Astazi am sa va ofer un mic tutorial despre cum puteti folosi un programel numit Remo Recover pentru a va recupera datele din PC-ul personal, aici ma refer la date sterse din greseala sau care dupa cum mai spun altii “au disparut din senin”, bine-inteles varianta testata de mine este una demo, prin urmare nu voi beneficia de toate functionalitatile.

Cum putem sa ne recuperam datele sterse?

Impreuna cu programul recomandat de catre mine astazi, putem sa ne recuperam datele in doar 3 pasi simpli, de asemenea cu programul gratuit le putem doar vedea iar daca datele pe care le vedem sunt cele pe care le dorim sa le recuperam, atunci putem cumpara programelul, deci este doar o alegere fara a fi impins sa cumperi programul inainte.

Deci, cum putem recupera datele? (Sau macar sa vedem care sunt cele de recuperat)

1. Trebuie sa aveti conectata unitatea de stocare de pe care trebuie sa recuperati date, fie ea USB, HDD, SSD sau un card de memorie.

2. Descarcati Remo Recover Software, apoi instalati aplicatia printr-o instalare simpla.

3. Dupa instalare, veti vedea o fereastra asemanatoarea cu cea de mai jos, unde principalele categorii sunt “Recover Files”, “Recover Photos” si “Recover Partitions”

4. Acestea fiind spuse, apasati pe “Recover Partition” apoi, dupa cum puteti vedea si mai jos, aveti un buton de “Scan” selectati partitia ce va intereseaza si apasati pe acesta.

5. Dupa ce se termina scanarea va fi afisata o lista a fisierelor ce pot fi recuperate, puteti sa le selectati si sa le salvati, dar pentru acest lucru trebuie sa cumparati programul, eu nu l-am cumparat asa ca nu va pot oferi mai multe informatiide acum incolo, tot ce stiu este ca review-urile de pe internet sunt foarte pozitive.

Diferentele dintre variantele pro si free?

Din cate informatii am oferit si mai sus, diferentele dintre variantele pro si free constau in functionalitatea programului, in varianta free puteti vedea doar ce fisiere pot fi recuperate iar in varianta pro puteti si sa le recuperati pe langa vizualizare.

De ce aceasta strategie din partea companiei Remo? Ei bine, din cauza faptului ca nu pot fi nici acestia siguri ca iti pot oferi anumite fisiere pierdute, mai intai e bine sa vezi ce poti recupera, apoi sa in cazul in care printre fisierele ce pot fi recuperate este si documentul catat de tine, poti cumpara programul si sa il folosesti.

Acesta este al doilea program folosit de mine pentru recuperarea datelor, voi ce programe de recuperat date folositi? L-ati incercat pe acesta, ce parere aveti?