Cost suplimentar DIGI: Cum aflam costul suplimentar Digi mobile

Cost suplimentar DIGI – Inca din perioada in care nu existau minute nelimitate si trafic nelimitat clientii operatorilor de telefonie mobila erau interesati sa afle totul despre traficul suplimentar care devenea o problema din ce in ce mai greu de gestionat. Serviciul de Cost Control era singura modalitate si inca este pentru a afla ce cost suplimentar a fost generat si cate minute sau SMS-uri mai avem la dispozitie din oferta de pe numarul nostru de telefon mobil.

Costurile suplimentare aduc de regula facturi mai mari, pot sa ai abonamente care ajung la preturi uriase in anumite luni doar din cauza unui cost suplimentar. Ca sa eviti discutii interminabile cu operatorii firmelor de telefonie mobila si sa vezi rapid ce costuri suplimentare ai si cate beneficii mai ai la dispozitie din extraoptiuni si abonamente poti folosi oricand Cost Control direct de pe telefon.

Afli in doar cativa pasi simpli orice Cost suplimentar DIGI generat

Ce ai de facut? De exemplu, daca esti la Digi Mobil si vrei sa afli instant Cost suplimentar DIGI vei trimite un SMS fara nimic in el la numarul 700. Daca ai Android scrii o litera in mesaj ca sa poti trimite. Asa afli minute nationale si internationale consumate, date despre trafic si ce cost suplimentar ai. La SMS-uri nelimitate nu vei fi tarifat cand trimiti acest SMS, daca ai SMS-uri normale tariful e cel standard. Primesti un SMS ca raspuns in care ti se spune ca ai consumat n minute si m MB. Plus valoarea estimata de plata daca exista si costuri suplimentare, in euro, fara un TVA aplicat.

Alternativ poti trimite un SMS la 701 daca avem abonamente pe persoana juridica si primim acelasi raspuns detaliat. Sau putem apela *111# de pe abonamente, dupa care selectam 1, 5, si vedem toate informatiile despre contul nostru si despre Cost suplimentar DIGI. Cand avem PrePay formam *110# ca sa stim exact ce Cost suplimentar DIGI avem pana la momentul solicitarii detaliilor.

DIGI Romania iti permite sa afli mai rapid care e acest Cost suplimentar DIGI de pe numarul tau si prin DigiCare, la Administrare Servicii, Digi Mobil si Cost Control, apoi Detalii. Vedem clar si data de resetare a traficului si a datelor mobile si e foarte utila informatia daca avem date mobile pe SIM-uri folosite la stick-uri, tablete.

Mai nou si aplicatia DIGI.ro pentru mobil de la Digi permite identificarea costului suplimentar-mergem la Meniu, Telefonie, Informatii Cost si afisam toate detaliile. Doar o instalezi din Google Play si o activezi prin logare, dupa care ai acces oricand la toate datele contului tau si poti activa si dezactiva tot ce doresti din interiorul sau.

Daca avem aplicatie de la un stick de date vedem la fel de repede cat trafic am consumat si avem si serviciul cost control deja activat in interiorul sau. Digi avea mai de mult si aplicatie doar pentru Cost Control, pentru mobil, dar a fost dezactivata de vreme ce serviciul a fost inclus in aplicatia noua de mobil.

De retinut ca in Roaming nu avem acces la serviciile de Cost Control. La 10 zile de la revenirea in tara se actualizeaza si Cost Controlul, in afara tarii e un delay prea mare intre operatori si schimbul de date dureaza. Daca vrei informatii detaliate despre toata perioada de facturare ai nevoie de o factura Digi in pdf, daca esti plecat si nu esti in fata unui calculator.

Te-ar putea interesa si: