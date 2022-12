Săptămâna trecută, locuitorii din Urumqi au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii zero-COVID implementate de China. Acest lucru a provocat un val mai mare de proteste pe rețelele sociale, în special pe WeChat. Oamenii au distribuit videoclipuri cu demonstrațiile și au cântat cântece precum „Do You Hear the People Sing” din Les Misérables, „Get Up, Stand Up” de Bob Bob Marley și „Power to the People” de Patti Smith.

După protestul inițial, demonstrațiile au început să se răspândească. O mulțime de oameni din districtul Liangmaqiao din Beijing a ținut în mâini foi albe de hârtie, cerând să se pună capăt politicilor restrictive implementate în contextul pandemiei de COVID-19. La Universitatea Tsinghua, o instituție de renume, protestatarii au afișat imprimări ale ecuației Friedmann, care poartă numele unui fizician și care sună ca „om liber” în chineză. Proteste similare au avut loc în orașe și campusuri universitare din întreaga China, iar mișcarea a fost comparată cu revolta studențească din 1989, care a dus în cele din urmă la o reprimare violentă în Piața Tiananmen.

Spre deosebire de protestele anterioare, demonstrațiile recente din China au fost alimentate și răspândite de smartphone-uri și de rețelele de socializare. Guvernul a încercat să găsească un echilibru între adoptarea tehnologiei și limitarea utilizării acesteia pentru proteste sau organizare. Pentru a face acest lucru, a dezvoltat un sistem de cenzurare și supraveghere. Cu toate acestea, la sfârșitul săptămânii trecute, populația cunoscătoare de tehnologie digitală a țării și furia, curajul și frustrarea acesteia au părut să se elibereze de sub controlul guvernului. A fost nevoie de câteva zile pentru ca autoritățile să suprime disidența online și pe străzi. Până atunci, imaginile și videoclipurile cu protestele au circulat deja în întreaga lume, demonstrând că cetățenii chinezi pot ocoli Marele Firewall și alte controale.

Utilizatorii chinezi de internet au devenit foarte familiarizați cu ce sistemul de cenzurare permite și nu permite. Mulți știu cum să evite anumite bariere de control pe internet. Pe măsură ce protestele s-au răspândit, utilizatorii WeChat mai tineri au devenit mai neînfricați în postările lor, potrivit unui angajat în domeniul tehnologiei din Guangzhou care a discutat cu Wired. El a folosit o aplicație criptată pentru a efectua apelul. La fel ca și alți cetățeni chinezi citați, el a cerut să nu fie identificat din cauza riscului de represalii din partea guvernului. Organizatorii mai experimentați au folosit aplicații criptate precum Telegram sau au împărtășit informații pe platforme occidentale precum Instagram și Twitter pentru a răspândi ceea ce se întâmplă.

Protestele împotriva blocajului au început ca o comemorare neoficială pentru victimele unui incendiu mortal în Urumqi, capitala provinciei Xinjiang din nord-vestul Chinei. Orașul a fost izolat din cauza pandemiei de COVID-19 de peste 100 de zile, ceea ce, în opinia unora, a împiedicat victimele să scape și a încetinit intervenția celor care au răspuns la urgențe. Majoritatea victimelor, dacă nu toate, erau membri ai minorității etnice uigure, care a fost supusă unei campanii de asimilare forțată care a trimis aproximativ 1 până la 2 milioane de persoane în lagăre de reeducare.

Înainte de tragedia din Urumqi, tensiunile erau deja în creștere din cauza politicilor „zero-COVID”. Au avut loc confruntări violente între muncitori și forțele de securitate la o fabrică Foxconn din Zhengzhou care produce iPhone-uri. Scott Kennedy, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că, atunci când a vizitat Beijing și Shanghai în septembrie și octombrie, a devenit evident faptul că oamenii s-au săturat de măsurile precum testarea PCR regulată, scanarea codurilor QR „de sănătate” pentru a merge oriunde și amenințarea constantă a unui nou lockdown. „Nu sunt surprins că lucrurile au degenerat”, spune Kennedy. La începutul lunii noiembrie, guvernul a anunțat că unele restricții vor fi relaxate în curând, dar incendiul din Urumqi și creșterea numărului de cazuri de COVID au determinat oamenii să depășească punctul de răbdare, adaugă el.

La fel ca în alte părți ale lumii, cetățenii chinezi care au fost afectați de blocaje au folosit telefoanele pentru a-și exprima furia. Cunoștințele lor despre cenzură și despre cum să o evite au ajutat la alimentarea protestelor și au dat naștere, de asemenea, unui simbol ușor de recunoscut. Protestatarii au ținut în sus foi albe de hârtie și au postat imagini cu pătrate albe pe internet, un simbol care este considerat de mulți drept o referință la cenzură. Albul este, de asemenea, culoarea doliului în China, iar protestele au fost denumite „A4 Revolution” sau „revoluția hârtiei albe” (白纸革命).

Demonstrațiile împotriva politicilor guvernamentale zero-COVID au fost menționate folosind un limbaj codificat, cum ar fi „ieșirea la plimbare„. Cetățenii chinezi sunt experți în utilizarea jocurilor de cuvinte, a meme-urilor și a altor trucuri pentru a evita cenzura, pe care le folosesc de obicei pentru a se plânge sau a se plânge de guvern, mai degrabă decât pentru a încuraja o sfidare în masă. În ultimele zile, protestatarii au postat capturi de ecran ale unor videoclipuri muzicale subtitrate sau au distribuit în mod ironic postările oficiale cu comentarii precum „bun” sau „corect”. Prin utilizarea acestor tehnici, ei au reușit să ocolească sistemele automate de detectare și să împărtășească mesajul lor cu lumea întreagă.

În cele din urmă…

Protestele din China au arătat că utilizatorii de internet sunt conștienți de cenzură și supravegherea guvernului și știu cum să ocolească aceste bariere. Acest lucru a permis răspândirea rapidă a protestelor pe rețelele sociale și a atras atenția asupra îngrijorărilor cetățenilor. În timp ce guvernul chinez trebuie să gestioneze situația cu atenție, cenzura și controlul în masă nu sunt soluții acceptabile pe termen lung. Este important ca guvernul să răspundă la nevoile și îngrijorările cetățenilor într-un mod transparent și democratic. Chiar dacă China este o țară cu un guvern autoritar, se speră ca limitele impuse să nu mai fie atât de stringente. Aceasta a devenit o putere economică importantă, dar nu trebuie să însemne că cetățenii trebuie să renunțe la drepturile lor fundamentale. Desi China este o țară care și-e trasat foarte clar limitele, se speră ca acestea care sunt impuse asupra libertății de exprimare și drepturilor cetățenilor să nu mai fie atât de stringente deoarece, în cele din urmă, progresul și prosperitatea unei țări depind de fericirea și satisfacția cetățenilor săi.