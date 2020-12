Cum economisesti ca sa ai bani in sezonul rece

Noiembrie, ultima luna de toamna, este si ultimul moment pe care il avem la dispozitie pentru a face pregatirile bugetare finale pentru sezonul rece. Pregatiri care s-ar putea sa fie mai speciale de vreme ce aceasta este prima iarna de cand pandemia de coronavirus se manifesta. Asa ca nu ar fi exclus sa faceti cateva schimbari in abordarea pregatirilor si, implicit, si in ceea ce priveste bugetul. Iata ce ar trebui sa faci sa nu consumi mai mult ca de obicei.

Tine factura la energie electrica, sub control

Zilele sunt mai scurte, si, din cauza programului de telemunca, consumi mai multa energie electrica. Astfel, in loc sa aprinzi becurile la ora 19.00-20.00, cand ai fi ajuns acasa de la serviciu, le pornesti in jurul orei 16.00, cand incepe sa se intunece. 3-4 ore de consum, in plus, zilnic. In aceste conditii, utilizarea becurilor eficiente din punct de vedere energetic poate fi o solutie care sa-ti salveze o parte din buget. Becurile cu leduri din categoria de eficienta energetica A+ (certificare ENERGY STAR ® de exemplu), sunt cu 70% pana la 90% mai eficiente decat becurile cu incandescenta si dureaza de 15 ori mai mult. Prin urmare, inlocuieste becurile cu incandescenta sau cu halogen cu becuri cu LED: un bec de 10 W cu leduri echivaleaza cu unul de 75W cu incandescenta, iar unul de 13 W, cu unul de 100 W. Iar, daca ai primit cupoane de Black Friday, nu ezita sa le folosesti pentru a face astfel de achizitii. De asemenea, un credit nebancar online poate fi si el o varianta ca sa faci achizitiile necesare.

Daca locuiti la casa, opriti lumina exterioara cand va culcati, chiar daca vi se pare ca nu faceti mare economie. Astfel, trei becuri de 60 de wati, aprinse noapte de noapte, inseamna pana la 150 de lei, la sfarsitul anului. De asemenea, dotati-va cu prize/prelungitoare cu intrerupator, iar seara, opriti si aparatura electrica. Atunci cand e in stand-by, aceasta consuma aproape la fel de mult ca atunci cand functioneaza in regim normal. Pentru a te obisnui sa faci acest lucru, gandeste-te la aceasta operatiune ca la una de stingere a luminii dintr-o camera.

Redu cheltuielile cu incalzirea

Si, daca ai facut tot posibilul pentru a tine factura la energie sub control, ar fi timpul sa faci la fel si cu factura de la gaze naturale, care, acum, urca exponential fata de cea din lunile de vara. La fel, ca si in cazul energiei electrice, si gaze vei consuma mai mult pentru ca, stand acasa, ai nevoie, permanent, de caldura. Ca sa nu platesti o avere pe gaze, incearca sa iti faci apartamentul/casa mai eficient, din punct de vedere energetic.

-Scurgerile de aer cald si infiltrarea aerului rece reprezinta pana la 25% din pierderile de caldura ale unei case. Sigileaza perimetrul conductelor si orificiile de iesire ale conductelor de ventilatie (cu spuma poliuretanica ori silicon) si etanseizeaza ferestrele si usile.

-Pune termostate electronice programabile in locul celor mecanice si vei economisi pana la 10% din costurile de incalzire. Daca incalzesti casa cu un sistem central, foloseste termostate inteligente; acestea vor regla automat temperatura casei tale, tinand cont de obiceiurile tale de consum.

-Redu temperatura setata cu doar un grad Celsius si remarca, la final de luna, ca si costurile de incalzire sunt diminuate cu pana la 5-7%.

-Nu incalzi, inutil, camerele neocupate sau pastreaza acolo o temperatura mai mica. De asemenea, ai grija sa inchizi usile.

-Evita sa asezi mobilier in fata sursei de caldura.

Reduceti si cheltuielile cu alimentele

Chiar daca suntem in noiembrie, fa cateva economii pentru decembrie, luna in care ai de facut multe cadouri. Cum ponderea cea mai mare in buget este data de cheltuielile alimentare, acesta este segmentul de cumparaturi de unde, prin cateva reduceri, ai putea „salva“ cele mai mari fonduri.

Pentru aceasta, evita, cu strictete, sa cumperi mancare pe care apoi sa o arunci. La nivel mondial, aproximativ o treime din mancarea produsa ajunge la gunoi, iar cea mai mare parte din aceasta pierdere este produsa de cumparatori. Acestia achizitioneaza mai multe produse alimentare decat pot manca pana la termenul de expirare al respectivelor produse.

Tot la categoria produse alimentare, vei economisi daca vei urmari promotiile oferite de magazine pentru hrana al carei termen de expirare se apropie. Reducerile pot fi cuprinse intre 30% si 60%. De asemenea, in pietele deschise, poti cumpara fructe sau alte produse alimentare de sezon (lactate, nuci, struguri, mere, pere, gutui etc.) care, introduse in meniu (mancare de gutui, placinte cu mere sau dovleac, de exemplu), te ajuta sa ai o dieta sanatoasa si sa iti diminuezi cheltuielile alimentare semnificativ.

Iar, daca economiile astfel realizate nu iti ajung sa cumperi toate cadourile dorite, un credit nebancar online poate fi optiunea pentru completarea venitului necesar.