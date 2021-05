Cum funcționează imprimantele si copiatoarele laser

Prima imprimanta laser a fost realizata in anul 1977, utilizand ideea din 1969 a lui Gary Starkweather, pe cand lucra in echipa de dezvoltare a produselor Xerox.

V-ati întrebat poate, uneori, cum funcționeaza un copiator laser sau o imprimanta laser. Un print perfect pare ca este realizat printr-o vraja magica, dar, de fapt, el este rezultatul unui complex de procese complicate, in care sunt implicate lasere, oglinzi, carbon, energie electrostatica și caldura.

Componentele cheie ale unui astfel de echipament laser suntcartusul cu toner, cilindrul fotosensibil, rola de transfer, fusing unit-ul, laser-ul si oglinzile.

Foarte pe scurt si pe intelesul tuturor, imprimanta sau copiatorul laser transmit ceea ce trebuie tiparit pe un cilindru metalic cu rol fotosensibil, numit si tambur. Cu ajutorul electricitatii statice, tamburul, care este incarcat electrostatic, atrage tonerul din cartus, care este de fapt o pudra de carbon. Astfel prin rotire, tamburul ruleaza tonerul pe hartie, care la randul lui este fixat pe foaie prin intermediul presiunii si a caldurii unui cuptor.

Tiparirea unui document, pas cu pas

1.Comanda de tiparire

In momentul in care ati dat comanda de tiparire din computer sau dintr un dispoziv mobil, informatiile sunt transmise in memoria copiatorului sau a imprimantei, unde datele vor fi stocate.

2.Incalzirea

Imprimanta sau copiatorul incepe procesul de incalzire, care poate dura cateva secunde sau zeci de secunde. Timpul de asteptare pentru incalzire este cu atat mai mic cu cat copiatorul sau imprimanta face parte dintr-o generatie mai noua, in care au fost inglobate tehnologii mai noi.

3.Incarcarea imaginii

Cilindrul fotosensibil incepe sa se roteasca si sa se incarce electrostatic. Se activeaza laserul care trimite raze catre o serie de oglinzi, reflectand imaginea de printat pe suprafața cilindrului. Prin rotirea cilindrului imaginea de printat se transfera pe hartie, tonerul fiind atras din cartusul de toner ( toner cartridge ).

Copiatoarele monocrom au cate un singur cilindru, un singur drum unit si un singur cartus de toner, pentru culoarea neagra (black).

Unele marci de copiatoare si copiatoare multifunctionale, ca de exemplu cele produse de Konica Minolta, au in constructie si o unitate de developare (developing unit), care contineun praf, numit developer. Developer-ul este format din particule metalice cu proprietăţi magnetice la care aderă electrostatic particule de toner nemagnetic.

Copiatoarele, imprimantele si multifunctionalele laser color, modelele ultimilor ani, sunt dotate, pentru toate cele patru culori diferite – magenta, yellow, cyan si black, cu cate patru cartuse de toner, cate patru cilindri, cate patru drum unit-uri si cate patru developing unit-uri.

4.Transferul si fixarea imaginii

O rola de transfer ruleaza hartia cu imaginea imprimata pe ea. Cuptorul sau fusing unit-ul, fiind acum la temperatura corespunzatoare, se pune apoi in functiune la randul lui, si folosind caldura proprie arde propriu zis toner-ul pe hartie, fixand astfel imaginile.

Pagina este acum printata!