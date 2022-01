Vești bune au venit în sfârșit de la propria platformă de streaming video de la Disney, Disney Plus. În ultimele ore s-a anunțat oficial când va veni platforma în țara noastră.

Disney Plus se lansează în România în această vară!

Potrivit anunțului făcut de conturile oficiale de Twitter ale FX Turkey și Fox Turkey în ultimele ore, Disney+ va fi accesibil în țara noastră în vara anului 2022 . Va fi disponibil în această vară în 42 de țări în total. Declarația oficială este următoarea:

„Disney+ este în Turcia în această vară! Pregătește-te pentru o platformă nou-nouță plină cu cele mai iubite povești din lume, care combină Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și multe altele.”

Avand in vede acest anunt facut public in Turcia, ne a steptam ca si in Romania sa se lanseze in acelasi timp.

Din păcate, încă nu a fost comunicată o dată clară, dar luna trecută, jurnalistul Birsen Altuntaş a spus că platforma va fi deschisă în august 2022. Deocamdată, putem spune că această dată pare a fi corectă. În următorul proces, cea mai mare îngrijorare va fi prețul platformei . Acesta va fi anunțat în următoarele câteva luni.

