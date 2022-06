Corpurile de iluminat fac diferenta atunci cand dorim lumina de calitate!

Intra intr-o camera finisata cu lumina prietenoasa si primitoare si te vei simti imediat in largul tau. Intra in aceeasi camera cu iluminare insuficienta sau puternica si starea ta de spirit se va schimba complet. Dar de ce se intampla acest lucru?

Iluminatul are efecte biologice si fizice care pot afecta sanatatea si bunastarea oamenilor. Din punct de vedere biologic, un design bun de iluminare poate ajuta la stabilizarea ritmului circadian, ajutand la imbunatatirea starii generale de spirit si contribuind la un somn mai bun al noptilor. Din punct de vedere psihologic, lumina buna poate ajuta la reducerea depresiei si chiar la cresterea performantei cognitive, cum ar fi timpul de reactie.

Pentru a spune lucrurile simplu, iluminarea ne afecteaza drastic starea de spirit si nu ar trebui ignorata. Este mult mai important decat iti poti imagina imagina.

Fara iluminare suficienta, spatiul unei camere se va simti mic si inghesuit. Distribuind eficient lumina intr-o zona, se va modela un spatiu mai luminos si mai impresionant. Acest lucru se datoreaza in mare parte eliminarii umbrelor si luminii intunecate/dure.

O camera mai spatioasa este realizata de designeri profesionisti de iluminat care folosesc o tehnica numita „iluminare stratificata”. Aceasta implica utilizarea mai multor surse de lumina pentru a crea efectul si atmosfera dorite. Iluminarea ambientala, de lucru si de accent alcatuiesc aceasta tehnica de „iluminare stratificata” si toate servesc unor scopuri diferite.

Acest punct este valabil in primul rand pentru mediile de lucru, dar si birourile de acasa pot beneficia. Iluminarea slaba va reduce productivitatea angajatilor, in timp ce iluminarea buna va creste productivitatea acestora. Acest lucru se rezuma la efectele biologice si fizice ale luminii pe care le-am mentionat mai devreme – atunci cand starea de spirit a cuiva este ridicata, productivitatea acestuia creste, iar iluminatul joaca un rol important in acest sens.

Flexibilitatea este un avantaj major al designului de iluminat. Odata cu progresele din ce in ce mai mari in tehnologie si controlul luminii, stabilirea atmosferei perfecte pentru spatiul interior este mai usor ca niciodata.

Lucrand alaturi de un consultant profesionist de proiectare de iluminat cu experienta in iluminare si comenzi inteligente, ti se ofera capacitatea de a reduce luminile, alegand intre scene de iluminare prestabilite si multe altele. Comenzile de iluminare au devenit din ce in ce mai populare in industria ospitalitatii datorita efectelor care pot fi aduse experientei clientilor. De exemplu, posibilitatea de a controla intensitatea si starea de spirit a luminii pe tot parcursul zilei este perfecta pentru restaurante. O atmosfera mai luminoasa poate fi stabilita dimineata pentru a ajuta clientii sa trezeasca, in timp ce o stare de spirit intima si relaxanta poate fi creata in timpul serii.

Lumina zilei este un factor crucial pentru toti designerii. Designerii de interior si designerii de iluminat vor monitoriza modul in care lumina naturala intra in fiecare spatiu in care lucreaza – va afecta locul in care este pozitionat totul. Este la fel de important ca lumina artificiala. Intr-un spatiu de locuit cu geam expansiv, lumina zilei va intra, facandu-l sa se simta luminos si deschis. Atunci ne gandim cum sa gestionam lumina artificiala – si sa oferim diferite optiuni pe parcursul zilei. O dupa-amiaza gri din Brasov arata foarte diferit de o dimineata stralucitoare insorita din Craiova si va necesita iluminare diferita. Cand amenajezi casa gandeste-te la calitatea luminii oferita de corpuri de iluminat de calitate, precum cele de la domicilio.ro!

Luminile arhitecturale joaca inca un rol acolo unde exista lumina naturala. Folositi-l pentru a lumina petele intunecate din rafturi, pentru a adauga stralucire unei zone de activitate sau pentru a evidentia lucrari de arta. Benzile liniare cu LED-uri vor aduce caldura tamplariei si elementelor cheie din camera ta si pot fi necesare cu lumina naturala pentru a adauga concentrare si moliciune. Solutia cheie este gestionarea optiunilor de iluminare pentru diferite momente ale zilei folosind o combinatie de lumina naturala si lumina artificiala. Putem avea optiuni prestabilite pe un comutator pentru a obtine rezultate optime.

Lumina artificiala creeaza stimulare vizuala – suntem intotdeauna atrasi de cel mai luminos punct dintr-o camera, asa ca folosim lumina artificiala pentru a accentua caracteristicile specifice ale spatiului. Intr-o bucatarie, acestea ar putea fi flori de pe o insula de bucatarie sau de o masa pe care le vom evidentia. De asemenea, vom pune accentul pe marginile camerei pentru a largi perspectiva. Putem adauga lumina subtila suprafetelor verticale, cum ar fi dulapurile, folosind lumini perimetrale, care vor crea lumina reflectata de pe acele suprafete.

De asemenea, este vital sa obtii iluminarea functionala a sarcinii, pentru a pregati o masa, a face o bautura sau pur si simplu a vedea ce se afla in interiorul dulapurilor. Lumina difuza este folosita pentru caldura generala. O schema variata de iluminare artificiala bine conceputa va adauga luminozitate, momente de drama, straturi si profunzime.

Iluminatul decorativ – cum ar fi un pandantiv dramatic, o lampa de perete interesanta sau o lampa caracteristica – face mai mult decat sa adauge obiecte atractive intr-o camera. Ochiul nostru poate fi atras de un pandantiv mare si placut deasupra unei mese, dar lucrul catorva downlights de fiecare parte va spori cu adevarat calitatea luminii.

Iluminatul decorativ este important, dar un bun designer de iluminat o va combina cu iluminatul arhitectural pentru cele mai bune rezultate. Pentru un confort fin dupa-amiaza tarziu, poti doar sa aprinzi iluminatul decorativ pentru a te uita la televizor, sau sa citesti cartea sub o lampa draguta sau sa savurezi un aperitiv. Alteori, vei avea nevoie de o combinatie mai completa de lumini.