Cum iti alegi un web hosting pentru afacerea ta online

Fie ca vrei sa iti deschizi un magazin online, ori un blog personal in mediul online, una dintre cele mai importante decizii este achizitionarea unui web hosting, intr-un mic ghid, astazi am sa iti prezint ce plan de gazduire ti-ar trebuii si, de asemenea, de unde ar trebuii sa cumperi, fara a numi o companie in mod direct, alegere este fix a ta, trebuie doar ca aceasta companie sa indeplineasca ceva cerinte.

Alegerea unei firme de hosting

Pentru inceput, in subiectul articolului nostru, pana la alegerea efectiva a planului de gazduire, trebuie sa avem o firma de hosting, si cum sunt foarte multe pe piata, eu recomand un web hosting ce are deja multi clienti, are un renume pe piata si se incadreaza in nevoile tale, adica sa aiba foarte multe pachete de gazduire de unde poti alege pentru proiectul tau. Tot aici trebuie sa reamintesc faptul ca suportul tehnic este aur asa ca numai o firma deja puternica poate oferi acest lucru. aveti grija ce va alegeti, acest lucru este culminant.

Alegerea pachetului de gazduire

Aici este discutabila treaba, orice site web se poate descurca foarte bine pe un plan de gazduire VPS, si mai bine, dedicat, totusi acestea costa mai mult decat un pachet shared, care este numai bun pentru inceput, atunci cand doar ce instalezi un wordpress si nu prea ai trafic care sa iti epuizeze sistemul.

Recomandarea mea este sa incepeti cu un blog personal sau cu un site de teste pe un shared, apoi dupa ce va stabiliti si incepe si traficul sa vina, sa achizitionati un VPS, de aici in colo cu siguranta cei de la web hosting nu te vor mai lasa la greu si iti vor da sfaturile necesare pentru ca site-ul tau sa stea online mereu, asta in cazul in care traficul tau este enorm.

Uptime-ul este foarte important in alegerea noastra

Daca deja stim cum sa alegem o firma de hosting si un pachet de gazduire, trebuie sa va vorbesc in al treielea criteriu despre uptime si despre importanta acestuia, practic up time-ul este chiar sensul cuvantului, timpul in care sta sus site-ul web, adica cu cat aveam un up time mai mare cu atat mai bine.

Practic firmele de gazduire nu iti vor garanta niciodata un uptime de 100% in acest moment pentru orice fel de avarie sau pana de curent mai indelungata poate provoca daune, de asemenea sunt si atacuri si tot astfel de factori ce impiedica o firma ca prin contract sa iti ofere un nivel de 100% al uptime-ului, bine, mai avem unele firme ce au servere si cloud, incarc site-ul din mai multe directii dar acolo e alta treaba si este mai scump, pentru un shared, uptime-ul de la o comapnie de gazduire web din romania care este populara si ofera servicii de ani de zile, este de 99.9% acel 0.01% este procentul de incidenta, va recomand sa va luat un web hosting de la o firma populara, inca o data pentru acest lucru, pentru ca acestea sunt capabile sa ofere un uptime puternic.

Concluzie

Poti alege o firma de gazduire puternica din prima si daca totusi ai un proiect micut, sa incepi cu un plan de gazduire ieftin, apoi, pe masura ce site-ul tau creste, sa cresti si sistemul prin trecerea la un VPS, de asemenea, este important ca din prima sa alegeti un web hosting de calitate pentru a evita trecerea de la un hosting la altul care uneori va avea un down time destul de mare sau pot aparea probleme cu site-ul prin mutare.

Daca ai intrebari, te astept la rubrica de comentarii, iti vom sta la dispozitie pe acest subiect.