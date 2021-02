Unul dintre cele mai populare jocuri video multiplayer tip shooter din prezent este Counter-Strike: Global Offensive. Valve si Hidden Path Entertainment au facut o treaba excelenta si asta se cunoaste odata ce incepi sa te joci. CS:GO este al patrulea joc din seria Counter-Strike si a fost lansat pentru toate platformele si sistemele de operare, Windows, macOS, Xbox 360 si PlayStation 3, in 2012, in timp ce versiunea pentru Linux a venit de abia in 2014.

In joc sunt doua echipe care lupta una impotriva alteia: Teroristii si Contra-Teroristii. Ambele tabere trebuie sa indeplineasca anumite obiective, luptand pentru eliminarea celeilalte echipe. Teroristii plaseaza bombe sau protejeaza ostaticii, ii apara, Contra-Teroristii previn plantarea bombelor si dezamorseaza bombe la foc automat, salveaza ostaticii. Sunt noua moduri in joc, cu o serie de caracteristici speciale. Se poate juca pe servere Valve dedicate, membrii comunitatii pot sa hosteze si propriile servere cu harti personalizate si moduri de gaming diferite. Un mod de gaming tip battle-royale e prezent din decembrie 2018 si se numeste Danger Zone.

Lunar jocul aduna peste 11 milioane de utilizatori activi, multe turnee de CS:GO fiind sponsorizate de catre Valve.

Din meniul de setari al CS:GO se pot configura mai multe setari basic pentru o sesiune de gaming mai interesanta si mai eficienta. Aceste setari sunt suficiente pentru utilizatorii incepatori, amatori, insa comenzile din consola vor permite sa „scoti untul” din computer si din joc. Vei putea sa testezi fel de fel de functionalitati noi, efecte noi si vei invata mai rapid sa te joci ca un profesionist.

Ce este consola CS:GO si cum o deschizi?

Meniul jocului se prezinta ca o interfata grafica folosita pentru a modifica diversi parametri si setari cu cateva click-uri. Cu toate astea, paramentrii pot fi schimbati si tastand tot ce doresti sa modifici direct in consola, exact ca in consola de dezvoltare a jocurilor.

Ca sa deschisi consola nu mai schimbam optiunile de lansare pentru joc. Acum e mai simplu. Mergem la Settings, Game Settings si dam un click pe Enable Developer Console. Se poate seta si o tasta pentru a avea acces la consola oricand vrei-mergem la Mouse and Keyboard, unde gasim optiunea sa eliminam consola. De regula se seteaza o tasta sub Escape. Data viitoare cand vrem sa facem setari in consola apasam doar acea tasta. Ca sa inchidem consola apasam Escape.

In partea de jos a consolei se pot tasta toate comenzile necesare cu un Enter dupa fiecare pentru executare.

Comenzi de baza

connect 192.168.1.1 se foloseste pentru conexiunea securizata la un server. De regula e folosita pentru servere personalizate, retele locale, flashpop. Logic ar fi sa introduci alta adresa IP.

retry reconectare la ultima adresa IP cunoscuta.

disconnect deconecteaza utilizatorul de la serverul actual.

volume 1 schimba volumul jocului. In loc de NIVELVOL. se introduc valori precum 0, 0,5 sau 1.

status ofera si afiseaza date despre servere si conturile steam pentru jucatorii interesati.

exit inchide CS:GO.

bind COMMAND KEY schimba setarile tastelor. De exemplu pui saritura sau jump pe rotita mouse-ului ca sa poti sa sari mai repede in joc, se poate seta “MWHEELDOWN” “+jump” pe rotita actionata inspre jucator.

name nickname permite schimbarea aliasului sau poreclei in CS:GO, este diferita de Steam name.

Kill este folosita pentru „omorarea” propriului jucator…

volume 0.5 schimba volumul jocului.

voice_scale 0.3 este folosita pentru controlul volumul vocii in comunicarea cu alti jucatori.

net_graph 1 afiseaza informatii despre frame-uri pe secunda si ping.

net_graphpos 1 muta pozitia net_grap. 1 dreapta, 0 stanga, 2 centru.

net_graphproportionalfont 1 schimba marimea fontului in net_graph.

fps_max 0 elimina limita de frame-uri pe secunda.

sv_alltalk 1 activeaza chat-ul audio intre echipe.

cl_autowepswitch 0 inchide schimbarea automata cand iei, ridici o arma.

closeonbuy 1 inchide meniul de cumparaturi dupa ce cumperi ceva.

hud_takesshots 1 face o captura a scorului la finalul fiecarei sesiuni de gaming.

gameinstructor_enable 0 inchide mesajele instructor.

Comenzi pentru conexiune mai buna