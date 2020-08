Covid-19: aceasta masca inteligenta traduce ceea ce spui in 8 limbi

Conceputa de catre un startup japonez, aceasta masca impotriva Covid-19 este in egala masura capabila sa traduca tot ceea ce spui in opt limbi: franceza, engleza, japoneza, mandarina, coreeana, spaniola, indoneziana sau vietnameza. Se poate conecta la smartphone via Bluetooth.

Criza Covid-19 forteaza antreprenorii din intreaga lume sa se adapteze de urgenta. Este si cazul unui startup japonez, Donut Robotics. In timp ce initial echipele acestui startup dezvoltau un robot care sa asiste calatorii in aeroporturi, firma a decis sa puna totul pe pauza si sa dezvolte o masca inteligenta. C-Face Smart Mask se foloseste peste o masca clasica.

Ideea mastii este pe cat de simpla pe atat de geniala: te ajuta sa comunici atunci cand o porti. Deoarece stim cu totii faptul ca, de cand suntem cu totii nevoiti sa purtam masca, reusim sa ne facem destul de greu intelesi. C-Face Smart Mask este dotata cu un microfon, baterie si conexiune Bluetooth. Se conecteaza la smartphone pentru a traduce ceea ce spui in franceza, engleza, japoneza, mandarina, coreeana, indoneziana sau vietnameza. Startup-ul a afirmat ca masca va fi in egala masura dotata cu un router WiFi. Ce parere aveti de acest concept? Credeti ca se va bucura sau nu de succes?