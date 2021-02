Spalierii reprezinta „scheletul” unei podgorii, iar impreuna cu sarmele si sistemele de ancorare, constituie elementele de sustinere pentru intreaga cultura de vita de vie. Unii viticultorii mai folosesc inca aracii sau bulumacii ca elemente de sustinere pentru vita de vie, insa spalierii prezinta cele mai multe avantaje fiind mai rezistenti si mai stabil. In plus, au o durata de viata indelungata ce poate depasi 25 de ani, ceea ce constituie un motiv in plus pentru a-i folosi in podgoria ta.

Pentru a beneficia din plin de aceste avantaje, este important sa stii cum se instaleaza spalierii in vie, iar noi te invatam cum trebuie sa procedezi.

Cand se monteaza spalierii

Este de preferat ca spalierii sa fie instalati toamna, chiar in anul in care este infiintata podgoria. In acest mod, operatiunea se poate face cu mai multa usurinta, asigurandu-se totodata butasilor un suport solid pentru a se dezvolta. In cazul in care noua podgorie este infiintata pe un teren pe care sunt montati deja spalieri, intregul sistem de sustinere trebuie verificat, iar daca situatia o impune, stalpii deteriorati vor fi schimbati.

La ce distanta se instaleaza

Operatiunea de montare a spalierilor incepe cu marcarea locurilor in care acestia vor fi amplasati, incepand cu capul randului. Dupa locul in care sunt montati, exista doua tipuri de spalieri, respectiv spalierii fruntasi – care se amplaseaza la capetele randurilor – si spalierii mijlocasi – montati in interioril randurilor.

Se marcheaza astfel locul spalierului fruntas din capul randului, apoi, spalierii mijlocasi vor fi montati in rand, cu distante de 7-9 metri intre ei. Randul se incheie cu cel de-al doilea spalier fruntas, apmpalsat la aceeasi distanta de ultimul palier mijlocas.

Montarea spalierilor

Urmatorul pas este saparea gropilor in care vor fi plasasi spalierii, pe locurile marcate anterior. Pentru stalpii fruntasi sunt necesare gropi cu o adancime de 70 de centimetri, pentru ca acestia trebuie sa fie mai bine ancorati, in timp ce pentru spalierii din mijloc se sapa gropi adanci de 50-60 de centimetri. Operatiunea de sapare a gropilor si amplasare a stalpilor se poate face si manual,dar mult mai eficient este sa folosesti un utilaj, mai ales daca podgoria se intinde pe o suprafata mare.

Montarea sarmelor de sustinere

Sarmele sunt al doilea element esential al sistemului de sustinere, fiind intinse pe spalieri, de la un capat la celalalt al randului. Operatiunea este destul de migaloasa, iar pentru a-ti usuram munca este indicat sa folosesti spalieri prevazuti cu gauri speciale pentru trecerea sarmelor. Intinderea sarmelor se face de sus in jos, adica pornind de la partea superioara a spalierilor, catre cea inferioara, iar pentru aceasta operatiune trebuie sa folosesti un cleste de tensionare.

Ancorarea spalierilor fruntasi

Spalierii din capatul randului trebuie sa fie foarte bine fixati, pentru ca asupra lor apasa o sarcina mai mare decat pe stalpii din mijlocul randului. De aceea, acestia necesita un sistem de ancorare compus din trei elemente principale

Primul dintre ele este ancora, care se infige in pamant si tensioneaza spalierii fruntasi cu ajutorul unei sufe si al unui sistem de fixare, care impiedica slabirea acesteia. Acest sistem se numeste gripla, fiind asemanator unui lacat cu sistem de autoblocare, cu ajutorul carui sufa se poate tensiona sau slabi. De preferat este ca sufa sa fie realizata din fire se sarma zincata, care este in egala masura rezistenta si flexibila.

Pana in urma cu cativa ani, se considera ca betonul este cel mai bun material pentru spalieri, insa au aparut si solutii care s-au dovedit mai eficiente. De exemplu, spalierii pentru vie de pe site-ul Emenatwork sunt confectionati din tabla zincata la cald, material ce le confera mai multa rezistenta si elasticitate, precum si o durata de viata de aproximativ 30 de ani.