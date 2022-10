Conferința Națională a Directorilor de IT din Romania, ediția a X-a „CIO in Metaverse and Augmented Reality” 6 octombrie 2022, Hotel Radisson Blu, sala Atlas, București

Cea de-a X-a ediție a Conferinței Naționale a Directorilor IT din România, organizată de către Asociația CIO Council România și Revista CARIERE, va avea loc pe 6 octombrie 2022, între orele 8.45-17.00, la Hotel Radisson Blu din București, sala Atlas. Evenimentul va reuni peste 250 de profesioniști și manageri IT, CIOs și COOs, oferindu-le acestora o excelentă ocazie de a dezbate provocările curente ale CIO și ale departamentelor IT în contextul schimbărilor la nivel global al climatului macoroeconomic, inflației galopante, criza preturilor energiei precum și puternicilor tensiunilor geopolitice.

Asociația CIO Council România organizează în fiecare an, începând din 2013, cel mai reprezentativ eveniment pentru comunitatea de Directori IT care pune în discuție cele mai importante teme de pe agenda CIO, problematicile din sfera comunitătii de afaceri din România, noile trenduri din tehnologie și aplicarea acestora în afaceri precum și problematicile de securitate cibernetică.

Anul acesta, conferința are ca temă centrală noile trenduri din tehnologie precum Metaverse și Augumented Reality, Inteligenta Artificiala și Machine Learning și se va axa pe studii de caz concrete și metodologiile de aplicare în diferite companii pentru îmbunătățirea proceselor opreationale de business și KPIs financiari. Teme precum securitatea cibernetică în contextul războiului din Ucraina dar și problematicile digitalizării mediului public vor fi puse în dezbatere.

Audiența în sală va fi formată din membrii CIO Council România, CIOs ai companiilor românești și străine, lideri ai mediului de business IT, reprezentanți ai mediului public și guvernamental.

O participare mai extinsă va fi asigurată în mediu online, din rândul comunității de peste 2000 profesioniști IT formată în cei 10 ani de existentă a evenimentului.

În cadrul ediției de anul acesta, principalele teme de dezbatere sunt:

Top tendințe în domeniul digital în 2023. Cum va arăta viitorul?

Totul migrează în Cloud. Ce sisteme vor rămâne în spațiile de lucru?

Edge Computing. Cum să construiești un Cloud și o strategie multi-cloud?.

Transformarea modelelor de afaceri prin intermediul Inteligenței Artificiale, al învățării automate și al roboticii

Transformarea digitală a afacerilor și noul tip de afaceri

Ce este metaversul?

Ransomware și cel mai recent tip de protecție cibernetică. Arhitectura Zero trust.

Provocări la nivelul securității cibernetice în universul digital. Care este impactul războiului din Ucraina asupra afacerilor?

Security by design. Vulnerabilități la nivelul Sistemelor de Control Industrial.

Recuperarea în caz de dezastru și continuitatea afacerilor.

Inteligența în afaceri și procese Analitice avansate

Guvernanța datelor. Protecția datelor. Securitate. Risc și conformare

Agenda Digitală Europeană. GAIA-X, Legea Piețelor digitale.

Unde anume în cadrul afacerilor trebuie aplicată tehnologia blockchain?

Care este rolul CIO în Noua ordine mondială VUCA?

Ii vom avea alături pe:

SEBASTIAN I. BURDUJA , Romanian Minister of Research, Innovation and Digitalization, and Member of Romanian Parliament

, Romanian Minister of Research, Innovation and Digitalization, and Member of ANTON ROG , Head of the National Cyberint Center, SRI

, Head of the National Cyberint Center, PASCAL STEICHEN , Chairman of the European Cybersecurity Competence Centre

, Chairman of the GABRIELA STĂNICĂ , Chief Information, Data Officer and E-commerce Director, Carrefour Romania, CIO Council Member

, Chief Information, Data Officer and E-commerce Director, CĂTĂLINA DODU , Country Manager, Atos IT Solutions and Services Romania

