Concedieri masive în domeniul tehnologiei în 2022: Amazon, Meta, Twitter, Asana și multe altele

Acest articol abordează în detaliu de ce au loc cele mai multe concedieri din domeniul tehnologiei. Unii dintre giganții din domeniul tehnologiei incluși în acest fenomen în masă sunt Amazon, Twitter și Meta. Din păcate, se pare că vor fi și mai multe înainte de sfârșitul anului. După un 2021 prosper pentru industria tehnologică, 795 de companii IT au renunțat la 121.667 de angajați la începutul acestui an – iar aceste cifre au continuat să crească pe parcursul anului 2022.

Reclama

Timp de peste două decenii, sectorul tehnologic nord-american a fost un motor de încredere al prosperității. Acțiunile puternice și locurile de muncă bine plătite au reprezentat standardul. Dar acum lucrurile s-au schimbat. În acest articol, vom explora ce a cauzat concedierile masive din sectorul tehnologic în 2022, cum s-au desfășurat acestea și ce urmează.

Cauza concedierilor din domeniul tehnologiei în 2022

Multe companii care au făcut declarații publice au citat cel puțin una dintre cele două cauze principale:

Atunci când a izbucnit pandemia și oamenii au petrecut mai mult timp online, firmele de tehnologie s-au grăbit să angajeze personal suplimentar. Acum, când boom-ul internetului s-a mai liniștit și oamenii revin la viața lor normală, aceste companii constată că este posibil să fi plătit prea mult pentru această forță de muncă suplimentară.

Odată cu creșterea instabilității economice, companiile reduc bugetele de publicitate digitală – un venit major pentru multe afaceri pe internet. Odată cu creșterea ratelor dobânzilor, găsirea de finanțări la o rată avantajoasă a devenit mai dificilă și mai scumpă.

Deși s-ar putea părea că COVID-19 este motivul recentelor concedieri din domeniul tehnologiei, nu este așa. În realitate, este opusul – efectele descrescătoare ale pandemiei sunt cele care provoacă reducerea locurilor de muncă în 2022. Graficul de mai jos prezintă cifrele de disponibilizări din domeniul tehnologiei de când COVID-19 și-a făcut apariția.

Grafic care ilustrează numărul de concedieri de la apariția COVID-19 până în Q4 2022 – Sursa: https://layoffs.fyi/

Având în vedere că multe companii tehnologice importante au raportat recent profituri slabe, nu este surprinzător faptul că unii avertizează acum cu privire la o recesiune iminentă. Companiile spun că consumatorii își reduc cheltuielile pentru că se așteaptă la o recesiune și nu există prea multe semne care să indice contrariul. Acest lucru înseamnă că mai multe întreprinderi decât cele deja menționate ar putea începe să caute modalități de reducere a costurilor în viitorul apropiat.

Pandemia care a stimulat creșterea sectorului tehnologic s-a încheiat în sfârșit. Pe măsură ce IT-ul se readaptează la o perioadă în care oamenii nu mai sunt sunt nevoiți să stea acasă și atașați de dispozitivele lor, asistăm în prezent la o oarecare corecție.

La ce ne putem aștepta în starea actuală a lucrurilor? Mai multe concedieri în companiile de tehnologie. Numai în luna noiembrie, 83 de companii, printre care Coinbase, Spotify, Meta și Twitter, au fost nevoite să concedieze personal din cauza dificultăților economice – fiind cea mai proastă lună înregistrată până acum din toate timpurile.

Alimentele și transporturile au fost cele două domenii în care companiile digitale axate pe consum au pierdut cei mai mulți bani. Acest lucru are sens dacă ne gândim la modul în care pandemia ne-a afectat comportamentul. Am stat mai mult acasă, am comandat mâncare online și am evitat să folosim transportul în comun.

Companii care au efectuat concedieri masive

În funcție de mărimea companiei și de numărul de angajați, au fost efectuate concedieri masive până în momentul redactării acestui articol, următoarele companii de tehnologie:

Concedieri Meta 2022: 11.000 de persoane

Concedieri Amazon 2022: 10.000

Concedieri Snap 2022: 6.000

Concedieri Getir 2022: 4.480

Concedieri Twitter 2022: 3.700

Concedieri Bytedance 2022: 3600

Concedieri Salesforce 2022: 2.100

Concedieri Stripe 2022: 1.100

Concedieri Coinbase 2022: 1.100

Concedieri Microsoft 2022: 1.000

Concedieri Netflix 2022: 450

Concedieri Tesla 2022: 229

Pe scurt, iată ce s-a întâmplat în cadrul fiecărei companii.

