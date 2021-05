Cum îți amenajezi gradina vara aceasta

Te bucuri de avantajul de a sta la casa? Acest lucru inseamna ca ai o curte sau o gradina, spatii pe care le poti amenaja dupa bunul plac. Pentru a sta in aer liber in zilele calduroase de vara, te poti folosi de diferite decoratiuni, pentru a transforma gradina intr-o oaza de relaxare.

Tine cont de urmatoarele trucuri utile de amenajare, pentru o gradina de vis in timpul verii!

Cumpara mobilierul ideal pentru gradina

In anotimpul cald ai ocazia sa petreci mai mult timp in gradina, alaturi de prieteni sau familie. Pentru relaxare si distractie, ai nevoie de cel mai bun mobilier pentru gradina, astfel incat sa corespunda nevoilor tale si a celor dragi.

Atunci cand achizitionezi mobilierul pentru gradina, tine cont de materiale! Materialele de calitate influenteaza atat aspectul pe care il va avea gradina, cat si rezistenta mobilierului. Folosesti des mobilierul pentru gradina? Alege piese rezistente din lemn, un material durabil. Spre deosebire de lemn, sticla sau alte materiale nu sunt la fel de rezistente la utilizari dese sau la intemperii.

Pentru vara se foloseste mobilierul pentru gradina din ratan sau bambus, materiale exotice care arata excelent intr-o gradina.

Construieste un loc de joaca pentru copii

Ai copii sau nepoti care vin des in vizita? Acestia vor fi incantati de un loc de joaca in gradina, care ii incurajeaza sa petreaca timp in aer liber. Astfel, poti opta pentru piscine pentru gradina, pentru casute din lemn sau leagane si balansoare, ideale pentru micutii energici.

Poti introduce in locul de joaca si cutiile cu nisip, in care cei mici abia asteapta sa se joace. Orice alegere ai face, atrage-i pe cei mici cu obiecte colorate! Totusi, locul de joaca pentru copii nu trebuie sa-i expuna pe prichindei la pericole. Verifica daca obiectele din gradina au colturi ascutite si monteaza protectii din cauciuc, pentru a impiedica accidentele.

Include un leagan sau un balansoar

Pentru o gradina cocheta de vara, bucura-te de un leagan sau de un balansoar, care te ajuta sa te relaxezi in zilele calduroase. Aseaza leaganul sau balansoarul intr-un loc cu umbra, unde poti citi o carte sau poti servi cafeaua de dimineata. Este ideal un leagan din lemn, care se potriveste in orice tip de gradina. Balansoarele de tip fotoliu sau canapea sunt ideale pentru familiile numeroase. Nu uita nici de hamac, pe care il poti aseza la umbra copacilor din gradina.

Alege un gratar pentru gradina

Pentru un weekend relaxant alaturi de cei dragi, poti sa alegi un gratar pentru gradina, in functie de preferintele tale. Daca nu vrei sa-l ridici singur, cumpara un gratar gata facut, astfel incat sa se potriveasca cu amenajarea din gradina.

Gratarul nu trebuie pozitionat langa copaci sau garduri din lemn, pentru a evita riscul de incendiu. In schimb, gratarul se plaseaza aproape de casa si de o sursa de apa.

Foloseste ghivece pentru flori

Orice gradina arata excelent cu flori si ghivece colorate, care transforma spatiul intr-unul vesel. In ceea ce priveste ghivecele, foloseste diferite forme si marimi. Gasesti ghivece in forma de ciuperca, de inima sau de ceainic, care infrumuseteaza gradina ta de vara.

Opteaza pentru flori care rezista mult timp, precum muscatele si nu uita sa le uzi in mod regulat.

Opteaza pentru un foisor

Nu in ultimul rand, foiosorul reprezinta o alta metoda de a amenaja gradina in aceasta vara. Foisorul este perfect pentru relaxare, fiind un refugiu ideal pentru zilele caniculare de vara. In foisor poti sa organizezi petreceri cu prietenii sau te poti odihni, vizionand filmele preferate, dupa o zi lunga.

Tine cont de aceste idei de amenajare și alege mobila și decorațiunile adecvate de pe motorul de căutare favi.ro, pentru a obtine gradina de vara la care ai visat intotdeauna!