, Country Manager, ROXANA IONESCU , Partner and Co-head of NNDKP ’s Data Protection Practice

, Partner and Co-head of ’s Data Protection Practice VALENTIN STĂNESCU , Country Manager, Dell Technologies

, Country Manager, CRISTIAN TURCIN, Cloud & Professional Services Product Manager, Orange Business Services

Cloud & Professional Services Product Manager, MIHAI OLTEANU , Cyber Security Defense and Alliances Director within the Risk Advisory department of Deloitte Romania

, Cyber Security Defense and Alliances Director within the Risk Advisory department of SORIN GĂVĂNESCU , Managing Partner Software Engineering, Softelligence

, Managing Partner Software Engineering, VÁCLAV ŠPÁŇA, Executive Partner, Gartner

Executive Partner, IOAN CONSTANTIN , Cyber Security Expert @ Orange Romania

, Cyber Security Expert @ CARMEN ADAMESCU , Partner, Technology Leader, EY Romania & Moldova

, Partner, Technology Leader, ANDREEA IONIȚĂ CIREBEA , Chief Digital Technology Officer, E.ON România, CIO Council member

, Chief Digital Technology Officer, MURAT KAYMAZ, Managing Director of Cybersecurity, Soitron Group

Managing Director of Cybersecurity, AURELIAN ENACHE , Enterprise Account Executive, Google Cloud

, Enterprise Account Executive, CĂLIN RANGU , Dean of Economics and Business Administration Faculty, Danubius University Vice President CIO Council Romania

, Dean of Economics and Business Administration Faculty, Danubius University Vice President ION IONUȚ GEORGIAN , Head of OMV Petrom Global Solutions IT

, Head of Global Solutions IT IULIA MALIOUKIS , Principal Digital Transformation Horváth Romania

, Principal Digital Transformation CLAUDIU HOBJILA , Customer Engineer – Infrastructure Modernization, Google Cloud

, Customer Engineer – Infrastructure Modernization, LAURENȚIU MANDU , Board Member, CIO Council Romania

, Board Member, VLADIMIR ESTER , CTO, Cluster Power

, CTO, CRISTIAN CUCU , CIO Council Member

, CIO Council Member ALEXANDRU RUSANDU , Global Cybersecurity Services Head of Portfolio and Service Engineering, Atos IT Solutions and Services

, Global Cybersecurity Services Head of Portfolio and Service Engineering, HORAȚIU NISTOR , Senior Manager in the IT Audit & Advisory department, Mazars Romania

, Senior Manager in the IT Audit & Advisory department, BOGDAN TUDOR, Board Member, CIO Council Romania

Moderatorul evenimentului este YUGO NEUMORNI, Președinte CIO Council.

Alături de speakerii internaționali avem invitați membri CIO Council, CIO din companii de top din România și mulți alți profesioniști din industria IT.

Supporting Partners: DELL Technologies, Intel, Google Cloud, Orange Business Services, Atos IT Solutions and Services Romania,

Partners: Softelligence, Cluster Power, Deloitte, Datanet Systems, Gartner, N.N.D.K.P, Mazars, EY Romania, Horvath, OMV Petrom;

Networking Partners: Global Data Security;

Organizing Partners: Coffee Partner – Nespresso; Translation Partner – Traduce.re;Wine Partner – Basilescu

Community Partners: ISACA Romania Chapter, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), PWN Romania, Cluj IT;

Parteneri media: Revista HR Manager, Jurnalul de Afaceri, Biz, Doingbusiness.ro, Portal HR, HR Club,

Softlead, Market Watch, Financial Intelligence, Learning Network, Spot, Hipo, CONAF, Geeki, TechCafe, Wall-Street, Business Review

Mai multe informații despre speakeri, agenda și înregistrare puteți găsi pe website-ul oficial: www.cioconference.ro

*CIO Council este Asociatia Directorilor de Tehnologia Informatiilor si Comunicatii din Romania si reuneste 65 de membri ce detin sau au detinut functia de Chief Information Officer/Director IT in mari corporatii romanesti sau multinationale din domenii diverse de activitate.