Multe persoane ma intreaba despre cum faci bani online, de casa, si despre cum castig eu bani fara prea mult efort fizic. Bineinteles, acest lucru nu inseamna ca este usor, este un job foarte greu de intretinut, ca si la cele fizice risti sa ramai demoralizat, insa tot ce va voi explica in acest articol va fi din propria experienta.

Incep prin a-mi spune motivarea mea, in primul rand totul a pornit acum cativa ani ca un hobby, voiam sa apar si eu pe internet sub forma unui website si sa imi spun ideile, gandurile, etc. Deci nu am pornit cu gandul la bani, acestia au venit ca o necesitate, dupa un anumit timp. Daca vreti ca totul sa fie usor, incercati sa faceti ceva ce va place, chiar daca la inceput nu o sa dea randament prea mare, pe viitor cu siguranta va iesi ceva frumos iar banutii nu vor intarzia sa apara.

Voi raspunde pe scurt la cateva intrebari, apoi vom continua cu metode de facut bani online.

Bani online se fac usor? Nu, trebuie foarte multa munca in orice domeniu lucrezi, daca doresti ceva mai fara munca trebuie bani. Trebuie investiti bani? Depinde cu ce vrei sa te ocupi, si cu ce vrei sa incepi, unele proiecte vor necesita buget mare, altele mic, iar altele deloc, vom vorbi despre asta mai jos. Cat timp trebuie sa lucram? La inceput foarte mult, apoi dupa ce vei avea totul pe roate, se va misca insa trebuie intretinuta toata treaba, daca nu risti sa strici totul. Eu pot face bani online? Oricine poate, trebuie doar sa vrea.

Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile frecvente care imi vin acum in minte, pe parcurs voi mai actualiza acest articol si o vom lua usor cu explicatiile.

Cum faci bani online ca blogger?

Una dintre cele mai frecvente „meserii” online si cu care puteti face un profit bunicel este ca tu sa iti deschizi un blog online, voi face un tutorial despre cum iti poti deschide un blog online, pana atunci va voi explica cum functioneaza treaba.

Pentru inceput trebuie sa va alegeti un nisa pe care doriti sa mergeti, de exemplu tehnologie, si puteti incepe sa spuneti din perspectiva dumneavoastra cum stau treburile in tehnologie, cum vi se pare produsul X, sa comentati stiri, si asa mai departe. Daca o faceti intr-un mod placut, publicul va intarzia sa apara.

Acum dupa ce ati acumulat putina influenta, deja de la 500 de vizitatori pe zi vei putea incepe monetizarea site-ului, metodele de monetizare a unui website sunt in mare parte legate de: Articole platite, Afiliere, bannere, link-uri platite si Google Adsense. Cel putin in Romania acestea merg.

Cu 500 de vizitatori nu veti face mare lucru, iar pentru inceput trebuie sa nu ramaneti descurajati, incercati sa aduceti continut cat mai frecvent, zilnic, daca se poate iar traficul va creste si o data cu acesta si posibilitatea de a monetiza blogul mai bine.

Despre ce nisa poti alege, cum iti poti face un blog, si alte cateva intrebari, vom vorbi in articolele viitoare in sectiunea ghiduri, de asemenea link-urile vor fi si aici.

Castiga bani ca YouTuber

YouTube este cea mai mare platforma cu video-uri din lume, are continut cat pentru miliarde de ani de trait pe pamant, deci sa vedem toate video-urile de pe YouTube este imposibil, cel putin in momentul de fata. Asta ca sa va faceti o idee cat de populara este platforma.

Puteti face bani foarte usor, utilizand un PC, daca doriti sa faceti gaming de exemplul, jucati jocurile din trend, deveniti prietenosi si chiar daca publicul va fi unul de copii, Google tot va va plati, si zic Google pentru YouTube sunt detinuti de acestia, in cazul in care ai trait sub o piatra si nu stiai asta.

Poti face o multime de chestii pe YouTube, precum videotutoriale, vlog-uri, sa prezinti stiri, comentezi stiri si sa comentezi anumite situatii penibile, video-urile tale sa fie amuzante si sa prinda la public, etc.

Insa nu uitati, ca YouTuber trebuie sa investesti mult timp, nu este deloc usor, dar poate fi foarte placut iar timpul va zbura repede, veniturile nu vor intarzia sa apara vei putea monetiza canalul prin Gogole Adsense, parteneri si multe alte metode.

Casti bani online prin ebook-uri

Daca te priecepi la scris si doresti sa iti faci o carte online, un ghid important pe care crezi ca il poti monetiza, ei bine este foarte bine de stiut ca poti face bani prin acest lucru, tot ce trebuie sa faci este sa aduci informatii bune, publicul sa prinda ideea ta, sa te exezi pe calitate iar vanzarile vor curge.

Trebuie sa recunosc ca nu am testat aceasta metoda, insa am avut prieteni ce mi-au explicat foarte bine cum merge treaba.

Pentru inceput trebuie sa te inscrii intr-un program ce iti permite sa faci astfel de ebook-uri, iar dupa ce continutul este gata sa incepi sa il vinzi prin anumite magazine, si platforme speciale. Despre cum faci un ebook online voi vorbi intr-un alt articol mai pe lung.

Freelancer

Te pricepi la design, sa creezi site-uri, in programare sau chiar sa scrii articole? Ei bine poti face asta ca si freelancer, sunt foarte multe site-uri pe care te poti inscrie, iti poti face un profil si un portofoliu iar apoi sa aplici la job-uri. In functie de rating-ul pe care il ai, vei avea si clientii, deci la inceput va fi greu, dar nu te descuraja.

Printre site-urile ce ofera aceste servicii se numara si freelancer.com sau fiverr.com, poti incerca si tu, este gratuit.

Am explicat in acest articol, pe scurt, 4 metode de a face bani online, daca va place acest articol il voi actualiza cu mai multe metode, de asemenea daca doresti poti interveni la rubrica de comentarii cu ideile tale despre cum poti face bani online.