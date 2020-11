Cum alegi cel mai bun smartwatch pentru sesiunile de jogging

Vrei sa te apuci de alergat? Joggingul este o activitate de care se bucura tot mai multi oameni, gratie beneficiilor pe care le aduce corpului si starii emotionale. Alergatul te ajuta sa depui masa musculara si sa slabesti, reduce riscul aparitiei afectiunilor cardiovasculare.

Ca sa faci jogging ai nevoie de echipament corespunzator, incaltaminte de dama in care sa te simti comod, dar si de un ceas inteligent, care sa te ajute in timpul sesiunilor de alergat. Vrei sa stii cum poti alege un ceas potrivit pentru jogging? Ia in calcul recomandarile noastre!

De ce iti trebuie un smartwatch pentru jogging?

Ceasurile inteligente din zilele noastre au numeroase functii utile pentru alergare. In primul rand, un smartwatch te ajuta sa lasi deoparte telefonul mobil si sa te bucuri de jogging.

Cu ajutorul unui smartwatch monitorizezi sesiunile de alergat, iti cunosti progresul si iti limpezesti mintea in timp ce faci miscare. In plus, informatia pe care ti-o arata ceasul in timpul alergarii este extrem de utila. Astfel, esti la curent cu numarul de kilometri pe care i-ai parcurs, cu pasii dar si cu ritmul cardiac din timpul alergarii.

De regula, smartwatch-ul iti arata notificari si poate fi conectat la telefonul mobil. In functie de model si de aplicatii, preturile ceasurilor difera. Ceasurile cu preturi mai mari masoara caloriile, calitatea somnului si multe altele, insa nu vei avea nevoie de toate aceste aplicatii pentru a alerga. Alege optiunile cele mai avantajoase ca pret, care sa corespunda nevoilor tale in materie de jogging.

Alege un smartwatch care masoara distanta

Un ceas inteligent pentru jogging are rolul de a masura distanta, de a te antrena si de a-ti monitoriza tot progresul. In acest fel, vei fi capabil la sfarsitul antrenamentului sa vezi daca ti-ai atins scopul: cati kilometri ai parcurs, care este totalul de calorii consumate si la ce viteza ai alergat.

Cand alegi un ceas pentru alergare, functionalitatea GPS reprezinta unul dintre motivele principale pentru care merita sa-l cumperi. Acesta iti monitorizeaza atat ruta, cat si distanta parcursa si te motiveaza constant. Daca observi ca nu ai alergat suficient, poti rotunji numarul de kilometri pe care ti-i afiseaza ceasul.

Opteaza pentru smartwatch-uri care masoara ritmul cardiac

Ceasul inteligent iti masoara ritmul cardiac si te atentioneaza daca acesta este accelerat. Aceasta caracteristica a monitorizarii ritmului cardiac este una dintre cele mai importante lucruri pe care le poti face in timpul sesiunilor de alergare.

Exista doua metode prin care poti sa-ti masori ritmul cardiac: fie achizitionezi un smartwatch cu un cip incorporat, care iti masoara ritmul de la incheietura, fie iei o curea pentru piept, care iti masoara ritmul direct de la inima. Daca preferi sa alergi relaxat, un smartwatch cu cip reprezinta varianta optima. Pentru ca masuratorile sunt precise, acestea sunt importante pentru antrenamentul tau.

Vrei sa te bucuri de sesiuni benefice de alergare? In afara de echipamentul sportiv, de incaltaminte si de sticla cu apa, vei avea nevoie si de un ceas inteligent. Cu ajutorul unui smartwatch, ai ocazia sa tii evidenta pasilor si a distantei pe care o parcurgi in fiecare zi. Avantajul este ca toate acestea pot fi monitorizate cu ajutorul unui ceas inteligent, care sa te tina la curent cu tot ce trebuie sa stii atunci cand alergi in parc sau pe aleile din spatele blocului.