Alegerea unui ceas care sa-ti monitorizeze si sa-ti ghideze activitatile sportive ar putea fi foarte dificila. In plus, un gadget care nu se ridica la nivelul asteptarilor tale poate ramane doar o afacere pierduta.

Ceasurile Garmin reprezinta optiunea de top a sportivilor pasionati, dar și a celor profesionisti. Brandul Garmin este recunoscut pentru performanta si functionalitatea produselor pe care le ofera, asadar ai toate motivele sa optezi pentru un wearable al acestei marci.

Alege un ceas potrivit nivelului tau de pregatire fizica

Un criteriu foarte important in functie de care sa iti alegi un model de ceas Garmin este nivelul tau de pregatire fizica. Indiferent daca est un alergator experimentat, daca te antrenezi cu regularitate sau daca preferi doar drumetiile montane in weekend, vei gasi un ceas adaptat nevoilor si dorintelor tale.

Garmin Forerunner 35, ideal pentru incepatori

Daca ti-ai descoperit de curand pasiunea pentru sport, iti recomandam sa iei in considerare modelul Garmin Forerunner 35. Spre deosebire de alte modele ale brandului, gama Forerunner ține cont de modă, astfel că designul ceasurilor din această categorie merita un plus. La capitolul functionalitati nu putem omite tehnologia Garmin’s Elevate, care permite monitorizarea ritmului cardiac la incheietura mainii, fara alte accesorii suplimentare. Totusi, trebuie sa stii ca acest gadget prezinta mici abateri aunci cand vine vorba de urmarirea ritmului cardiac in timpul antrenementelor pe intervale de intensitate.

Garmin Fenix 6, un model pe placul sportivilor avansati

Pe de alta parte, daca practici sportul la un nivel avansat, ai putea opta pentru Garmin Fenix 6. Acesta este un device multisport, poate cel mai bun pe care Garmin il pune la dispozitie pana acum. Garmin Fenix 6 iti va monitoriza aproape orice activitate in aer liber cu ajutorul GPS-ului, impreuna cu un monitor de ritm cariac care functioneaza chiar si sub apa. In plus, durata de viata a baterie este impresionanta, am putea spune: pana la 14 zile in stand-by si 36 de ore cu GPS-ul activat.

Alege un ceas potrivit tipului de antrenamente pe care le preferi

Numarul de modele de ceasuri de alergare si de fitness lansate de brandul Garmin este destul de mare, ceea ce face ca alegerea modelului potrivit pentru tine sa fie cu adevarat dificila. Cel mai simplu este sa faci o lista scurta cu dispozitivele create specale pentru antrenamentele tale preferate.

Ceasuri sport pentru drumetii

Esti in cautarea unui ceas sport pentru drumetii? Ai doua optiuni principale in gama Garmin. Alegere de top este Fenix 6, insa ai la dispozitie si variante mai ieftine, cum ar fi Garmin Instinct Solar. Smartwatch-ul se remarca prin durata mare de viata a bateriei, precum si prin functionalitatile extraordinare de cartografiere.

Ceasuri de alergare

Ceasurile de alergare de la Garmin nu indeplinesc doar functiile specifice unui wearable din aceasta categorie; majoritatea modelelor pot fi folosite inclusiv pentru ciclism, cardio sau inot, deaorece toate ceasurile companiei sunt acum rezistente la apa. O optiune buna in materie de ceasuri de alergare este si Garmin Forerunner 45, compatibil cu iOS si Android.

Nu in ultimul rand, atunci cand alegi un ceas de sport Garmin ia in considerare si bugetul pe care il ai la dispozitie. Anumite modele pot fi foarte costisitoare, insa brandul comercializeaza deopotriva si smartwatch-uri accesibile ca pret.