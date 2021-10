Termeni precum „ieftin” sau „scump” reprezinta notiuni relative, in functie de posibilitatile fiecaruia, iar rezultatele sunt influentate in mod clar de motivatie si efortul depus. Spre exemplu, dovada ca programul WellCode, gandit de Petru Trimbitas – stagiar la Facebook si Google in Statele Unite ale Americii, performeaza este reprezentata de sutele de marturii ale actualilor sau ale fostilor cursanti, inregistrate pe pagina WellCode Recenzii.

Sa depasesti bariera si prejudecatile legate de pret si sa te lasi condus de instinct poate insemna schimbarea de care ai nevoie atat profesional, cat si la nivel personal!

Bogdan Chisu este un cursant care, dupa numai doua luni de la inceperea programului de mentorat, marturiseste ca resimte deja schimbarea la ambele niveluri. Tanarul a vorbit in cadrul unei sesiuni WellCode recenzii cum a ajuns sa adere la programul de mentorat, in urma unor discutii cu colegii de la actualul job:

”Ma numesc Bogdan Chisu si vreau sa va vorbesc despre experienta mea din ultimele doua luni in programul de mentorat WellCode. Eu vin dintr-o multinationala din Cluj-Napoca, unde am lucrat in ultimii 9 ani si unde am evoluat cat am putut eu de mult. Practic, am schimbat modul in care se lucreaza pe pozitia mea. Acum, ma aflu intr-un punct in care s-a instalat rutina si, daca as vrea sa fac o schimbare, orice schimbare ar intampina foarte multa rezistenta. In aceeasi situatie i-am vazut si pe ceilalti colegi ai mei, care s-au hotarat sa faca un pas catre programare, catre o cariera in IT, iar modul in care s-a schimbat viata lor a fost remarcabil.

Am si inceput in trecut, alaturi de ei, tot felul de cursuri de programare online, care s-au terminat cu abandon din partea mea, pentru ca aveam senzatia ca nu sunt implicat in ceva important, nu eram consecvent, poate si din cauza ca nu eram motivat sa ajung la solutiile care mi se ofereau pe tava.

In 2019, am vazut standul WellCode la Targul de Cariera de la Sala Polivalenta, dar avand o varsta peste media celor care inconjurau standul, am decis sa nu initiez atunci o discutie. Din pacate! Ulterior, am auzit din nou despre WellCode de la un coleg de serviciu, care mi-a spus ca este un program foarte bun, dar greu de terminat si scump. El a facut atunci comparatia cu un maraton. Probabil din cauza acestei comparatii si a faptului ca terminasem si eu cateva maratoane, am decis sa caut mai multe informatii. Am ajuns pe platforma, unde am parcurs modulul gratuit si am fost programat la o sedinta.”

Ceea ce, probabil, trebuia sa-l descurajeze pe Bogdan l-a motivat. Asa ca a luat în calcul doar partea pozitiva a comentariului colegului sau si a decis sa se convinga singur. Si impactul a fost unul important, atat la nivel profesional, cat si personal: ”Primul impact pe care l-a avut atentia concentrata a echipei WellCode asupra mea a fost ca dintr-o persoana nemultumita de starea lucrurilor din jur sa devin o persoana nemultumita de modul in care faceam eu insumi lucrurile. M-am trezit pus in fata unei oglinzi in care o persoana cu un ego imens – pentru ca ducea la bun-sfarsit o sarcina repetitiva fara prea mult efort si nedisciplinata – pentru ca lucra de acasa si putea sa-si faca activitatea oricand, dupa bunul plac, s-a vazut in fata noilor provocari de pe platforma, tulburata si deranjata de acest aspect.

Din fericire, nu am fost singur. Am avut alaturi de mine echipa WellCode si, impreuna cu ei, am reusit sa trec peste unele dintre aceste provocari, iar cu altele inca ma lupt.

Am simtit ca am avut echipa WellCode alaturi de mine si asta s-a vazut in raspunsurile pe care le-am primit la comentariile de pe platforma si in modul in care sunt ajutat in cadrul call-urilor. Practic, nu trece nici macar o zi in care sa nu fiu in contact cu cineva din echipa si sa nu primesc un hint, un indiciu care sa ma ajute sa evoluez si sa rezolv problemele pe care le am inainte.”

”Daca ar fi sa dau un sfat unei persoane aflate la inceput sau care se gandeste sa se inscrie in programul de mentorat, acesta ar fi sa vorbeasca, sa comunice, sa lase echipa sa stie ce gandeste. Toate frustrarile sunt intelese si orice problema din programul de mentorat si de pe platforma are rezolvare. Remarc faptul ca primesc mult mai mult decat niste notiuni de informatica!”, a completat Bogdan, in cadrul aceleiasi sesiuni de WellCode recenzii.

Bogdan a subliniat tot in cadrul mesajului WellCode Recenzii, postat pe YouTube, faptul ca programul de mentorat este potrivit tuturor celor care-si doresc sa performeze in domeniul IT, indiferent de varsta sau obiectiv:

”Un alt lucru de maxima importanta pentru mine este consecventa. Scopul meu este sa ma angajez ca programator intr-o firma de IT. Al vostru poate este altul. Poate vreti sa va calificati la Olimpiada de Informatica, poate vreti sa intrati la facultate, poate vreti sa dezvoltati o aplicatie. Indiferent de scopul vostru, veti avea de castigat o lupta. Fie ca este vorba despre interviul de angajare, fie ca este vorba despre examen sau despre olimpiada, castigarea acestei lupte se va face doar cu antrenament zilnic. Antrenament care va va creste increderea in fortele voastre in momentul in care intrati in ‘ring’. Antrenamentul se face rezolvand problemele de pe platforma WellCode si din cadrul call-urilor, unde se incordeaza muschii gandirii logice, se intareste capacitatea de a dezvolta, prezenta sau verifica o solutie, precum si capacitatea de a lucra in echipa. Toate acestea sunt relevante pentru ca, daca imi ating scopul de a fi angajat, vreau sa fiu de folos pentru angajatorul meu si pentru echipa din care voi face parte, vreu sa trec repede peste problemele integrarii si sa comunic usor dificultatile pe care le intalnesc, ca sa pot primi ajutor. Cu alte cuvinte, sa am un impact pozitiv pentru echipa mea. Mai bine spus, sa fiu important pentru ei”.

Intra pe pagina WellCode, consulta oferta programului de mentorat, stabileste o sedinta gratuita cu membrii echipei si convinge-te daca programul ti se potriveste sau nu.