Meta

Având în vedere condițiile economice actuale, Meta a renunțat la 13% dintre angajații săi, adică la peste 11.000 de persoane. Este cea mai mare concediere din domeniul tehnologiei de până acum.

„Astăzi vă împărtășesc unele dintre cele mai dificile schimbări pe care le-am făcut în istoria Meta. Am decis să reduc dimensiunea echipei noastre cu aproximativ 13% și să las mai mult de 11.000 de angajați talentați să plece. De asemenea, luăm o serie de măsuri suplimentare pentru a deveni o companie mai eficientă prin reducerea cheltuielilor discreționare și prin prelungirea înghețării angajărilor până în primul trimestru.” Zuckerberg

Amazon

Amazon a anunțat că își va reduce forța de muncă cu 10.000 de persoane, cea mai mare reducere de acest fel din istoria companiei.

Snap

Compania mamă a Snapchat, Snap, a pus în așteptare Pixy (o dronă de făcut fotografii) și linia sa de software premium numită Snap Originals. Asta după ce a redus 20% din forța de muncă.

Getir

Getir, o firmă de livrare rapidă de 12 miliarde de dolari care oferă servicii de livrare la cerere pentru produse alimentare, a anunțat că va concedia 14% din personalul său la nivel mondial. Concedierile de la Getir au afectat, astfel, 4.480 de persoane din întreaga lume.

Odată cu sfârșitul pandemiei, este clar faptul că cele mai multe companii de tehnologie din nișa de alimente se confruntă cu concedieri în masă. Până în prezent, 4.480 de persoane și-au pierdut locurile de muncă în cadrul corporației turcești care are 32.000 de angajați în nouă regiuni.

Twitter

Twitter și-a anunțat angajații vineri, 4 noiembrie, că își va „reduce forța de muncă globală”. Această mișcare a lui Musk este o încercare de a reduce cheltuielile companiei.

ByteDance

Începând de anul trecut, oficialii chinezi au exercitat mai multe presiuni asupra giganților autohtoni din domeniul tehnologiei pentru a le reduce monopolul pe care îl dețin în industria internetului. Ca urmare, aripa de jocuri video ByteDance din cadrul marii companii chineze a renunțat la mulți angajați.

Salesforce

Salesforce, un producător de software comercial în cloud, a renunțat la 2.100 de angajați.

„Procesul nostru de performanță în vânzări conduce la responsabilitate. Din nefericire, acest lucru îi poate determina pe unii să părăsească afacerea, iar noi îi sprijinim în tranziția lor”. Salesforce

Stripe

Săptămâna trecută, compania de plăți online Stripe a concediat 1.100 de angajați, adică 14% din totalul forței de muncă. Compania a oferit un pachet de 14 săptămâni de indemnizații tuturor angajaților care pleacă, cu compensații suplimentare pentru cei care lucrau de mai mult timp în cadrul companiei. De asemenea, aceasta va acoperi primele de sănătate anterioare sau actuale timp de șase luni. Potrivit rapoartelor, din iulie, evaluarea internă a Stripe a scăzut de la 95 miliarde de dolari la 74 miliarde de dolari.

Coinbase

În iunie, Coinbase a dezvăluit că numărul angajaților cu normă întreagă a fost redus la 18%, ceea ce echivalează cu aproximativ 1.100 de persoane. CEO-ul Brian Armstrong a emis avertismente în ceea ce privește posibilele recesiuni, necesitatea de a limita costurile și expansiunea „prea rapidă” în timpul perioadelor în creștere.

Microsoft

Deși Microsoft a anunțat că mai puțin de 1.000 de angajați au fost concediați, aceștia reprezintă doar mai puțin de 1% din totalul forței de muncă. Compania a luat această decizie din cauza proiecțiilor slabe de creștere a veniturilor pentru trimestrul care s-a încheiat la 30 septembrie – cea mai slabă rată de creștere pe care a înregistrat-o în mai bine de cinci ani.

Netflix

Pentru prima dată de la înființarea sa, numărul de angajați ai Netflix a început să scadă în 2022. Motivul principal al acestei scăderi a fost concurența puternică din partea altor servicii de streaming, cum ar fi Disney+. În plus, o știre despre faptul că marea companie va interzice partajarea parolelor a afectat reputația companiei. Ca urmare a acestor probleme, 300 de angajați au fost concediați în luna iunie (după ce în luna mai au fost concediați alți peste 150 de angajați).

