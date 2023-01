Procesul de invatare a ceea ce inseamna comertul online folosind un website WordPress incepe cu configurarea unui nume domeniu si alegerea unei gazde web apoi continua cu instalarea plugin-ului WooCommerce pentru magazinul online, listarea produselor care vor fi vandute, respectiv gestionarea comenzilor si expedierilor. Odata configurat magazinul, afacerea dvs. online poate fi extinsa cu pluginuri si instrumente de marketing. Pluginul WooCommerce este gratuit. Asteptati-va insa sa cheltuiti o anumita suma in avans pentru un nume de domeniu web, pentru gazduire web si diverse plugin-uri care adauga functionalitati magazinului dvs. WordPress.

8 pasi simpli pentru a crea un magazin online WooCommerce

1. Alegeti un nume de domeniu si serviciul de gazduire web

Inainte de a incepe sa vindeti cu un site web WordPress trebuie sa alegeti un nume de domeniu interesant (cum ar fi e-vet.ro) si serviciul de gazduire web. Gazda web este locul unde va „locui” site-ul dvs. de afaceri. Este, de asemenea, locul de unde puteti achizitiona si numele de domeniu.

Atunci cand alegeti un nume de domeniu web si serviciul de gazduire web WordPress:

Alegeti un nume de domeniu scurt, usor de tinut minte si de scris (poate fi chiar numele brandului dvs.) si utilizati extensii de domenii care sa se potriveasca ariei geografice sau domeniului de activitate deservit (.net, .info, .music, .cafe, .site, .ro, .online, .shop, etc.)

Alegeti o gazda web care permite instalarea WordPress cu un singur click pentru o configurare usoara.

Alegeti un serviciu de gazduire web care va ofera planuri de gazduire scalabile. Anticipandu-va nevoile viitoare, veti evita ulterioarele batai de cap.

Alegeti-va numele de domeniu cu atentie. Il puteti schimba in viitor dar poate fi dificil sa redirectionati traficul catre noul nume de domeniu si mai ales sa pastrati pozitionarea in indexul motoarelor de cautare.

2. Instalati WordPress si pluginul WooCommerce

Dupa ce ati achizitionat domeniul web si serviciul de gazduire WordPress, este timpul sa instalati WordPress. Daca utilizati un serviciu de gazduire web cum este HostX, atunci acest proces este foarte simplu, cu un singur click, din panoul de control, prin intermediul Softaculous.

Daca utilizati un alt serviciu de gazduire care nu are o instalare cu un singur click, va trebui sa descarcati WordPress (de pe WordPress.org, nu WordPress.com) si sa instalati pachetul pe site-ul dvs.

Instalati WooCommerce pentru a adauga functionalitati de comert electronic

Odata instalat WordPress pe domeniul dvs. web, este timpul sa adaugati functionalitatia de comert electronic cu pluginul ecommerce WooCommerce. Acest plugin va lista produsele de vanzare, va accepta comenzi, va aplica taxe de expediere si poate facilita comunicarea cu clientii.

WooCommerce este cea mai populara solutie de comert electronic pentru WordPress. Pentru a instala WooCommerce, accesati panoul de control WordPress si navigati la Plugins > Add New. Introduceti numele pluginului in bara de cautare (in acest caz, WooCommerce) si faceti click pe Install Now.

Odata instalat, butonul se va schimba de la Install Now in Activate. Click pe butonul Activate si pluginul va fi gata de utilizare pe website-ul dvs.

Configurati Setup Wizard

Odata instalat, WooCommerce va va directiona catre expertul de configurare. Va recomandam sa il parcurgeti astfel incat sa configurati setarile cheie. Cu toate acestea, puteti edita rapid setarile oricand din panoul de control WooCommerce.

In expertul de configurare (setup wizard) WooCommerce, introduceti detalii despre magazinul dvs.,domeniul de activitate, ce tipuri de produse intentionati sa le vindeti, informatii privind afacerea dvs. si tema magazinului pe care o veti folosi.

WooCommerce ofera un setup checklist pe care il puteti folosi pentru a configura magazinul dvs. Nu este necesar sa parcurgeti fiecare element din lista de verificare cronologic.

3. Configurati procesarea platilor si setarile pentru magazinul dvs. WooCommerce

Dupa instalarea pluginului WooCommerce, configurati setarile de procesare a platilor, expediere si taxele aplicabile.

