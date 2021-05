Cum alegi o tinuta pentru o seara eleganta

Ai fost invitata la un eveniment in oras? Daca vei petrece seara, alegerea tinutei ideale poate deveni un moment care iti da batai de cap. Pentru a nu demonstra o lipsa de interes, trebuie sa-ti indrepti atentia catre outfiturile elegante, care pot fi purtate la diferite evenimente, indiferent daca vorbim despre cele corporate, zile de nastere, petreceri la club, premiere, botez sau nunta.

Iata care sunt criteriile de care poti tine cont pentru alegerea unei tinute elegante fara cusur, din articolul urmator!

Tine cont de anotimp

Pentru a alege tinuta perfecta pentru un eveniment care impune un cod vestimentar elegant, este recomandat sa tii cont de anotimp. Din acest motiv, nu purta sandale sau pantofi decupati toamna sau iarna, ci alege incaltari potrivite, precum botinele sau cizmele elegante, peste genunchi. In egala masura, nici vara nu vei purta incaltamintea nepotrivita, prea calduroasa.

Tinutele din materiale groase nu au ce cauta in plina vara, si nici rochiile din materiale vaporoase nu sunt indicate pentru iarna. Daca mergi la un eveniment in sezonul cald, te poti baza pe urmatoarele combinatii:

Rochie din in sau bumbac

Rochie midi, eleganta

Fusta si camasa cu jabou

Fusta plisata si tricou simplu, fara imprimeu

Pantaloni din piele si top elegant

Jeansi si bluza, purtate cu pantofi cu toc

Pentru ca majoritatea femeilor prefera rochiile la evenimente elegante, gasesti modele disponibile pe fofyshop.ro, in functie de culoarea, modelul si materialele preferate.

Afla locatia in care se desfasoara evenimentul

Daca ai fost invitata la o petrecere dar nu stii inca locatia in care se desfasoara evenimentul, ar fi bine sa-l afli. Tipul evenimentului si locatia iti ofera indicii clare despre modul in care poti sa te imbraci, astfel incat sa nu faci nota discordanta.

De pilda, la o nunta sau un botez te poti imbraca cu o rochie eleganta, indiferent daca acestea au loc in interior sau afara. Pentru o petrecere de tip cocktail, care are loc seara, poti opta pentru o pereche de pantaloni moderni si un top elegant. O zi de nastere sarbatorita in oras iti da voie sa realizezi o combinatie intre stilul casual si cel elegant.

Alege materialul si culoarea ideale

Materialul si culoarea rochiei reprezinta detalii care contribuie la crearea unei tinute elegante. Din fericire, pentru un eveniment de seara, nu trebuie sa cheltui multi bani pe materiale scumpe. Este suficient sa eviti materialele lucioase sau prea incarcate, care iti ofera un look nepotrivit.

Opteaza pentru materiale mate, culorile ideale pentru rochii si fuste fiind nude, negru, alb sau rosu. Pentru a obtine un look elegant, potriveste culorile tinutei cu tenul si parul si nu ai cum sa dai gres.

Ia in calcul forma corpului tau

In crearea unui outfit elegant pentru o seara in oras trebuie sa tii cont si de forma corpului tau. Pentru acest lucru, trebuie sa stii in ce tip de silueta ai – clepsidra, para, mar, dreptunghi sau triunghi inversat.

De exemplu, o silueta clepsidra va fi avantajata de orice tip de rochie, in timp ce silueta para necesita o rochie care pune in evidenta partea superioara a corpului si acopera soldurile.

Accesorizeaza corect

La orice eveniment ai participa, nu doar hainele sunt importante, ci si modul in care le accesorizezi. De regula, simplitatea este regula de aur atunci cand participi la un eveniment elegant, de seara. Poarta cateva accesorii precum bratara sau inelele, alege pantofi comozi cu toc si ai grija la machiaj si coafura.

Porti o tinuta in nuante intense? Alege un machiaj discret si aranjeaza-ti parul lejer, astfel incat coafura sa te avantajeze.

Ai in vedere aceste recomandari, care te ajuta sa obtii un look fabulos, ideal pentru un eveniment elegant.