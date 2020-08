Cum alegem o gazduire dedicata?

Crearea unui site web, fie ca este vorba despre un site e-commerce, de un site vitrina sau despre o platforma de servicii, implica selectionarea unui site adaptat, a unei gazduiri care sa se plieze pe toate nevoile in termeni de securitate, putere si stocare. Ai mai multe optiuni la dispozitie: gazduire partajata,gazduire dedicata, server virtual sau gazduire colocata. In cele ce urmeaza vom discuta despre gazduirea dedicata, cum o alegem si care sunt avantajele acesteia.

Ce este un server dedicat?

Un server dedicat este un serviciu informatic pus la dispozitia unui singur client de catre furnizorul de gazdire web. Poate fi administrat de la distanta prin intermediul Internetului sau direct de la furnizor cu ajutorul unui IP sau KVM. Este vorba despre o masina dotata cu toate resursele necesare, atat materiale cat si informatice, indispensabile bunei functionari a unui site web. In plus, clientul este in masura sa dispuna de un serviciu personalizat, datorita unor functionalitati exclusive, oferite de furnizorul de gazduire web. Aceasta solutie este recomandata de catre specialistii in domeniu, tuturor companiilor datorita numeroaselor avantaje oferite.

Care sunt avantajele oferite de gazduirea dedicata?

Puterea: in general, un server dedicat este mai puternic decat un server shared;

O gazduire mai securizata: spre deosebire de gazduirea shared, nimeni alcineva nu mai are acces la serverul tau. Daca dispui de date sensibile si confidentiale (informatiile personale ale clientilor spre exemplu) acest tip de gazduire este fara indoiala pentru tine. In plus, in functie de pachetul ales te poti ocupa tu de server ca si administrator;

Posibilitatea de a folosi aplicatii: serverul dedicat este in masura sa suporte folosirea unei baze de date masive sau a unor aplicatii grele.

O solutie financiara mai atractiva din punct de vedere financiar: companiile au nevoi specifice. Astfel, este mult mai interesant sa apeleze la un server dedicat care va putea sa furnizeze un nume de domeniu, conturi de email, FTP sau alte servicii intr-un singur abonament.

Drept urmare, gazduirea dedicata este solutia ideala pentru companii si pentru profesionisti. Insa, exista unele criterii de care trebuie sa tii cont in alegerea sa.

Criterii tehnolgoice de care trebui sa fii ont in alegerea gazduiriri dedicate

Alegerea procesorului: intervine in puterea serverului tau dedicat. Daca site-ul pe care vrei sa il creezi necesita numeroase resurse va trebui sa optezi pentru un server dedicat care dispune de doua procesoare sau mai mult.

Memoria. Este vorba despre capacitatea de stocare a datelor, care influenteaza rapiditatea de tratament si de incarcare a aplicatiilor. Cu cat optezi pentru o memorie mai confortabila si mai generoasa, cu atat site-ul tau se va incarca mai rapid.

Unul sau mai multe hard diskuri? Optand pentru un hard disk principal cuplat la o anumita memorie, iata o solutie potrivita daca ai nevoie de salvarea datelor sensibile.

Capacitatea latimii de banda. Latimea de banda reprezinta capacitatea serverului tau, in functie de o anumita perioada data, de a transfera date de pe sau spre serverul tau. Cu cat latimea de banda este mai ridicata cu atat severul va fi in masura sa se ocupe de un trafic mai important pe site.

Ai inteles si tu, investirea intr-un server dedicat necesita, pe de o parte, compararea diferitelor oferte oferite de furnizori poti incerca edcnet. Ofertele sunt numeroase insa nu toate prezinta aceleasi avantaje. Pe de alta parte, inainte de alegerea gazduirii web trebuie sa iti cunosti nevoile in termeni de performanta si de capacitati, extrem de important pe termen lung.