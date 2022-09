Culisele primei inchirieri auto: iata cum sa te asiguri ca vei avea… drumuri bune!

Cand apelezi pentru prima data la un serviciu de inchirieri auto, probabil ca nu esti la curent cu toate detaliile acestei proceduri. Este important ca, inainte de a alege autoturismul dorit si de a porni cu el la drum, sa te informezi cat mai bine.

Categorii de servicii de inchirieri auto

Prima varianta este reprezentata de serviciul de inchirieri masini pentru o durata scurta de timp. Acesta este util atunci cand pleci intr-o vacanta alaturi de prieten sau de familie, iar tu detii o masina de oras sau una prea mica, nepotrivita pentru drumurile pe care vrei sa mergi. De asemenea, serviciul este folositor atunci cand petreci doar cateva zile intr-un oras strain sau cand vrei sa participi la un anumit eveniment. Perioada minima pentru care se realizeaza inchirierea este de o zi.

Serviciul de inchirieri auto focusrent pe termen lung este adresat companiilor, carora le ofera numeroase beneficii financiare si fiscale, printre care deductibilitatea fiscala integrala a TVA-ului. Acest fapt ajuta la cresterea capacitatii de finantare a firmei, deoarece autovehiculele inchiriate nu sunt inregistrate in patrimoniu. In plus, activitatile de mentenanta si administrare a parcului auto ies de sub administrarea companiei.

Al treilea serviciu disponibil este cel de inchirieri microbuze, util atunci cand se pleaca in excursie sau in teambuilding intr-un grup mai mare de persoane. De asemenea, este o buna metoda de a asigura transportul invitatilor la o nunta sau un botez. Un grup de pana la 9 persoane ajunge astfel la destinatie in conditii de confort, cu costuri reduse.

Masini disponibile pentru inchiriat

O firma de inchirieri auto iti pune la dispozitie mai multe tipuri de autoturisme, intre care vei alege in functie de nevoile de moment. Poate ca ai de gand sa pleci intr-o excursie la munte, sa faci plimbari repetate prin oras sau sa te deplasezi la intalniri de afaceri. Pentru fiecare din aceste situatii este indicat un alt tip de masina. Iata categoriile disponibile!

• masini din clasa Economy, precum Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Volkswagen Golf sau Skoda Octavia. Preturile lor variaza intre 18 si 40 de euro, dar pretul pe zi scade daca inchirierea este efectuata pe un termen mai lung;

• masini din clasa Luxury, precum VW Touran, Mercedes Benz A klasse, VW Passat, Audi A4, Mercedes Benz C klasse, Mercedes Benz E klasse, Mercedes Benz GLA sau Mercedes Benz GLC Coupe. Preturile sunt cuprinse intre 35 si 80 de euro;

• masini de inchiriat din clasa SUV si 4×4, precum Dacia Duster, VW Tiguan, BMW X5 sau Mercedes Benz GLE. Preturile sunt cuprinse intre 30 si 90 de euro;

• microbuze cu 8+1 locuri, precum VW Transporter, Mercedes Vito sau Mercedes Benz V klasse. Preturile variaza intre 45 si 105 euro.

Alte detalii importante pentru inchirieri auto

Soferul care vrea sa beneficieze de serviciile Rent a car trebuie sa aiba varsta de minimum 18 ani si sa detina permis de conducere valabil de cel putin 1 an. La livrarea masinii, clientul este obligat sa prezinte actele de identitate in original, in scopul completarii contractului de inchirieri auto.

Masina este livrata sau, dupa caz, ridicata de catre client cu rezervorul plin si va trebui returnata tot cu rezervorul plin. Orice diferenta de combustibil va fi platita proprietarului cu un pret mai mare cu 0,5% fata de pretul pietei exprimat in euro pe litru.

Alege masina de care ai nevoie, condu in mod responsabil si vei avea parte doar de drumuri bune!