Cum afli ce culori ti se potrivesc?

De cate ori ti s-a intamplat sa pui ochii pe o bluza, o anumita piesa vestimentara care te-a ademenit sa intri in magazin, insa atunci cand ai probat-o nu ai fost foarte incantata de imaginea din oglinda? Explicatia ar putea fi aceea ca, pur si simplu, culoarea sa nu te avantajeaza.

In functie de nuanta tenului, a ochilor si a parului vei putea, insa, sa descoperi care sunt optiunile cromatice care te pun in valoare si pe care sa le eviti.

Ten cu subton cald

Pielea ta are o nuanta usor galbuie, iti aminteste de culoarea piersicii sau are o tenta de bronz? Daca te regasesti in oricare dintre aceste descrieri, atunci ai un ten cald si, probabil, te bronzezi destul de repede, fara prea mult efort. Poti verifica si mai simplu acest lucru si mai simplu, analizand venele de pe partea inferioara a antebratului care, in cazul persoanelor cu tenul cald au culoarea verde. De asemenea, daca ti se pare ca fata ta este mai luminoasa atunci cand porti accesorii aurii, cu siguranta te afli in categoria celor cu ten cald.

Ei bine, culorile care te avantajeaza in acest caz sunt cele care au ca nuanta de baza galbenul. Culoarea bronzului, maroniul, verdele, portoaliul sau rosul te vor face sa arati minunat, punandu-ti in evidenta trasaturile. Cremul, cappuccino sau culoarea cafelei cu lapte, precum si caramelul sunt alte optiuni cromatice pe care le poti lua in calcul. In sezonul rece, completeaza-ti garderoba cu o rochie tricotata de iarna in nuanta care te avantajeaza!

Ten cu subton rece

Daca ai pielea rosiatica, usor rozalie sau chiar palida (care se bronzeaza destul de greu), iar ochii tai sunt albastri, verzi sau gri, cel mai probabil ai un ten cu subton rece. Ti se pare ca fata ta are un aspect mai fresh atunci cand porti bijuterii argintii, iar daca iti accesorizezi tinuta cu o esarfa alba, pielea pare sa capete o tenta albastra? Te numeri, de asemenea, printre persoanele cu un subton rece al pielii.

Daca ti se potrivesc nuantele reci, poarta cu incredere roz pudrat, purpuriu, lila, gri, visiniu, negru sau albastru cerneala. Totodata, nuantele de turcoaz, verde crud sau verde inchis iti vor evidentia trasaturile chipului.

Am stabilit deja ca tenurile reci au subtonuri rez si maslinii, in timp ce tenurile calde au subtonuri galbene si aurii. In cazul in care observi o combinatie de caracteristici imprumutate de la cele doua tipuri, inseamna ca ai un ten neutru si ca esti o norocoasa; poti purta orice culori preferi, caci iti vor veni la fel de bine!

Cunoscand paleta cromatica potrivita tie, vei reusi sa creezi intotdeauna tinute reusite si chiar sa adopti un make-up care sa-ti amplifice frumusetea naturala.

De asemenea, purtand piese vestimentare in culorile care iti vin bine te vei simti mai atractiva, mai increzatoare si mai pozitiva, deoarece nu mai este un secret faptul ca nuantele alese ne influenteaza starea de spirit.