Alegeti un procesator de plati

Serviciile specializate proceseaza platile online pentru magazinul dvs. si includ conturi de comerciant si procesatori de plati all-in-one (PayPal, Stripe). Procesatorul de plati pe care ar trebui sa-l alegeti depinde de nevoile afacerii dvs.

Adaugati optiuni alternative de plata

Pe langa acceptarea platilor traditionale cu cardul bancar, adaugarea mai multor optiuni usor de utilizat (PayPall, eWallet, plata in rate) poate creste rata de conversie a unui magazin online WooCommerce.

4. Stabiliti politicile de livrare

Cea mai buna metoda de expediere depinde de nevoile specifice afacerii dvs. Taxele de expediere se aplica comenzilor intr-unul din cele trei moduri de mai jos:

Taxa fixa – aceeasi taxa se aplica pentru fiecare comanda

Transport in functie de greutate si totalul comenzii

Taxa de transport calculata in timp real

Tarife de livrare si vanzari

Daca intrati pe o piata extrem de competitiva si expediati articole voluminoase sau grele, taxarea clientilor cu tarife mari de expediere va poate afecta vanzarile. Livrarea este costisitoare si multi clienti nu au idee despre costurile reale. Taxele fixe sau taxarea in functie de greutate/totalul comenzii par a fi cele mai prietenoase metode. Puteti incerca sa oferiti chiar transport gratuit (la comenzi peste o anumita suma, etc.). Taxa de transport calculata in timp real este o solutie buna daca vindeti articole unice, de lux, cu putina concurenta.

Dupa ce ati finalizat configurarea magazinului WordPress, veti introduce informatiile despre produse – ID-ul produsului, unitatea de stocare (SKU), numele articolului, pretul, variabilele produsului (culoare si dimensiune), descriere si imagini.

Introducerea produselor poate fi consumatoare de timp asa ca este util sa va organizati inainte de a aborda aceasta sarcina. Adunati toate datele despre produse intr-o foaie de calcul sau intr-un document Word, pregatiti imaginile dimensionandu-le si organizandu-le in fisiere / foldere pentru o incarcare usoara.

Exista cateva consideratii de retinut atunci cand introduceti informatiile despre produse:

Importarea informatiilor despre produse – Puteti utiliza o functie de import daca trebuie sa adaugati mai multe produse pe site-ul dvs. Majoritatea pluginurilor ecommerce WordPress au o functie de import care va permite sa importati in bloc datele despre produse dintr-un fisier CSV.

Greutatea produselor si inventarul – Multe plugin-uri ecommerce includ campuri optionale de date despre produse, cum ar fi greutatea si dimensiunea articolului (in scopul expedierii) si numarul de produse (pentru urmarirea inventarului). Este posibil ca afacerea dvs. sa fie nevoita sau nu sa foloseasca aceste campuri.

Inventar – Asigurati-va ca activati urmarirea stocurilor astfel incat contorul dvs. de inventar sa fie actualizat automat pe masura ce produsele se vand. Urmarirea automata a stocurilor va ajuta sa nu ramaneti fara produse pe stoc.

Produsele pot fi:

Adaugate in grup (bulk) – Daca detineti un magazin mai mare, va recomandam sa importati produsele dintr-o data, printr-un fisier CSV. Majoritatea pluginurilor de comert electronic ofera un format pe care il puteti utiliza pentru a va mapa produsele in campurile de produse existente.

(bulk) – Daca detineti un magazin mai mare, va recomandam sa importati produsele dintr-o data, printr-un fisier CSV. Majoritatea pluginurilor de comert electronic ofera un format pe care il puteti utiliza pentru a va mapa produsele in campurile de produse existente. Adaugate manual – Daca detineti un magazin mic, puteti adauga produse manual pentru a configura optiunile de livrare si preturile individual.

Campurile standard ale produselor pe care trebuie sa le completati includ: numele, descrierea, tipul (simplu, variabil, produse grupate, virtual, descarcabil), pret, scurta descriere, imagini, etichete (tags), categorii.

6. Personalizati-va magazinul si alegeti o tema

O tema sau un sablon grafic WordPress stabileste aspectul general al site-ului dvs. Recomandam alegerea unei teme care se potriveste perfect cerintelor si brandului magazinului.

