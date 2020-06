Cum faci rank up in Valorant? Cu siguranta ai auzit de Valorant, unu dintre jocurile cu o accesiune foarte buna in 2020, chiar daca foarte multi critici ar baga acest joc in aceasi oala cu CS:GO, spunand ca se aseamana foarte mult, ei bine eu sunt de parere ca sunt doua jocuri total diferite, chiar daca unele dintre asemanari te duce cu gandul la jocul lansat de catre Valve.

Cu siguranta Valorant este un joc popular si foarte multi dintre voi aveti intrebari cu privire la acesta, vom face articole cu intrebarile pe care le aveti, va asteptam cu acestea la rubrica de comentarii.

Chiar daca jocul a iesit recent din testare, adica pana in luna iunie doar o parte mica a unor stremeri si gameri au avut acces la el, sistemul de rank up inca este pus sub semnul intrebarii, acest lucru dat fiind si de ultimele zvonuri ce sugereaza ca acest sistem inca nu este gata.

Cum faci rank up in Valorant?

In primul rand trebuie sa joci 20 de meciuri prima oara pentru a avea acces la modul ranked, practic primele 20 de meciuri iti va oferi un antrenament asupra jocului.

Prima divizie, primul rank se ofera pe baza primelor meciuri jucate, deci conteaza foarte mult cate win-uri si cate loses-uri ai.

De obicei un jucator bine instruit intra direct in gold, apoi, daca continua cu o rata de win/lose foarte buna si in meciuri are rezultate foarte bune, va primi in cele din urma diviza Diamond.

Rank-ul din acest joc cu va scadea nici dupa 2 saptamani de inactivitate, cel putin acest lucru se intampla la inceput, in rest sistemul ne este foarte familiar de pe LOL sau chiar CS:GO.

Ce este sistemul de ranked?

La fel ca si jocul CS:GO, lansat de catre Valve in urma cu 8 ani, acest joc are prorpiul sistem de ranked, care din pacate ultimele zvonuri confirma ca nu este gata si ca deocamdata avem un stil de antrenare pe meciuri.

Sistemul de ranked iti ofera un rank anume la fel ca si in CS:GO sau LOL, un alt joc detinut de Riot Games, iti arata cat de bun esti si iti ofera o potrivire mai buna cu anumiti jucatori in meciuri.

Rank-urile sunt un fel de nivele pe care le parcurgi in joc iar distorsionarea jocului poate avea loc atunci cand un silver, este bagat intr-un meci cu diamond, va dati seama cine va castiga, cel din urma fiind nivelul maxim in aceste jocuri, si bineinteles, pentru a fi si mai multe rank-uri, divizii si corectitiduine in joc, vor fi mai multe niveluri de diamond, de silver si de gold, aici am loat ca exemplu lol-ul, care cu siguranta va imprumuta acest sistem si pentru Valorant