Tesla

În urma anunțului recent făcut de Elon Musk pentru Bloomberg, potrivit căruia Tesla își va reduce forța de muncă cu 10%, s-a estimat că 229 de angajați, majoritatea specialiști în analizarea datelor, își vor pierde locurile de muncă în luna iunie.

Companii din domeniul tehnologiei care au încetinit sau au înghețat angajările

Următoarele companii au oprit sau au redus tot ceea ce constă de angajări, ceea ce dăunează industriei:

Microsoft

Nvidia

Lyft

Uber

Salesforce

Meta

Spotify

Google

Apple

Microsoft

La sfârșitul lunii mai, Microsoft a anunțat că își va reduce cu mult diviziile de software Teams, Office și Windows. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, acest lucru se datorează doar faptului că aceste domenii au înregistrat o creștere recentă, iar Bloomberg relatează că Microsoft vrea să se asigure că „resursele potrivite sunt aliniate cu oportunitatea potrivită”. Pe 20 iulie, multe anunțuri de locuri de muncă au fost eliminate – nu doar în cadrul acestor domenii de activitate ci și în cloud și securitate.

Nvidia

Potrivit anunțului privind câștigurile Nvidia din luna mai, recrutările vor încetini spre sfârșitul anului din motive bugetare. Aceștia doresc să își concentreze bugetul pe angajații existenți, deoarece inflația persistă.

Lyft

Din moment ce investitorii se retrag, iar economia încetinește, Lyft va opri angajările pentru a reduce costurile. Potrivit unui memo trimis personalului de către directorul general al companiei, John Zimmer.

Uber

Potrivit unui e-mail pe care CEO-ul Dara Khosrowshahi l-a trimis personalului, Uber reduce din angajări și alte costuri ca răspuns la o „schimbare seismică” pe piață. În e-mailul său, Khosrowshahi susține că acest lucru va permite companiei să cheltuiască mai puțin pe programele de marketing și pe programele de stimulare „cel mai puțin eficiente”. Compania și-a închis biroul lituanian din Vilnius pe 15 septembrie.

Salesforce

Într-o corespondență internă, Salesforce a anunțat că va reduce cheltuielile în mai multe domenii. Aceste reduceri includ angajările și alte costuri asociate cu întâlnirile în afara sediului și călătoriile ce țin de afaceri. Deși nu a fost oferită nicio justificare pentru aceste reduceri bugetare, acțiunile Salesforce au scăzut cu peste 50% în ultima jumătate de an.

Meta

În cadrul unei întâlniri interne cu toți angajații, Mark Zuckerberg a asigurat personalul că nu se anticipează concedieri. Cu toate acestea, potrivit rapoartelor, Meta este cea mai mare corporație care a anunțat înghețarea angajărilor pentru un număr limitat de posturi, în încercarea de a limita cheltuielile în timpul unei „recesiuni la nivelul întregii industrii”.

La 30 iunie, Zuckerberg le-a spus angajaților că, din cauza recesiunii iminente, compania va trebui să reducă obiectivele de angajare de ingineri cu aproximativ 30%. El a mai spus că aceste reduceri vor afecta „aproape toate echipele” și vor dura până la sfârșitul anului.

Spotify

Având în vedere situația economică globală actuală, Daniel Ek, CEO-ul Spotify, a decis să reducă obiectivele de angajare cu 25%. Acest lucru vine după ce directorul financiar Paul Vogel a exprimat că firma va evalua în curând numărul de angajați.

Google

Pe 20 iulie, Google (care este deținută de Alphabet) le-a spus angajaților săi că angajările vor fi oprite timp de două săptămâni, pe lângă anunțul făcut anterior de companie că va reduce cheltuielile și angajările pentru sfârșitul anului. Potrivit lui Prabhakar Raghavan, vicepreședinte senior, contractele actuale nu vor fi afectate; cu toate acestea, nu se vor face noi contracte până după ce se va încheia suspendarea.

Vor continua concedierile din domeniul tehnologiei?

Pe măsură ce economia globală intră în recesiune, multe companii de tehnologie se simt afectate și sunt nevoite să facă reduceri de personal. Astfel, multe dintre acestea au anunțat concedieri masive, ceea ce ar putea fi un indicator destul de important pentru starea în care se află economia la nivel macro. Ce este drept, următorii ani ar putea fi dificili pentru industria tehnologică, iar în timp ce aceste măsuri pot ajuta la menținerea pe linia de plutire a întreprinderilor pe termen scurt, nu se știe care vor fi efectele pe termen lung.