest eveniment plin de energie are un rol esențial în formarea culturii breakdance-ului în Marea Britanie, subliniind constant importanța sa în lumea dansului.

De-a lungul a peste două decenii, competiția unu-la-unu i-a unit pe breakerii din întreaga lume și a inspirat generații să își arate talentul. Evenimentul a oferit o rampă de lansare pentru unii dintre cei mai cunoscuți dansatori de breaking din lume în ultimii ani, oferindu-le șansa de a străluci pe scena internațională. „Conectând comunitatea de dans din Marea Britanie cu breakerii locali și încurajându-i să concureze la nivel global, BC One continuă să crească în popularitate și influență”, consideră organizatorii.

Găzduit de Ellie Prohan și de Swifty, evenimentul promite un spectacol plin de energie și talent. Breakerii vor da tot ce au mai bun, impresionând cu mișcări spectaculoase de forță, pași complicați de toprock, joc de picioare, freeze-uri și trucuri uimitoare.

Se pregătește și un turneu de Tetris

Nu este prima dată când Street Fighter 6 colaborează cu parteneri din afara industriei jocurilor video. La începutul acestui an, jocul a avut o colaborare importantă cu trupa K-pop aespa. A fost una dintre primele colaborări ale grupului cu o franciză de jocuri video.

La rândul său, Red Bull obișnuiește să organizeze evenimente și competiții inedite, adresate generațiilor tinere și culturii populare. Brandul de băuturi energizante organizează anual și Red Bull Kumite, care în acest an a avut loc la Paris, unde cei mai buni jucători FGC au luptat pentru un premiu total de 50.000 de euro.

Luna trecută, Red Bull a anunțat și un nou turneu major de esports dedicat jocului Tetris, deschis tuturor jucătorilor cu vârste de peste 18 ani, indiferent de nivelul de experiență. Finala globală va avea loc în perioada 11–13 decembrie în Zabeel Park, Dubai.