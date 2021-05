Cum alegi cadoul potrivit pentru partenera: 5 ponturi

Cum alegi cadoul potrivit pentru iubita ta? Iata o intrebare foarte des intalnita in randul barbatilor, care vine la pachet cu emotii si confuzie, indiferent de ocazie.

Cu siguranta, si tu vrei sa iti surprinzi partenera si sa ii arati cat de mult o iubesti, prin gestul tau romantic. Iti doresti sa ii oferi un dar care se potriveste perfect cu pasiunile si dorintele ei, care sa ii arate ca o cunosti foarte bine, ca esti atent si ca vrei sa o faci fericita.

Daca nu ai inca nicio idee, iata cum alegi cadoul potrivit pentru partenera ta, de fiecare data. Pune in aplicare trucurile de mai jos si nu vei da gres!

1. Incepe cautarile din timp

Fie ca este ziua ei de nastere sau aniversarea relatiei voastre, gandeste-te la cadou cu minimum o luna inainte. Astfel, te vei putea gandi la mai multe variante, pe care apoi le poti elimina, pana ramai cu cea mai buna dintre ele.

In plus, daca ai gasit o idee, poti testa terenul, pentru a afla, in mod subtil, daca iubita ta ar fi entuziasmata sa primeasca un asemenea dar din partea ta.

2. Cere indicii subtile

Cand nu stii ce si-ar putea dori iubita ta, dar totusi vrei sa pastrezi cadoul o surpriza, varianta de a o intreba in mod direct ce vrea sa primeasca nu este o optiune. Cu toate acestea, poti pune intrebarile potrivite, astfel incat sa afli ce te intereseaza, fara sa trezesti banuieli si suspiciune.

De exemplu, daca nu ai absolut nicio idee, o poti intreba pe iubita ta ce i-ar placea sa faceti in viitor, la ce viseaza, ce dorinte are in ultima vreme si cum se simte in legatura cu acestea. Sunt intrebari care pot deschide orizonturi si care te pot ajuta sa iti dai seama in ce directie sa te indrepti.

3. Tine intotdeauna cont de personalitatea si preferintele iubitei tale

Unele persoane s-ar putea sa iti sugereze, cand vine vorba de cadouri pentru iubita, idei generale care ar putea fi pe placul oricarei femei. Este vorba despre flori, bomboane, bijuterii, lenjerie sau cosmetice – daruri clasice. Desi acestea pot fi intotdeauna idei bune, este esential sa tii cont de stilul si de personalitatea iubitei tale.

De exemplu, poti intra pe Carouri.ro, unde pe homepage vei vedea o oferta variata de produse. Dintre acestea, alege-le pe cele care se potrivesc perfect partenerei tale. De exemplu, ii poti darui lenjerie sexy, in culoarea ei preferata sau accesorii care sa ii completeze stilul vestimentar.

De asemenea, daca ii cumperi flori, alege-le pe favoritele ei, chiar daca opinia generala este aceea ca trandafirii sunt cei mai romantici si cei mai potriviti.

4. Fa o lista cu activitatile iubitei tale din ultima saptamana si lasa ideea sa vina la tine

Ai ajuns pe ultima suta de metri si inca nu stii ce cadou sa ii cumperi iubitei tale? Exista o solutie de urgenta: gandeste-te putin la tot ce a facut partenera ta in ultima saptamana sau luna.

Gandeste-te atat la activitatile care par banale, cat si la cele unice. A mers la clasele de yoga? Nu cumva a mentionat ca ar avea nevoie de o pereche noua de colanti sau de o saltea? Sau, poate, a iesit in oras cu o prietena, iar inainte sa plece, a spus ca i-ar trebui o pereche noua de pantofi.

Lasa ideile sa circule si, in final, vei gasi acea idee geniala, la care initial nu te-ai fi gandit!

5. Include intotdeauna factorul emotional

Indiferent de cadoul pe care il alegi, daca vrei sa o impresionezi pe iubita ta, include si un element sentimental.

Scrie-i o felicitare, daruieste-i un colaj de poze cu voi doi sau o experienta de cuplu, de care sa va bucurati impreuna. Cu siguranta, va aprecia enorm gestul tau!