7. Procesati si expediati comenzile

WooCommerce colecteaza si stocheaza informatiile despre comenzile clientilor dvs. Puteti consulta starile comenzilor, cum ar fi „In procesare”, „Terminat” sau „Rambursat”.

Finalizarea unei comenzi include:

Tiparirea facturii si a etichetei de ambalare

Ambalarea in siguranta a produsului intr-o cutie sau un plic cu bule antisoc (alegeti materiale de ambalare eficiente)

Configurarea urmaririi comenzilor sau notificarea clientului asupra faptului ca comanda sa este pe cale sa fie expediata

Imprimarea etichetei de expediere

Livrarea produsului

Marcarea comenzii ca „Finalizata”

8. Dezvoltati magazinul de comert electronic cu ajutorul pluginurilor

Pentru a dezvolta un magazin online aveti nevoie de o abordare completa a marketingului, care sa includa strategii de optimizare pentru motoarele de cautare (SEO), marketing prin e-mail, asistenta pentru clienti, prezenta in retelele sociale si un site web captivant.

Puteti realiza o strategie de marketing si dezvoltare pe mai multe directii cu ajutorul pluginurilor gratuite si ieftine:

Functii magazin – Imbunatatiti experienta de cumparaturi pentru clientii dvs. cu functii precum cautarea de produse, liste de dorinte, liste de asteptare si recenzii. WooCommerce ofera multe astfel de functionalitati la preturi care sunt in general de ordinul a cateva zeci de euro.

– Imbunatatiti experienta de cumparaturi pentru clientii dvs. cu functii precum cautarea de produse, liste de dorinte, liste de asteptare si recenzii. WooCommerce ofera multe astfel de functionalitati la preturi care sunt in general de ordinul a cateva zeci de euro. Imbunatatirea performantei – Adaugati pluginuri precum Yoast SEO pentru a gestiona SEO website-ului dvs., pentru ca clientii sa va poata gasi magazinul mai eficient. Memorati in cache elementele statice ale site-ului dvs. folosind plugin-uri precum WP Super Cache pentru timpi de incarcare mai rapizi si comprimati imaginile pentru a creste performanta site-ului.

– Adaugati pluginuri precum Yoast SEO pentru a gestiona SEO website-ului dvs., pentru ca clientii sa va poata gasi magazinul mai eficient. Memorati in cache elementele statice ale site-ului dvs. folosind plugin-uri precum WP Super Cache pentru timpi de incarcare mai rapizi si comprimati imaginile pentru a creste performanta site-ului. Analiza – Utilizati un plugin Google Analytics precum MonsterInsights pentru a afla cum va gasesc clientii magazinul online, pe ce dau click si alte informatii utile.

– Utilizati un plugin Google Analytics precum MonsterInsights pentru a afla cum va gasesc clientii magazinul online, pe ce dau click si alte informatii utile. Marketing prin e-mail – Mailchimp for WooCommerce este un plugin gratuit pentru WooCommerce si WordPress care va permite sa configurati campanii automate pentru cosurile de cumparaturi abandonate, recomandari de produse si urmariri post-achizitii.

– Mailchimp for WooCommerce este un plugin gratuit pentru WooCommerce si WordPress care va permite sa configurati campanii automate pentru cosurile de cumparaturi abandonate, recomandari de produse si urmariri post-achizitii. Chat live – Adaugati pluginuri precum LiveChat sau Freshdesk pentru a va conecta cu clientii prin chat live pe site-ul dvs. web, pentru a implica cumparatorii si pentru a oferi servicii mai rapide.

Care sunt avantajele utilizarii WordPress pentru comertul electronic?

WordPress este una dintre cele mai populare platforme pentru site-urile de comert electronic, deoarece software-ul sau open-source permite tertilor sa creeze extensii utile. Multi incepatori se bucura de utilizarea tuturor optiunilor gratuite pentru a porni un magazin cu WordPress dar si de capacitatea de a-si scala magazinul cu integrari suplimentare, in functie de afacerea si profiturile lor.

Unii utilizatori prefera WordPress datorita capacitatii sale de a servi mai multor scopuri. De exemplu, WordPress va poate gazdui blogul, videoclipurile, site-ul corporativ si portofoliul dvs. Cu abilitatile potrivite, website-ul dvs. WordPress sau magazinul dvs. WordPress pot evolua in aproape orice.