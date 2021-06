Ai un SIM de la Vodafone Romania sau un abonament la acest operator si vrei sa iti afli numarul de telefon? Nimic mai simplu, in articolul ce urmeaza vei afla rapid cum poti face acest lucru.

Mai intai trebuie sa intelegi un lucru: fiecare SIM are un numar unic alocat, pe care se creeaza un cont de utilizator sau un profil. Acel profil devine activ cand ai bagat cartela in telefon sau cand ai initiat primul apel de pe respectiva cartela.

De ce ai vrea sa afli numarul de telefon al SIM-ului tau?

Pentru a vedea cui apartine o cartela inactiva, ce abonament are-sunam la Relatii Clienti dar ni se va cere numarul sau si alte date legate de SIM, serie, coduri pe care le gasim pe cartela de unde am desprins SIM-ul respectiv;

Pentru a putea vedea numarul cartelelor prepay care nu mai functioneaza si care nu sunt luate cu act de identitate. Aici ne ajuta numarul de telefon si seria SIM. Sau avem cartele decupate de cand operatorii nu ofereau SIM-uri cu toate formatele si nu mai avem seria deloc;

Pentru a reincarca on-line, simplu si comod-doar introduci numarul pe care il afli si ai reincarcat fara sa te mai deplasezi la o reprezentanta sau la un partener.

Daca esti client Vodafone Romania si vrei sa stii raspunsul la intrebarea care e Numarul meu vodafone poti suna prima data un prieten. El va vedea numarul tau de telefon si ti-l va comunica pe loc. E cea mai simpla si mai eleganta varianta si o poti pune in practica imediat.

Stii care e Numarul meu vodafone apeland la *686# la cartele. Imediat ce ai initiat acest cod pe ecran vei vedea si MSISDN-ul de forma 4072xxxxxxx, reprezentand numarul tau de telefon.

Cand ai deja cont MyVodafone poti intra pe site sau in aplicatie imediat si la date despre contul tau vei vedea si informatii legate de Numarul meu vodafone.

Alte articole

Cartele PrePay si Internet: cum aflu Numarul meu vodafone

La cartelele PrePay gasim imediat Numarul meu vodafone pe suportul acestora. Toate cartelele PrePay au numerele imprimate pe pachetul in care vin, asa ca nu ai cum sa il ratezi.

La cartele Internet gasesti iarasi numarul de telefon pe partea din spate a respectivului pachetel. Si numarul de telefon si date despre trafic, utilizare cartela si perioada de gratie le afli prin trimiterea unui SMS gratuit gol la 367. Ai mesaj de confirmare imediat cu toate datele solicitate.

Sau suni la Relatii Clienti daca esti titular, mergi intr-un magazin si ceri sa afli numarul tau de telefon.

Vodafone Romania va face tot ce e posibil sa te ajute atat timp cat tu esti cel care a cumparat sau care detine cartela si nu ai gasit-o pe undeva sau ai luat-o dintr-un telefon uitat de cineva prin magazin.

Odata ce ai gasit numarul tau de telefon Vodafone scrie-l pe ceva, in agenda, noteaza-l in telefon, completeaza campurile alocate pentru numarul de telefon din OS-ul telefonului pentru a sti mereu care este numarul si a putea sa te folosesti de el in orice fel de scenariu.

Vodafone va face verificari pe numarul respectiv si isi va da seama imediat daca incerci sa te folosesti de cartela altcuiva sau daca e vorba de o frauda la mijloc. Apeleaza la procedurile de mai sus doar daca e cartela ta si ai uitat numarul tau de telefon sau daca nu ai cum sau nu ai pe cine sa suni la un moment dat.