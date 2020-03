Coronavirus (Covid-19) in Romania: Raspunsuri la intrebari, ce trebuie sa faci si cum sa te feresti de o eventuala infectie

Despre Coronavirus am mai vorbit intr-un articol, pe atunci in Romania nu se inregistrase nici un caz, si chiar daca pe acest site initial am decis sa nu scriu nici un articol, nu m-am putut abtine datorita prostimii si a fake news-ului, foarte multi oameni au ajuns sa creada ca daca beau apa si urmeaza nu stiu ce cura cu otet si altele vor elimina virusul din corp, lucru care este fals in totalitate, insa tot apar stiri si informatii de acest fel, informatii false precum ca Bucuresti se va inchide si multe altele. Am decis ca trebuie sa scriu si eu cateva randuri despre aceasta pandemie, care este grava intr-adevar dar trebuie tratata cu calm si responsabilitate.

In Romania este un haos total, sunt imagini si filmulete pe internet cu oameni care se inghesuie la alimente, lasa rafturile goale isi fac provizii mai mult de cat este necesar, si asta din cauza ca in mare parte au fost atenti la fake news-uri, stiri si informatii false. Nu trebuie sa va faceti provizii mai mult decat aveti nevoie, de exemplu este de ajuns sa va faceti intr-o zi provizii pentru o saptamana, nu pentru luni intregi. Asa veti ramane cu produse inutil si veti mai duce si la neaprovizionarea celor ce nu vor mai avea ce lua de pe raft.

Pe scurt, nu trebuie sa ignoram acest virus. Este pandemie si o problema la nivel global, daca nu esti in stare sa gandesti acest lucru, atunci imi pare rau pentru tine chiar daca imi citesti articolul. sunt motive pentru care trebuie sa fi atent, sa iesi doar cand trebuie din casa si sa nu intri deloc in panica.

Mai jos vom avea raspunsuri oficiale pentru majoritatea enigmelor in legatura cu Coronavirus Covid 19.

Daca aveti febra sau tuse, trebuie sa mergeti la spital?

NU – Evitati contactul cu alte persoane si sunati la medicul de familie sau la Directia de Sanatate Publica din judet. In caz de urgenta apelati 112.

In cazul în care manifestați simptome specifice infecției cu coronavirus (tuse, febră, dificultăți în respirație) este important să nu vă deplasați la medic sau la spital/urgență.

Primul pas este să vă sunați medicul de familie și să solicitați indicații. În cazul în care acesta nu poate fi contactat, apelați Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră. În caz de urgență apelați 112.

Dacă aveți simptome specifice, efectuarea unui test pentru coronavirus nu este obligatorie și nici urgentă. Decizia de a efectua acest test aparține medicilor de specialitate în funcție de specificul fiecărui caz în parte.

Evitați contactul cu alte persoane pentru a nu le expune la riscul de infectare. Transmiterea infecției de la persoane asimptomatice este posibilă.

Coronavirus (Covid-10) are o varianta blanda si una rea?

NU – Au fost izolate doua subtipuri diferite alte virusului insa nu exista nici o dovada ca acestea produc simtome ale bolii de severitati diferite.