Contact Urgent Cargus reclamatii: Sesizari si deranjamente – Companiile de curierat rapid in Romania s-au inmultit in ultimii ani. Si e firesc sa fie asa. E mai rapid sa primesti sau sa trimiti ceva prin aceste firme, coletele de orice fel ajung si in 24 de ore, trimiti si in strainatate tot cu ei sau primesti pachete de la cei dragi aflati la mare distanta in doar cateva zile sau chiar ore.

Una dintre companiile cu vechime pe piata este si Urgent Cargus, infiintata inca din 1991, cand se numea doar Cargus. A fost cumparata de DHL din 2008 pentru mai bine de 50 de milioane de euro, dar investitia s-a amortizat in scurt timp. Prin 2007 Cargus avea deja cota de piata de 25%, acum aceasta a mai scazut pentru ca au aparut foarte multe firme puternice de curierat rapid.

Cargus e prima companie privata de curierat rapid din Romania si asta spune multe despre puterea acestui brand si despre seriozitatea sa. Totusi sunt si situatii cand vrei sa discuti cu cineva de la Urgent cargus reclamatii si e bine sa stii cum o poti face.

In general ajungi sa vrei sa faci reclamatii pentru ca nu a ajuns coletul in termenul stabilit de parti, coletul e deteriorat, produsele sunt lovite rau din cauza transportului si a manipularii gresite, fara niciun fel de grija. Sau poate te-a sunat curierul doar odata, nu erai acasa si nu si-a respectat obligatia de a te mai contacta si dupa. Sau ai fost cautat deja de trei ori si coletul e deja in depozit dar nu stii unde e depozitul, unde mai e coletul tau pana la urma.

Sunt cazuri in care vei discuta cu un reprezentant Urgent cargus reclamatii si atunci cand vrei sa stii cat costa sa trimiti sa primesti colete sau cand vrei sa stii prin ce firma se livreaza coletele.

Cum procedezi ca sa iei legatura cu Urgent cargus reclamatii?

Din start trebuie sa stii ca, pana sa suni la Urgent cargus reclamatii vei avea nevoie de un AWB. Firmele au deja serviciul de verificare expeditie, tracking modern, AWB generat, se poate calcula si costul de expeditie direct pe site.

Dupa ce stii AWB si date despre livrarea pe care ai facut-o sau pe care o astepti poti sa mergi intr-un sediu al Urgent Cargus si sa discuti cu personalul de acolo. Vei depune si o cerere daca e nevoie, se va face un proces verbal si vei ridica coletul, vei afla imediat situatia sa.

Daca e prea departe sediul Urgent Cargus poti suna oricand la Urgent cargus reclamatii folosind numerele 021 9330, doar pentru bucuresteni, 021 9282, pentru restul tarii.

Sau poti lasa o reclamatie sau plangere insotita de toate actele necesare pentru identificarea coletului si a expeditorului, destinatarului la contact @ urgentcargus.ro. Ni se va raspunde in cel mult 48 de ore si vom primi si confirmarea trimiterii reclamatiei sau plangerii noastre.

Toate apelurile si plangerile primite vor fi procesate in ordinea sosirii si va dura ceva pana sa primesti raspuns daca e foarte aglomerata perioada si sunt multe livrari de facut. De regula te vor suna chiar si cei de la Urgent Cargus daca apar probleme si numarul tau apare in sistem ca apel nepreluat in centrul de Relatii Clienti. Orice ar fi se va lamuri situatia pe loc si vei afla toate datele legate de coletele tale.

Daca produsele sunt deteriorate, stricate, nu ajung, se pierd colete pe drum, dispar ca prin minune poti reclama Urgent Cargus oricand la OPC si ANPC, daca nu gasesti o solutie impreuna cu ei. Depui plangere direct pe site-ul ANPC insotita de comunicarile cu firma de curierat si de alte acte doveditoare ale problemei tale, fotografii, dovezi ale necazurilor tale. Vei primi confirmare de primire a plangerii si de multe ori vei avea castig de cauza daca e vina companiei de curierat.