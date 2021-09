În timp ce iPhone 13 a fost lansat, am vrut să îl comparam cu iPhone 12. Comparația dintre iPhone 13 și iPhone 12 este aici!

Familia iPhone 13 a apărut la evenimentul Apple. Toate cele 4 modele, care au cele mai multe caracteristici ale scurgerilor, vin în prim plan cu diferite caracteristici. Anul acesta, iPhone 13 se confruntă cu iPhone 12, care a fost lansat anul trecut și am pregătit un articol de comparație pentru utilizatori. În acest articol, am pus iPhone 13 împotriva lui iPhone 12, care a atras atenția cu caracteristicile sale anul trecut și le comparăm caracteristicile. Iată comparația dintre iPhone 13 și iPhone 12:

Lista preturi iPhone 13

Comparație iPhone 13 vs iPhone 12 – Design

În primul rând, să vorbim despre designul acestor două telefoane. Design-urile duo-ului iPhone 13 și iPhone 12, care sunt aproape identice atunci când sunt privite din spate, sunt similare în general. Deși designul cu margini subțiri și unghiulare al seriei iPhone 12 reprezintă designul iconic al modelului 5S, este posibil să spunem că aceste două telefoane arată similar în termeni generali. Este posibil să spunem că a existat o schimbare semnificativă pe partea de culoare.

Noile culori moi adăugate împreună cu iPhone 12 s-au lansat pe partea iPhone 13 si sunt similare. Vedem că iPhone 12 iese cu 6 variante de culoare . Acestea sunt negru, alb, roșu, verde, albastru și violet. Albastrul, care se numără printre cele mai bine vândute culori ale iPhone 12, își lasă locul în iPhone 13 pe tonul albastru al lui 12 Pro. IPhone 13 vine în 5 variante de culoare în total. Noua serie, ale cărei nume de culori s-au schimbat, vine în culori roz, albastru, miezul nopții, lumina stelelor și (PRODUCT) ROȘU .

Comparatie a ecranului

Ambele modele au aceeași dimensiune a ecranului. IPhone 13, care are un ecran OLED Super Retina XDR , are un ecran de 6,1 inci cu o rezoluție de 1170 x 2532 pixeli . La ambele modele, rata de reîmprospătare a ecranului este înregistrată la 60 Hz. Să subliniem că ecranul de 120 Hz este doar pe modelele iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max.

IPhone 13 are o tehnologie de afișare numită Ceramic Shield, care este utilizată și în iPhone 12 . În acest fel, ecranul, care este mult mai durabil, se poate proteja și împotriva zgârieturilor sau ruperii.

Tehnologia Ceramic Shield contribuie practic la durabilitatea suprafeței frontale. Această structură, care continuă până la marginile telefonului, nu lasă niciun gol pe telefon și astfel îi mărește protecția. Și datorită tuturor acestor lucruri, Apple spune că obține performanțe de patru ori mai bune împotriva caderilor cu iPhone 13.

Comparatia camerei

Se poate spune că iPhone 13 se remarcă prin modul de noapte îmbunătățit și modul cinematografic. Configurarea camerei duale pe iPhone 12 este continuată transversal cu iPhone 13. IPhone 12 are două camere, ultra-late și wide, iar camera duală a lui iPhone 13, numită și sistemul avansat de cameră duală, are aceleași caracteristici ca ultra-wide și wide .

Când facem o comparație detaliată a camerei, vedem următoarele: iPhone 13 are o cameră principală OIS de 12 megapixeli cu deschidere f / 1.6. În plus, a doua cameră este de 12 megapixeli ultra-largă și are o diafragmă f / 2.4. La fel, telefonul are zoom optic 2x și o nouă generație Smart HDR 4 .

Pe partea camerei frontale, iPhone 13 preia conducerea cu diferențe minore. În timp ce ambele dispozitive au o cameră TrueDepth de 12 megapixeli cu diafragmă f / 2.2, iPhone 13; Dispune de modul Cinematic pentru stiluri fotografice, Smart HDR 4, captare video 4K @ 60 FPS cu Dolby Vision, înregistrare video cu adâncime redusă de câmp la 1080p @ 30 FPS .

Comparație iPhone 13 vs iPhone 12: Hardware și alte caracteristici

În timp ce iPhone 13 este echipat cu procesorul Apple A15 Bionic , iPhone 12 este echipat cu procesorul A14 Bionic, care a fost cel mai puternic procesor Apple al anului trecut. IPhone 12, care a venit cu 64/128 și 256 GB opțiuni de stocare anul trecut, și-a lăsat locul la opțiunile de stocare 128/256 și 512 GB cu iPhone 13 anul acesta. Ambele au suport pentru încărcare wireless, iar pe partea de conectivitate, ambele au Bluetooth 5.0 și Wi-Fi 6 802.11ax.

În ceea ce privește rezistența la apă, ambele sunt certificate IP68 și sunt rezistente la apă la o adâncime maximă de 6 metri timp de până la 30 de minute. Este posibil să spunem că iPhone 12 este mai ușor decât iPhone 13. IPhone 12 cântărește 162 de grame, iar acest număr crește la 173 de grame când vine vorba de partea iPhone 13.

Trebuie spus că iPhone 13, care are suport 5G, este al doilea dispozitiv Apple care acceptă această tehnologie. Un alt punct comun al iPhone 13 și 12 este că se încarcă cu un cablu Lightning, dar nu acesta este singurul mod de a încărca iPhone 12. Noile accesorii MagSafe sunt acceptate atât de iPhone 13, cât și de iPhone 12. Din acest motiv, experiența de încărcare rapidă și wireless este oferită pe această parte.

Specificații tehnice pentru iPhone 13 și iPhone 12

iPhone 13

Ecran: 6,1 inci, 1170 x 2532p, Super Retina XDR OLED

6,1 inci, 1170 x 2532p, Super Retina XDR OLED Procesor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Stocare: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Camera frontală: 12MP

12MP Camera din spate: 12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg

12MP unghi larg, 12MP ultra-unghi larg Baterie: încărcare rapidă cu fir de 20 W, încărcare fără fir MagSafe de 15 W

încărcare rapidă cu fir de 20 W, încărcare fără fir MagSafe de 15 W Dimensiuni: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm

146,7 x 71,5 x 7,7 mm Greutate: 174 grame

174 grame Sistem de operare: iOS 15

iOS 15 Culori: roz, albastru, miezul nopții, Starlight, (PRODUS) ROȘU

iPhone 12