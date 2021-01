Cand masina nu mai corespunde nevoilor tale, sau, pur si simplu, vrei sa o schimbi, cea mai buna solutie este sa o scoti la vanzare. Ideal ar fi sa obtii pe ea o suma cat mai buna, pentru ca, foarte probabil, ai nevoie de bani sa-ti achizitionezi un nou model. Totusi, masina nu se vinde singura, asa ca, va fi nevoie sa o pui la punct, daca vrei sa obtii pe ea suma pe care ti-ai propus-o. Ca sa ai succes, iti oferim cateva sfaturi impartasite de catre dealerii de masini second hand.

Curata bine interiorul

O masina curata la interior sugereaza cumparatorului ca aceasta a fost bine intretinuta si ingrijita, astfel ca acest aspect este printre primele de care sa tii cont. Indeparteaza praful si urmele de noroi de pe podea, spala covorasele din cauciuc si aplica-le o solutie care sa le faca sa straluceasca. Daca exista pete pe tapiterie, indeparteaza-le cu solutii speciale, si lustruieste bordul si partile din plastic pana capata luciu. Nu scapa din vedere nici portbagajul, care trebuie sa fie la fel de curat ca habitaclul.

Corecteaza imperfectiunile caroseriei

Daca tabla este usor indoita sau daca vopseaua e zgariata, trebuie sa corectezi aceste imperfectiuni, pentru ca sunt primele lucruri care sar in ochi. Ideal este sa aplici un strat polish pe toata caroseria, pentru ca va face vopseaua sa para ca noua. Totodata, stratul de polish da stralucire vopselei si acopera micile zgarieturi, de la suprafata. In cazul in care caroseria a fost reparata in urma unei avarii serioase, nu incerca sa maschezi acest lucru si nici sa-i ascunzi adevarul cumparatorului. Cineva care se pricepe isi da seama usor de aceste reparatii, iar faptul ca nu esti sincer in aceasta privinta nu te ajuta deloc.

Indeparteaza stickerele si alte elemente aplicate pe masina

Cu toate ca tie ti s-a parut foarte cool sa-si personalizezi masina cu diferite stickere sau alte accesorii vizuale, un eventual cumparator s-ar putea sa nu aprecieze foarte tare acest lucru. Nici icoanele insirate pe bord, crucile si mataniile agatate de oglinda sau alte brizbrizuri expuse prin habitaclu nu te ajuta foarte mult sa isi vinzi masina la un pret bun. Cel mai bine este ca masina sa arate simplu, asa cum era cand a iesit din fabrica.

Schimba componentele uzate

O masina nu se scoate la vanzare cu anvelopele tocite, stergatoarele uzate si ruginite sau lampile de la faruri arse. Fa o revizie generala a masinii pentru a vedea ce ar trebui sa fie inlocuit, fara a te gandi ca, astfel, faci o cheltuiala in plus. De exemplu, un set de jante originale de Logan nu costa foarte mult, dar, poate avea un rol hotarator in obtinerea pretului pe care ti-l doresti.

Curata farurile si oglinzile

Aspectul exterior nu se rezuma doar la caroserie, fiind important ca si farurile sa arate bine. In nici un caz, nu trebuie sa fie sparte sau crapate, si nici sa aiba becuri arse. Daca ai un far spart si nu vrei sa cheltui bani pe unul nou, poti gasi unul mai ieftin la firmele care fac dezmembrari. Daca farurile au sunt ingalbenite, le poti reda stralucirea folosind pasta de dinti si o periuta. Frecate vine cu pasta de dinti farurile revin usor la aspectul pe care il aveau cand erau noi. Totodata, si oglinzile exterioare trebuie nu fie sparte sau ciobite si sa nu aiba suprafata zgariata.

De asemenea, daca vrei sa isi vinzi masina cat mai usor, fii foarte comunicativ cu cei care se intereseaza de ea si in nici un caz, nu incerca sa i pacalesti. Nu da kilometrajul inapoi, nu ascunde istoricul accidentelor si nu incerca textul cu masina care a apartinut unei batrane ce o folosea doar pentru a merge le biserica. Sunt trucuri „fumate” de mult, care nu vor face decat sa iti indeparteze clientii.